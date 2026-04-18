La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero los estadounidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo", denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto "a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto" de Irán.

La Marina informó que está preparada para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

Mientras tanto, la agencia británica de seguridad marítima, informó que lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz. El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, a través de un comunicado en línea, añadió que la tripulación está a salvo.

Estados mantiene bloqueo de buques

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, el presidente Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones, y que "continuaría" si no se alcanzaba ningún acuerdo.

"Desde el comienzo del bloqueo, 21 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en 𝕏 el mando central estadounidense.