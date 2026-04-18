Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de sus puertos por Estados Unidos

A pocas horas de haber abierto el paso en el estrecho de Ormuz, Irán decidió cerrarlo como respuesta a Estados Unidos de mantener el bloqueo a su puertos.
sáb 18 abril 2026 08:49 AM
(Obligatorio)
El presidente Donald Trump declaró que un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán estaba "muy cerca".
 (Alexey Bakharev/Getty Images/iStockphoto)

Este sábado, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La reapertura de este paso marítimo crucial para el transporte mundial de petróleo había impulsado las bolsas y suscitado optimismo en Washington. El presidente Donald Trump declaró que un acuerdo de paz más amplio entre Estados Unidos e Irán estaba "muy cerca".

Publicidad

La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero los estadounidenses "siguen entregándose a actos de piratería amparados en el llamado bloqueo", denunció el sábado el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

Por esta razón, agregó, la situación ha vuelto "a su estado anterior, y este paso estratégico queda ahora bajo el control estricto" de Irán.

La Marina informó que está preparada para infligir "nuevas derrotas" al enemigo, según un mensaje escrito del guía supremo Mojtaba Jamenei, publicado poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde antes del inicio de la guerra, afirmó que la "valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas".

Mientras tanto, la agencia británica de seguridad marítima, informó que lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz. El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, a través de un comunicado en línea, añadió que la tripulación está a salvo.

Estados mantiene bloqueo de buques

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, el presidente Donald Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones, y que "continuaría" si no se alcanzaba ningún acuerdo.

"Desde el comienzo del bloqueo, 21 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en 𝕏 el mando central estadounidense.

Publicidad

En Irán, el diario conservador Kayhan había mostrado su hostilidad al proceso de distensión, considerando que abrir el estrecho "antes de haber recibido indemnizaciones, el levantamiento total de las sanciones (...) da al pérfido enemigo la posibilidad de recuperar fuerzas en pleno medio de la batalla".

La reanudación del tráfico en el estrecho había dado un impulso a los mercados financieros y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo, ya que una quinta parte del petróleo crudo y del gas natural licuado mundiales transita por Ormuz.

Mientras EU e Irán están en disputa, Pakistán se mueve para la paz

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones. No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material.

El influyente jefe del Ejército y el primer ministro de Pakistán, por su parte, anunciaron este sábado haber completado visitas diplomáticas de alto nivel en el marco de los esfuerzos de paz.

El mariscal Asim Munir, el poderoso jefe del Estado Mayor del ejército pakistanés, concluyó una visita de tres días a Irán, donde se reunió con altos funcionarios.

En tanto, el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció el fin de una gira por Arabia Saudita, Catar y Turquía.

Líbano busca un "acuerdo permanente"

En Líbano, el otro frente de la guerra, numerosos desplazados se pusieron en camino para regresar a sus hogares, en el sur del país o en la periferia sur de Beirut.

El cese de las hostilidades entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá comenzó el viernes a medianoche (21H00 GMT del jueves), tras mes y medio de conflicto que ha dejado en el lado libanés cerca de 2,300 muertos y ha arrojado a las carreteras a más de un millón de personas.

Publicidad

El ejército israelí sigue presente en Líbano en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera.

Trump aseguró que su país había "prohibido" a Israel bombardear Líbano.

"Israel ya no bombardeará Líbano. TIENEN PROHIBIDO hacerlo por parte de Estados Unidos. ¡¡¡Ya basta!!!", aseguró.

Líbano trabaja ahora en "un acuerdo permanente" con Israel, según su presidente, Joseph Aoun, quien prometió "salvaguardar los derechos" de su país y no "ceder ni un ápice del territorio nacional" en las conversaciones.

Es "una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo", agregó.Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.

"Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones" del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.

Tags

Irán Teherán Estados Unidos Petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad