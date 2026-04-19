Israel busca más aliados en Latinoamérica de mano de Argentina

Inspirado en los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes en 2020 con el respaldo de la primera administración de Trump, "hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica", señaló Milei según las declaraciones difundidas por la presidencia argentina.

El nuevo marco busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos con Israel.

Asimismo, pretende "sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", agregó el mandatario, que tiene previsto reunirse también con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Esta visita, la tercera de Milei a este país desde que asumió la presidencia argentina en 2023, tiene lugar en momentos en que Israel y Estados Unidos están inmersos en una guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero.

Trump aseguró que esta guerra es "lo correcto" y reiteró la voluntad de trasladar la embajada a Jerusalén.

"Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento", afirmó Milei en una declaración conjunta con Netanyahu.

Netanyahu dijo en la ceremonia que tenía "gran esperanza" de que otros países latinoamericanos con "objetivos comunes" y "valores compartidos" también se sumen.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, describió a Milei y a Netanyahu como "dos de los mejores amigos del presidente Trump".

"No conozco a otros dos líderes mundiales en nuestro planeta por los que nuestro presidente sienta más respeto ni con los que tenga una relación más personal", añadió.

Durante la gestión de Milei, Argentina declaró organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a la Fuerza Quds, uno de sus brazos operativos, en línea con Estados Unidos.

Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Con información de AFP