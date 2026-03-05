Sin Maduro, Irán pierde su principal puente político en Latinoamérica

"Lo que llevó a los iraníes a Chávez en primer lugar fue el intento de Ahmadinejad de obtener algo de legitimidad y buscar una manera de contrarrestar a los Estados Unidos”, dijo Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Florida.
En 2022, Nicolás Maduro, el entonces presidente de Venezuela, ofreció asilo a los funcionarios iraníes si se ven obligados a huir de su país.
Además de compartir una postura antiestadounidense y estar sancionados, Irán auxilió a Venezuela con combustible, alimentos y fármacos.
Una piedra angular de la relación económica ha sido la ayuda de Irán para ayudar al régimen de Maduro a evadir las sanciones.
El gobierno de los Estados Unidos reforzó las sanciones contra el país andino después de sus elecciones presidenciales de 2019, e Irán fue uno de los varios países que aceptaron envíos de petróleo crudo venezolano a cambio de gasolina barata y asistencia financiera.
La cooperación entre los sectores petroleros de los países continuó. En 2021, Irán y Venezuela acordaron un intercambio de productos derivados del petróleo con el objetivo de mejorar la calidad del crudo venezolano. En 2022, Teherán ayudó a reparar una refinería de petróleo venezolana.
A cambio de su ayuda en el sector petrolero, el régimen de Maduro ha llegado a acuerdos para construir y vender automóviles iraníes y para permitir que Irán alquile tierras de cultivo en Venezuela, según el CSIS. El régimen de Maduro también ha comprado petróleo de Irán pagando en oro.
Fuentes iraníes valoraron el comercio con Venezuela en 3,000 millones de dólares en 2023. En junio, Irán informó que en 2025 estaba en proceso de finalizar un acuerdo comercial bilateral.