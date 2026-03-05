Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Sin Maduro, Irán pierde su principal puente político en Latinoamérica

La caída del chavismo desarma una red clave de cooperación petrolera, militar y comercial que ayudaba a Teherán a sortear sanciones y proyectar influencia regional.
jue 05 marzo 2026 05:55 AM
Una mujer sostiene fotos del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Ali Khamenei (izquierda) y el ex líder (1979-1989), el ayatolá Ruhollah Khomeini, un venezolano y una bandera iraní, durante una protesta en solidaridad con la República Islámica de Irán después de un conflicto armado con los Estados Unidos e Israel fuera de la embajada iraní en Caracas el 3 de marzo de 2026.
Irán fue un importante aliado internacional de Venezuela. La relación se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013) y continuó con su sucesor, Maduro. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han provocado una reacción mixta en Latinoamérica, que va desde la condena más enérgica, como en el caso de Cuba, hasta la celebración, como en el caso de Argentina. Pero hubo una reacción que era la más esperada desde Teherán: Venezuela.

"Venezuela condena y lamenta profundamente que (...) se haya optado por la vía militar mediante ataques contra la República Islámica de Irán", indica el comunicado difundido por el canciller Yván Gil en Telegram.

Publicidad

La situación "coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad", añadió. Venezuela hace un llamado a "retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación”.

La publicación no hacía mención al bombardeo de Estados Unidos contra Caracas y ciudades aledañas que culminó en la caída de Maduro, quien ahora afronta un juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico. Gil borró después el comunicado.

El tono de condena hacia Washington giró a Teherán un día después. La presidenta encargada de Venezuela expresó al emir de Qatar su "profunda preocupación" por la guerra en Medio Oriente en una conversación telefónica el lunes.

Irán —un aliado histórico del chavismo en Venezuela— lanzó misiles contra Catar y otros objetivos en países árabes como respuesta al bombardeo de Estados Unidos e Israel en el inicio de una guerra a gran escala.

La mandataria expresó al emir Tamim bin Hamad al Thani su "solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia" y expresó sus "deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente". "Solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz”.

Rodríguez, quien gobierna el país desde el 3 de enero, ha estrechado sus lazos con Estados Unidos, que ha presionado para que Venezuela se distancie de históricos aliados del chavismo como China, Rusia e Irán.

Venezuela e Irán, importantes aliados

Irán fue un importante aliado internacional de Venezuela. La relación se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013) y continuó con su sucesor, Maduro.

La relación inició con una serie de visitas de Chávez y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) entre 2005 y 2007. Desde ese momento los dos países han ampliado su cooperación comercial y de seguridad con cumbres bilaterales anuales.

Publicidad

"Lo que llevó a los iraníes a Chávez en primer lugar fue el intento de Ahmadinejad de obtener algo de legitimidad y buscar una manera de contrarrestar a los Estados Unidos”, dijo Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Florida.

En 2022, Nicolás Maduro, el entonces presidente de Venezuela, ofreció asilo a los funcionarios iraníes si se ven obligados a huir de su país.

Además de compartir una postura antiestadounidense y estar sancionados, Irán auxilió a Venezuela con combustible, alimentos y fármacos.

Una piedra angular de la relación económica ha sido la ayuda de Irán para ayudar al régimen de Maduro a evadir las sanciones.

El gobierno de los Estados Unidos reforzó las sanciones contra el país andino después de sus elecciones presidenciales de 2019, e Irán fue uno de los varios países que aceptaron envíos de petróleo crudo venezolano a cambio de gasolina barata y asistencia financiera.

La cooperación entre los sectores petroleros de los países continuó. En 2021, Irán y Venezuela acordaron un intercambio de productos derivados del petróleo con el objetivo de mejorar la calidad del crudo venezolano. En 2022, Teherán ayudó a reparar una refinería de petróleo venezolana.

A cambio de su ayuda en el sector petrolero, el régimen de Maduro ha llegado a acuerdos para construir y vender automóviles iraníes y para permitir que Irán alquile tierras de cultivo en Venezuela, según el CSIS. El régimen de Maduro también ha comprado petróleo de Irán pagando en oro.

Fuentes iraníes valoraron el comercio con Venezuela en 3,000 millones de dólares en 2023. En junio, Irán informó que en 2025 estaba en proceso de finalizar un acuerdo comercial bilateral.

Publicidad

Irán y Venezuela también han cooperado en asuntos de seguridad. Por ejemplo, Irán mantiene una instalación de fabricación de drones en una base aérea venezolana, donde también capacita al personal para operar el equipo. Se cree que Irán vende sistemas de armas a Venezuela.

Los países también cooperaron en el plano nuclear. En 2009, Irán y Venezuela colaboraron en esfuerzos para encontrar uranio en el país sudamericano. En ese momento, Chávez dijo que creía que Irán tenía derecho a tener un programa nuclear, algo a lo que se opone Estados Unidos y la razón por la que ha justificado su ataque más reciente.

Todo cambió desde el 3 de enero. Delcy Rodríguez dio un vuelco a la maltrecha relación con Irán y se acercó a Washington, al que cedió control de su petróleo.

Otro caso especial: Argentina

El único país en la región que celebró los ataques de Estados Unidos contra Irán fue Argentina. El presidente Javier Milei, muy cercano a Donald Trump, dijo en un comunicado que celebra “la operación que resultó en la eliminación del líder Ali Jamenei”, a quien calificó como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”.

Argentina también mantiene una relación difícil con la República Islámica de Irán debido al atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 personas muertas y 300 heridos, y que se ha convertido, aún sin resolución, en una de las páginas más oscuras de la historia de Argentina.

La justicia del país sudamericano señala a diplomáticos y funcionarios iraníes como presuntos responsables del atentado a través del grupo militante islámico libanés Hezbolá, pero no ha podido al momento hacer que declaren. El gobierno de Irán siempre ha negado cualquier conexión con este ataque.

En abril de 2024, un tribunal de Argentina determinó que los atentados terroristas contra la AMIA y contra la embajada de Israel en 1992 fueron cometidos por Hezbolá por orden y con financiamiento de Irán y lleva adelante un juicio en ausencia contra diez acusados iraníes.

¿Cómo es la relación de Irán con el resto de Latinoamérica?

Irán cuenta con once embajadas en la región, casi todas abiertas en 2007 por la influencia del presidente venezolano Hugo Chávez. El ejército iraní ha realizado recorridos navales por la región, incluido un viaje de 2023 que vio a los buques de guerra iraníes atracar en Brasil y viajar a través del Canal de Panamá.

Aunque no es un actor económico importante, Irán mantiene lazos comerciales con la mayor parte de América Latina, y Brasil es el mayor socio comercial regional. El gobierno brasileño informó que el comercio totalizará 3,000 millones de dólares en 2024, un aumento del 31% con respecto al año anterior. El intercambio incluye principalmente exportaciones brasileñas de productos agrícolas a Irán. Irán exporta principalmente fertilizantes a Brasil.

En 2023, Irán se unió a los BRICS, el bloque del que Brasil fue uno de los miembros fundadores.

Recomendamos

india-aliado-inesperado-estados-unidos.jpg
Internacional

India, un aliado inesperado de Latinoamérica para hacer frente a Estados Unidos

Aunque Irán es un importante exportador de petróleo, el 90 por ciento de su producto va a China, lo que significa que no es un exportador importante de energía a América Latina.

Los lazos de Teherán en la región no son estáticos. Varias relaciones han fluctuado dependiendo de las partes en el poder. Algunos países, como Ecuador y Paraguay, se acercaron a Irán bajo gobiernos anteriores, pero desde entonces se han distanciado del régimen.

Tags

Irán Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela Venezuela America Latina

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad