Sin Maduro, Irán pierde su principal puente político en Latinoamérica

La situación "coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad", añadió. Venezuela hace un llamado a "retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de la confrontación”.

La publicación no hacía mención al bombardeo de Estados Unidos contra Caracas y ciudades aledañas que culminó en la caída de Maduro, quien ahora afronta un juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico. Gil borró después el comunicado.

El tono de condena hacia Washington giró a Teherán un día después. La presidenta encargada de Venezuela expresó al emir de Qatar su "profunda preocupación" por la guerra en Medio Oriente en una conversación telefónica el lunes.

Irán —un aliado histórico del chavismo en Venezuela— lanzó misiles contra Catar y otros objetivos en países árabes como respuesta al bombardeo de Estados Unidos e Israel en el inicio de una guerra a gran escala.

La mandataria expresó al emir Tamim bin Hamad al Thani su "solidaridad ante la grave situación de inestabilidad y violencia" y expresó sus "deseos de que las negociaciones se reactiven de manera inmediata y urgente". "Solo el diálogo y la diplomacia pueden abrir el camino hacia la paz”.

Rodríguez, quien gobierna el país desde el 3 de enero, ha estrechado sus lazos con Estados Unidos, que ha presionado para que Venezuela se distancie de históricos aliados del chavismo como China, Rusia e Irán.

Venezuela e Irán, importantes aliados

Irán fue un importante aliado internacional de Venezuela. La relación se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez (1999-2013) y continuó con su sucesor, Maduro.

La relación inició con una serie de visitas de Chávez y el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) entre 2005 y 2007. Desde ese momento los dos países han ampliado su cooperación comercial y de seguridad con cumbres bilaterales anuales.