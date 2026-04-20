Ambas instituciones precisaron que durante los primeros 18 meses se necesitarán 26,300 millones de dólares "para restablecer los servicios esenciales, reconstruir las infraestructuras claves y apoyar la recuperación económica".

"Los daños materiales a las infraestructuras se estiman en 35,200 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas y sociales ascienden a 22,700 millones de dólares", detalla el comunicado, precisando que los sectores más afectados son "la vivienda, la salud, la educación, el comercio y la agricultura".

Los costos de dos años de conflicto

La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1,219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento hecho por la AFP, con base en datos oficiales.

La campaña de represalias de Israel ha causado al menos 72,549 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con un balance publicado el sábado por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. A pesar de que hay un alto al fuego vigente desde octubre de 2025, más de 730 personas han fallecido en los últimos seis meses.

"Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 22,000 mujeres y 16,000 niñas murieron en Gaza, víctimas de bombardeos aéreos y operaciones militares terrestres israelíes, es decir un promedio de al menos 47 mujeres y niñas muertas cada día", declaró el viernes ante la prensa en Ginebra la portavoz de ONU Mujeres, Sofia Calltorp.

Calltrop señaló que las proporción de mujeres y niñas fallecidas por los ataques de Israel contra el enclave palestino es mucho más alta que en conflictos anteriores. También afirmó que las mujeres en Gaza continúa "sumidas en un sufrimiento atroz pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025".