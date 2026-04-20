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Internacional

La reconstrucción de Gaza costará 71,000 millones de dólares en la próxima década

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, se necesitarán 26,300 millones de dólares en el primer año y medio solo para el restablecimiento de los servicios esenciales.
lun 20 abril 2026 12:58 PM
Los hombres palestinos se paran sobre un edificio muy dañado en la ciudad de Gaza el 20 de abril de 2026. Desde el 10 de octubre, una frágil tregua patrocinada por Estados Unidos en Gaza ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamas, pero ambas partes han alegado violaciones frecuentes.
Los sectores más afectados son la vivienda, la salud, la educación, el comercio y la agricultura. (FOTO: OMAR AL-QATTAA/AFP)

Naciones Unidas y la Unión Europea anunciaron el lunes que se necesitarán 71,400 millones de dólares para reconstruir la Franja de Gaza durante la próxima década, según las estimaciones de un estudio realizado con el Banco Mundial.

"Esta evaluación evalúa los daños, las pérdidas económicas y las necesidades de recuperación y reconstrucción en Gaza tras 24 meses de conflicto", indicaron en un comunicado conjunto.

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Ambas instituciones precisaron que durante los primeros 18 meses se necesitarán 26,300 millones de dólares "para restablecer los servicios esenciales, reconstruir las infraestructuras claves y apoyar la recuperación económica".

"Los daños materiales a las infraestructuras se estiman en 35,200 millones de dólares, mientras que las pérdidas económicas y sociales ascienden a 22,700 millones de dólares", detalla el comunicado, precisando que los sectores más afectados son "la vivienda, la salud, la educación, el comercio y la agricultura".

Los costos de dos años de conflicto

La guerra en Gaza se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que provocó la muerte de 1,219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, de acuerdo con un recuento hecho por la AFP, con base en datos oficiales.

La campaña de represalias de Israel ha causado al menos 72,549 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, de acuerdo con un balance publicado el sábado por el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. A pesar de que hay un alto al fuego vigente desde octubre de 2025, más de 730 personas han fallecido en los últimos seis meses.

"Entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, más de 22,000 mujeres y 16,000 niñas murieron en Gaza, víctimas de bombardeos aéreos y operaciones militares terrestres israelíes, es decir un promedio de al menos 47 mujeres y niñas muertas cada día", declaró el viernes ante la prensa en Ginebra la portavoz de ONU Mujeres, Sofia Calltorp.

Calltrop señaló que las proporción de mujeres y niñas fallecidas por los ataques de Israel contra el enclave palestino es mucho más alta que en conflictos anteriores. También afirmó que las mujeres en Gaza continúa "sumidas en un sufrimiento atroz pese al alto el fuego anunciado en octubre de 2025".

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La vocera dice que "cerca de 11,000 mujeres y niñas sufrieron heridas muy graves y sobreviven con discapacidades permanentes".

En total, según el estudio del Banco Mundial, más de 371,888 viviendas y casi todas las escuelas han sido destruidas o dañadas, más del 50% de los hospitales están fuera de servicio y la economía se ha contraído un 84% en el territorio.

Aproximadamente, 1.9 millones de personas han sido desplazadas, a menudo en varias ocasiones, y más del 60% de la población ha perdido su vivienda.

Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer allí un "genocidio".

En una decisión relevante en enero de 2024, sin pronunciarse sobre el fondo, la CIJ ya había pedido a Israel prevenir cualquier acto de genocidio, advirtiendo sobre un "riesgo real e inminente de daño irreparable" para los palestinos.

¿Y la "Junta de Paz" de Trump?

Los cálculos presentados por la ONU y la UE son independientes de la iniciativas promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reconstruir la Franja de Gaza.

El republicano presentó en febrero la "Junta de Paz" una iniciativa que apareció al final de las negociaciones entre Israel y Hamás para dar fin al conflicto, el 9 de octubre de 2025. Expromotor inmobiliario, el mandatario estadounidense concibe la reconstrucción de Gaza como un gigantesco proyecto semiturístico.

Trump, que dirige la Junta, anunció entonces una contribución inicial de 10,000 millones de dólares, a la que se sumaron luego Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con al menos 1,000 millones de dólares por cabeza. La Casa Blanca aseguró que en total cuentan con promesas de inversión de 6,500 millones de dólares para Gaza.

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La "Junta de Paz" no ha sido respaldada por los países europeos occidentales, o por Canadá.

"Mientras no exista ambigüedad sobre su alcance, Francia simplemente no puede participar", afirmó en su momento Pascal Confavreux, portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

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