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La FIFA en Gaza, ¿cuál es el papel del futbol en el plan de reconstrucción de Trump?

El órgano rector del futbol preve la construcción de varias instalaciones en la Franja de Gaza, un territorio devastado después de dos años de bombardeos israelíes.
vie 27 marzo 2026 05:55 AM
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene un sombrero de EE. UU. mientras asiste a la reunión inaugural de la Junta de Paz en el Instituto de la Paz el 19 de febrero de 2026 en Washington, DC.
"La FIFA quiere que tantas personas como sea posible en todo el mundo se impliquen en nuestro deporte y se beneficien de las oportunidades que brinda", dijo Infantino sobre la decisión de participar en la reconstrucción de Gaza. (FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images)

La FIFA, una institución cada vez más cercana al presidente estadounidense Donald Trump, será una de las participantes en el plan para reconstruir la Franja de Gaza, después de dos años de bombardeos israelís. La iniciativa es un acuerdo del órgano rector del futbol con el Consejo de Paz, una iniciativa del republicano para competir con la ONU.

"Me complace anunciar que la FIFA va a ayudar a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza. Creo que están relacionados con el fútbol", afirmó el republicano. "Van a construir canchas y harán venir a las mayores estrellas mundiales", dijo Trump en un evento en febrero.

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"Van a construir canchas y harán venir a las mayores estrellas mundiales", dijo Trump en un evento en febrero.

La FIFA indicó en un comunicado que el acuerdo establece un marco a largo plazo para construir un ecosistema futbolístico completo, que proporcione a este infraestructuras de primera categoría, programas comunitarios estructurados y oportunidades económicas sostenibles.

"La FIFA quiere que tantas personas como sea posible en todo el mundo se impliquen en nuestro deporte y se beneficien de las oportunidades que brinda. El fútbol une a las personas y contribuye a que el planeta sea más próspero, educado, igualitario y pacífico”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el acto celebrado en el Instituto Donald J. Trump para la Paz.

¿En qué consiste el plan de la FIFA para Gaza?

El plan, dividido en cuatro fases, debe arrancar con la instalación de 50 minicampos de FIFA Arena "para crear espacios de juego seguros y accesibles", señaló.

En un plazo de entre 18 y 36 meses, la FIFA proyecta la construcción de una academia de fútbol y de un "estadio nacional" de 20,000 localidades "en el que se puedan celebrar competiciones deportivas y actividades culturales, y sirva para reforzar la identidad nacional".

"La puesta en marcha se llevará a cabo en función de las condiciones de seguridad, que se supervisarán de manera continua", advirtió la FIFA.

La guerra en Gaza destruyó casi la totalidad de las infraestructuras deportivas en el pequeño territorio, además de causar heridas o la muerte de cientos de atletas.

¿Cuál es la relación entre la FIFA y Donald Trump?

Gianni Infantino y Donald Trump muestran gran sintonía desde que el segundo volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, aunque han mantenido una amistad cercana desde que el multimillonario neoyorquino ganó la presidencia por primera vez en 2016.

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Invitado a la ceremonia de investidura de Trump y convocado con regularidad al Despacho Oval, Infantino ha cultivado hábilmente su 'bromance' con el republicano, acompañándolo en varias visitas oficiales a Qatar o Arabia Saudita.

“Las formas de hacer un trato entre los dos hombres socavan, a niveles sin precedentes, los principios y prácticas que son fundamentales para la credibilidad tanto del perfil global de la FIFA como de la posición de Trump como presidente”, escribe Alan Tomlinson, profesor emérito de estudios de ocio en la Universidad de Brighton, en un artículo para LSE Business Review.

El punto más alto de la relación ocurrió cuando Infantino otorgó en diciembre un nuevo "Premio FIFA de la Paz" a Trump. El galardón, que parecía una respuesta a que el líder estadounidense no recibiera el Nobel de la Paz , tiene unos criterios de atribución poco claros.

El reconocimiento fue cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), que pidió a la FIFA más detalles acerca del premio, sus procesos y el jurado que lo concede.

La FIFA “no tuvo un proceso transparente para el premio, que parece haber sido creado con a propósito para Trump, quien se sintió decepcionado en octubre cuando la líder de la oposición venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel en lugar de él”, aseguro Minky Worden, directora de Iniciativas globales en un artículo.

Infantino no ha retirado su apoyo a Trump ni siquiera en momentos claves, como la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, ni cuando inició, junto con Israel, una guerra contra Irán hace un mes.

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"Lo que cuenta para Infantino es su propia geopolítica, guiada por el beneficio económico. Cualquier cosa que contravenga los derechos humanos o el respeto del derecho internacional no vulnera en absoluto su estrategia", estima Raphaël Le Magoariec, doctor en Ciencias Políticas, especialista del Golfo y del deporte.

¿Cuál es el estatus del paz para Gaza?

La segunda fase del plan prevé la entrega de armas del movimiento islamista, la retirada progresiva del ejército israelí y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en el territorio.

Sin embargo, Hamás rechaza cualquier desarme en las condiciones planteadas por Israel.

"El abandono de las armas por parte de los grupos armados representaría una ruptura decisiva con los ciclos de violencia que han definido la vida en Gaza durante décadas", dijo Mladenov.

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