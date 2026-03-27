La FIFA en Gaza, ¿cuál es el papel del futbol en el plan de reconstrucción de Trump?

"Van a construir canchas y harán venir a las mayores estrellas mundiales", dijo Trump en un evento en febrero.

La FIFA indicó en un comunicado que el acuerdo establece un marco a largo plazo para construir un ecosistema futbolístico completo, que proporcione a este infraestructuras de primera categoría, programas comunitarios estructurados y oportunidades económicas sostenibles.

"La FIFA quiere que tantas personas como sea posible en todo el mundo se impliquen en nuestro deporte y se beneficien de las oportunidades que brinda. El fútbol une a las personas y contribuye a que el planeta sea más próspero, educado, igualitario y pacífico”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el acto celebrado en el Instituto Donald J. Trump para la Paz.

¿En qué consiste el plan de la FIFA para Gaza?

El plan, dividido en cuatro fases, debe arrancar con la instalación de 50 minicampos de FIFA Arena "para crear espacios de juego seguros y accesibles", señaló.

En un plazo de entre 18 y 36 meses, la FIFA proyecta la construcción de una academia de fútbol y de un "estadio nacional" de 20,000 localidades "en el que se puedan celebrar competiciones deportivas y actividades culturales, y sirva para reforzar la identidad nacional".

"La puesta en marcha se llevará a cabo en función de las condiciones de seguridad, que se supervisarán de manera continua", advirtió la FIFA.

La guerra en Gaza destruyó casi la totalidad de las infraestructuras deportivas en el pequeño territorio, además de causar heridas o la muerte de cientos de atletas.

¿Cuál es la relación entre la FIFA y Donald Trump?

Gianni Infantino y Donald Trump muestran gran sintonía desde que el segundo volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, aunque han mantenido una amistad cercana desde que el multimillonario neoyorquino ganó la presidencia por primera vez en 2016.