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Internacional

Un ataque a Cuba pondría a prueba a Trump: costos migratorios y políticos

La medida agravaría la crisis humanitaria, presionaría la frontera de EU y podría deteriorar la percepción de estabilidad en la región.
lun 20 abril 2026 05:45 AM
Una persona sostiene una bandera nacional cubana durante las celebraciones que marcan la victoria en el 65 aniversario de la invasión de Bahía de los Cerdos y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana el 16 de abril de 2026.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país está "listo" para afrontar una agresión militar de Estados Unidos, aunque sin hacer mención a los reportes de prensa. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

Donald Trump ha intensificado su campaña contra Cuba desde inicios de año y una intervención militar es una opción que el presidente de Estados Unidos considera con creciente seriedad, aunque las consecuencias pueden ser graves no solo para la isla, al borde de la crisis humanitaria por la falta de combustible, sino para su propio país.

El Pentágono intensifica la planeación de posibles operaciones militares en la isla de 9 millones de habitantes, de acuerdo con un reporte publicado el miércoles por el diario USA Today, que cita dos fuentes con conocimiento directo. La preparación depende de una orden de Trump para invadir Cuba.

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El propio Trump dejó abierta la posibilidad de una intervención militar el viernes.

“Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba”, dijo Trump el viernes en un evento de la organización conservadora Turning Point.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el jueves que su país está "listo" para afrontar una agresión militar de Estados Unidos, aunque sin hacer mención a los reportes de prensa.

"El momento es sumamente desafiante y nos convoca a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar", declaró el jefe de Estado.

"Se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica: el de Cuba como Estado fallido (…) Cuba no es un Estado fallido, es un Estado cercado", continuó el jefe de Estado. "Seguimos siendo una revolución socialista en las propias narices del imperio", añadió, en referencia a su vecino.

¿Por qué Trump atacaría a Cuba?

Washington, opuesto al gobierno cubano desde su llegada al poder en 1959, intensificó en enero pasado su presión económica al bloquear todo suministro de hidrocarburos a la isla, justo después de haber derrocado a su principal aliado, el dirigente venezolano Nicolás Maduro.

Esto marcó el inicio de una nueva fase de confrontación, en la que Washington busca cambios políticos en la isla.

El ataque contra Venezuela para detener a Maduro y la guerra contra Irán lanzada en conjunto con Israel son muestras de que las amenazas de Trump, aunque poco racionales, pueden terminar siendo una realidad.

“Hay que tomar muy en serio estas amenazas”, dice Juan Carlos Barón, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM en entrevista con Expansión. “Por supuesto, sería de un impacto negativo, casi catastrófico, que tengamos en la frontera del Golfo de México un conflicto militar”.

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El escenario sería poco deseable para Cuba, cuya población sufre las consecuencias del bloqueo de combustibles y que vive una profunda crisis económica desde hace por lo menos cinco años. Una guerra, de acuerdo con Barón, solo empeoraría la situación humanitaria en la isla.

Una intervención militar tampoco parece la mejor opción para Estados Unidos, que este año ya ha emprendido dos operaciones de gran calado en el último año: una intervención militar en Caracas llevó a la captura de Maduro y la guerra lanzada contra Irán en conjunto con Israel el 28 de enero.

Este tipo de intervenciones de Estados Unidos en el extranjero no son bien recibidas por una parte importante de la población. La popularidad del republicano cayó, y de acuerdo con varias encuestas, la mayoría de los ciudadanos norteamericanos rechazan la intervención militar.

Su defensa al conflicto lo ha metido en discusiones con líderes internacionales, como el papa León XIV, a quien atacó la semana pasada, en un movimiento que le causó críticas incluso de sectores dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Una intervención militar estadounidense en Cuba agravaría el problema migratorio que ya existe en la isla. Se calcula que más de un millón de personas, principalmente jóvenes en edad productiva, han abandonado Cuba en busca de mejores oportunidades.

Barón estima que miles de cubanos huirán hacia Estados Unidos en caso de que un conflicto estalle en el país.

“Si el trumpismo dice que le preocupa la presión migratoria y la presión de refugiados, pues generar una guerra a menos de 100 kilómetros de tu frontera, pues es promover exactamente una movilidad humana que si de por sí ha sido grave, se incrementaría de una manera sin precedentes”, indicó el académico de la UNAM.

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¿Una salida negociada es posible?

La negociación puede ser otra de las vías por las cuales Cuba busca reducir las tensiones con Estados Unidos. En marzo, La Habana confirmó que mantiene conversaciones con Washington para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales”.

Hasta ahora, el gobierno cubano ha realizado escuetas declaraciones sobre el estado actual de las conversaciones.

El New York Times reportó que el gobierno de Donald Trump envió una delegación de alto nivel a Cuba la semana pasada para discutir un acuerdo para abordar la crisis humanitaria en la isla.

Sin embargo, Barrón cree que una salida negociada a esta crisis no será la opción elegida por Trump debido a su relación con grupos de presión al interior de Estados Unidos que buscan la caída del socialismo en Cuba.

El exilio cubano en Estados Unidos, particularmente en Florida, es un aliado político clave del gobierno de Donald Trump y no aceptaría una continuidad del régimen castrista, lo que implicaría una intervención con mayor alcance.

“El papel de Marco Rubio es clave en este asunto y pues muy posiblemente ya haya acuerdos o presiones previas que los obliguen a tener que considerar esta posibilidad”, dice el director del CISAN.

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Cuba Estados Unidos

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