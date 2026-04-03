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Internacional

Cuba libera más de 2,000 presos como “gesto humanitario”

Las liberaciones excluyen a reos que cometieron delitos como abuso sexual, pederastia, asesinato, drogas o robo con violencia.
vie 03 abril 2026 05:27 PM
Cuba libera más de 2,000 presos como “gesto humanitario”
Entre los indultados hay jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior. (YAMIL LAGE/AFP)

La isla de Cuba anunció que ha realizado la liberación de 2,010 presos luego de que fueran indultados como un “gesto humanitario” por la celebración de la Semana Santa.

Se trata de la segunda liberación de reos en menos de un mes, lo que empata con la tensión que ha crecido entre la isla caribeña y el gobierno de Estados Unidos por mayores bloqueos comerciales, lo que ha impactado tanto en el acceso de alimentos como de energéticos.

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Hasta esta semana, el gobierno estadounidense permitió el ingreso de un buque petrolero proveniente de Rusia, para ayudar a la isla con su escasez de combustibles ante la falta de suministro de crudo.

Las liberaciones fueron de la cárcel La Lima, ubicada en La Habana, cuyas familias de los presos ya los esperaban a las afueras. "Gracias al papa", gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

El pasado 12 de marzo fue cuando se realizó la primera liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, quien ha fungido como mediador entre la Habana y Washington.

Estados Unidos dijo estar al tanto de las excarcelaciones y reclamó a La Habana "la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos", según un portavoz del Departamento de Estado.

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El gobierno cubano no dio los nombres de las personas indultadas ni especificó los delitos que abarca el indulto, pero señaló que las liberaciones tienen en cuenta el tipo de crimen, la conducta en prisión, motivos de salud y el tiempo transcurrido en la cárcel.

"Gracias por esta oportunidad que nos dieron", declaró a la AFP Albis Gaínza, de 46 años, quien purgaba seis años de cárcel por robo y ya había cumplido tres. "Hace falta que esto siga" y "suelten a más" presos, dijo Gaínza, que afirmó que no pudo dormir desde que se enteró de los indultos.

Entre los indultados hay "jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años", así como "extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior", según el texto del indulto.

"Esta es una oportunidad que solo la dan una vez en la vida" y "uno ha sufrido demasiado y las madres de uno", dijo Brian Pérez, de 20 años y que cumplía una sanción por lesión.

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Las excepciones

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia o fuerza con la utilización de armas, así como corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes.

El grupo de defensa de los derechos humanos Justicia 11J consideró "especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato”.

En un comunicado, la ONG llamó la atención de que esas figuras delictivas son usadas por las autoridades cubanas para "criminalizar" la actividad opositora.

Según Justicia 11J, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas. Pasado el mediodía de este viernes, otra ONG, Cubalex, con sede en Miami, no había podido confirmar la liberación "de ningún preso político", según declaró a la AFP su directora Laritza Diversent.

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La Habana

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