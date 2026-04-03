Hasta esta semana, el gobierno estadounidense permitió el ingreso de un buque petrolero proveniente de Rusia, para ayudar a la isla con su escasez de combustibles ante la falta de suministro de crudo.

Las liberaciones fueron de la cárcel La Lima, ubicada en La Habana, cuyas familias de los presos ya los esperaban a las afueras. "Gracias al papa", gritaron algunos de ellos que también se persignaron.

El pasado 12 de marzo fue cuando se realizó la primera liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, quien ha fungido como mediador entre la Habana y Washington.

Estados Unidos dijo estar al tanto de las excarcelaciones y reclamó a La Habana "la liberación inmediata de los cientos de otros valientes patriotas cubanos que permanecen injustamente detenidos", según un portavoz del Departamento de Estado.