Las excepciones
El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia o fuerza con la utilización de armas, así como corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes.
El grupo de defensa de los derechos humanos Justicia 11J consideró "especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato”.
En un comunicado, la ONG llamó la atención de que esas figuras delictivas son usadas por las autoridades cubanas para "criminalizar" la actividad opositora.
Según Justicia 11J, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas. Pasado el mediodía de este viernes, otra ONG, Cubalex, con sede en Miami, no había podido confirmar la liberación "de ningún preso político", según declaró a la AFP su directora Laritza Diversent.