Israel y Hezbolá cruzan acusaciones de violaciones al alto al fuego en Líbano

"Hace poco, la organización terrorista Hezbolá lanzó varios cohetes contra soldados de las FDI que operaban al sur de la Línea de Defensa Avanzada, en la zona de Rab Thalathin", señaló un comunicado castrense, refiriéndose a la frontera que marca la zona ocupada por las fuerzas israelíes.

"En respuesta, las FDI atacaron el lanzador desde el que se dispararon los cohetes", agregó.

Más tarde, Hezbolá afirmó que lanzó un ataque contra el norte de Israel en represalia por lo que calificó de violaciones israelíes al alto al fuego, la primera denuncia de este tipo desde el inicio de la tregua.

Hezbolá declaró en un comunicado que sus combatientes lanzaron cohetes y drones contra una instalación militar en el norte de Israel "en defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a las flagrantes violaciones del alto al fuego por parte de ese país y citó "ataques contra civiles y la destrucción de sus hogares y aldeas”.

El otro gran frente de la guerra en Medio Oriente

Líbano se convirtió en el otro gran frente de la guerra desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este domingo que el ejército recibió instrucciones de emplear "toda su fuerza" en Líbano, incluso durante el alto al fuego, en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a una amenaza.

También indicó que el ejército ha recibido la orden de "eliminar las casas de las aldeas [de primera línea] próximas a la frontera que servían a todos los efectos como puestos avanzados del terrorismo de Hezbolá y amenazaban a las comunidades israelíes".

Aunque algunos residentes desplazados del sur de Líbano han regresado a sus hogares, muchos dudan en volver ante la incertidumbre sobre la tregua.

Al menos 2,454 personas han muerto en bombardeos israelíes, que además han dejado más de un millón de desplazados.

El jueves, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo de alto al fuego para poder iniciar conversaciones de paz. Una segunda reunión se celebrará el próximo jueves en Washington.