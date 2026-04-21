México y Líbano: 150 años de lazos con impacto en negocios y remesas

La comunidad libanesa en México ha crecido con nuevas olas migratorias y ha enriquecido la cultura del país. Mexicanas y mexicanos de ascendencia libanesa han ocupado lugares prominentes en los ámbitos económico, político, social y cultural de nuestro país.

A pesar de sus profundos lazos con México, esta comunidad no deja de mirar a su país de origen y espera que una paz duradera sea muy pronto una realidad para Líbano, un país que ha sido marcado por años de conflictos.

La migración libanesa a México

La historia de la migración libanesa se remonta a 1878, cuando se tienen los primeros registros de la entrada de nacionales de este país.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el primer migrante libanés que ingresó a México fue el padre Boutros Raffoul, quien entró por el puerto de Veracruz en 1818. Un año después llegó don Santiago Sauma, en 1879.

“Uno de los primeros paisanos en registro era don Domingo Curi, quien recibía a los paisanos bajando del barco en Veracruz”, cuenta Jorge Serio, presidente del Consejo Ejecutivo del Centro Libanés, en entrevista con Expansión.

Curi ayudaba a los recién llegados a encontrar a su familia o a las personas de su comunidad. “Así se empieza a distribuir la comunidad mexicano-libanesa en este país a lo largo de la República Mexicana”, cuenta Serio.

Estos primeros inmigrantes llegaron a finales del siglo XIX, durante el ocaso del Imperio Otomano. Huían de condiciones sociopolíticas y económicas graves, como la hambruna, la opresión religiosa contra los cristianos y la inestabilidad que eventualmente derivaría en guerra civil.

La mayoría de los libaneses que llegaron a México eran cristianos maronitas. Solo una pequeña cantidad de musulmanes arribaron al país.

Tras estos primeros pasos en 1878, la migración continuó con oleadas sucesivas que se intensificaron a principios del siglo XX, alcanzando su punto máximo en las décadas de 1920 y 1930.