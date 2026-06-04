Mundial 2026, la mayor auditoría internacional para México en décadas

México tuvo ocho años para prepararse, y lleva meses hablando de estadios, ocupación hotelera, derrama económica y turismo. Todo eso importa, por supuesto. Pero el verdadero tamaño del Mundial 2026 está en otro lado. Lo que el país organizará frente al mundo no será solamente un torneo de futbol; será una evaluación internacional en tiempo real sobre la capacidad operativa, logística y económica de México frente a millones de personas observándolo al mismo tiempo. Y pocas veces un país recibe una vitrina así.

Durante varias semanas, inversionistas, corporativos globales, medios internacionales, plataformas tecnológicas, fondos y consumidores extranjeros van a interactuar simultáneamente con la infraestructura mexicana. No observarán discursos… observarán funcionamiento.

Verán si los aeropuertos soportan presión; si la conectividad responde, si los sistemas de pago funcionan, si la movilidad colapsa o resiste, si existe energía suficiente, si las telecomunicaciones operan correctamente, si las ciudades pueden sostener un evento de escala global sin perder capacidad operativa.

Puede sonar exagerado, pero buena parte de la percepción internacional de México hacia la próxima década también comenzará a construirse aquí, en el Mundial. Como en 1970, como en 1986.

Porque una empresa que analiza invertir miles de millones de dólares revisa exactamente las mismas cosas que experimentará un visitante extranjero; lo dicho, conectividad, estabilidad energética, logística, movilidad, infraestructura urbana y confianza operativa. La (breve) Copa del Mundo pondrá todas esas variables bajo observación internacional al mismo tiempo.

Ojo, México; ahí está la verdadera dimensión económica del evento. No los goles, las caras pintadas ni las banderas.

Por eso me parece un error reducir la conversación únicamente a hoteles llenos, vuelos saturados o consumo turístico. El verdadero negocio del Mundial no estará solamente en la derrama inmediata, y mucho menos en los resultados futbolísticos. Estará en la percepción internacional que México logre construir sobre sí mismo mientras el mundo entero prueba cómo funciona el país bajo presión.

Y el momento no podría ser más delicado.