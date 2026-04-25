El inicio del fin para la Unión Soviética

El accidente nuclear de la planta de Chernobyl, considerado la peor catástrofe nuclear de la historia, fue un factor determinante para la caída de la Unión Soviética, que se concretaría cinco años después.

El desastre nuclear funcionó como un ejemplo de la crisis de legitimidad estatal que ya arrastraba la URSS, explica Armando García, coordinador del Programa de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en entrevista con Expansión.

Esto se muestra en tres niveles, de acuerdo con García, que eran el ocultamiento de la información, el anquilosamiento burocrático y la hipercentralización del poder en Moscú, un rasgo de los regímenes autoritarios.

La explosión del reactor 4 de Chernobyl arrojó nubes radiactivas equivalentes a 500 bombas nucleares como las arrojadas contra Hiroshima en 1945, que contaminaron a todo el hemisferio Occidental.

A pesar de la magnitud del incidente, el Partido Comunista buscó ocultar la información y controlar la narrativa. Sin embargo, mientras al interior de las fronteras soviéticas el silencio sobre lo sucedido en Chernobyl era norma, el tema fue abordado en abundancia por la prensa occidental y llegó a oídos de los ciudadanos de la URSS.

Ante la presión de la prensa internacional, Mijaíl Gorbachov se vio obligado a acelerar la implementación de la Glasnost, una política de apertura que había sido lanzada en 1985.

Esta mayor transparencia sirvió como el caldo de cultivo de mayores manifestaciones antigubernamentales al interior.

Chernobyl mostró que el sistema era incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, marcando el inicio del fin del bloque soviético apenas seis años después de la explosión.

“La catástrofe demostró básicamente que las autoridades soviéticas querían encubrir esa catástrofe. Mostró también la incapacidad, las deficiencias en el manejo de la central nuclear y después en el manejo de la catástrofe”, asegura Beata Wojna, doctora y profesora de Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México.