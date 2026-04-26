Atentado guerrillero con bomba en Colombia deja 20 muertos, a un mes de las elecciones

Un testigo del atentado aseguró a la AFP estar "asustado" por el brote de violencia que vive Colombia de cara a los comicios presidenciales del 31 de mayo.

El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones y con una extensa superficie sembrada de narcocultivos.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, reportó " 20 civiles fallecidos" y "36 personas heridas " en un mensaje publicado en X.

Anteriormente había cifrado en 14 el número fallecidos y 38 heridos a causa de la enorme explosión ocurrida el sábado en una carretera del departamento.

Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral.



Nos encontramos en Consejo de Gobierno… pic.twitter.com/ExqtAghOYw — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 26, 2026

Según el Ejército, la explosión en medio de un retén que habían instalado los disidentes.

La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, según testigos del atentado.

La AFP captó imágenes de cuerpos cubiertos, vehículos destrozados y un enorme cráter en la vía.

Videos que circulan en redes sociales muestran restos de las víctimas esparcidos por el suelo.

El presidente izquierdista Gustavo Petro tildó a los rebeldes de "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.