Lo que se sabe sobre los disparos en la gala de la prensa con Trump

¿Qué ocurrió en el salón de la gala?

Se oyeron disparos después del discurso de bienvenida durante la cena de gala que tenía lugar en el hotel Hilton de Washington, según periodistas de la AFP y otros testigos.

Equipos de seguridad, con las armas desenfundadas, tomaron posiciones en el escenario donde Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente, JD Vance, y otros altos cargos, que fueron evacuados rápidamente .

Cientos de invitados, vestidos de gala en el salón de baile, se refugiaron debajo de las mesas y, más tarde, se dirigieron al vestíbulo del hotel y luego al exterior. El evento fue suspendido.

Las autoridades señalaron que ningún dignatario ni invitado resultó herido.

¿Cómo se desarrolló el tiroteo?

Según las autoridades, un "tirador solitario" forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20H36 (00H36 GMT).

Trump difundió en su plataforma Truth Social unas imágenes que parecen mostrar al sospechoso abalanzándose sobre el control antes de ser reducido por los agentes.

"Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos", declaró a la prensa el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

Las fuerzas del orden intercambiaron disparos con el sospechoso y "neutralizaron a este individuo".

Un agente uniformado del Servicio Secreto recibió un impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado al hospital, pero se encontraba en buen estado, precisó Carroll.

El sospechoso no fue alcanzado por los disparos, pero fue llevado a un hospital para ser examinado. Está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal.

En el lugar se encontraron un fusil y casquillos, indicó el director del FBI, Kash Patel, quien añadió que el Buró Federal de Investigación estaba tomando declaración a testigos en el marco de sus pesquisas.

¿Quién es el sospechoso?

Trump difundió fotos del detenido, sin camisa y esposado, boca abajo sobre una alfombra, en lo que parece ser el vestíbulo del Hilton.

Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años, Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California.

Un fotógrafo de la AFP vio a agentes del FBI frente a una vivienda de esa ciudad, tarde en la noche del sábado.

El perfil de LinkedIn de "Cole Allen", cuya foto parece corresponderse con la de las imágenes difundidas por Trump, lo presenta como ingeniero mecánico, informático, desarrollador de videojuegos y profesor.

Sobre la base de información preliminar, "creemos que era uno de los huéspedes del hotel", declaró Carroll a los periodistas.