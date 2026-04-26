Trump: Tiroteo muestra la necesidad de construir salón de baile en la Casa Blanca

Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó el domingo el tiroteo de la víspera en una gala a la que asistió en Washington para justificar su cuestionado proyecto de construir un enorme salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales.
Los disparos ocurrieron el sábado por la noche, cuando agentes del Servicio Secreto redujeron al hombre armado que intentó irrumpir en la cena anual de la prensa en el hotel Washington Hilton, a la que asistían el mandatario, la primera dama, altos funcionarios del gobierno y cientos de periodistas.