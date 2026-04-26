Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, "no está cooperando activamente" con la investigación, agregó.

Blanche se encontraba en la gala en el hotel Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Agentes del Servicio Secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a la élite de la política y de los medios de comunicación.

Según la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos. Un agente recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Al parecer era huésped del hotel.

Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen , de 31 años, originario de Torrance, California.

Un fotógrafo de la AFP vio el domingo a agentes del FBI entrar en una casa de dos pisos color marrón en ese suburbio del suroeste de Los Ángeles.

El sospechoso comparecerá el lunes ante la justicia. Será acusado de dos cargos: el primero por uso de un arma de fuego durante un delito violento, el segundo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según las autoridades.