Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump

"Lobo solitario"
"No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar", reaccionó Trump, aún de esmoquin, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de los disparos.
El mandatario evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes "que tienen más impacto" son "contra los que se apunta", dijo.
"Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos", añadió.
También consideró que el agresor era un "lobo solitario" y un "enfermo".
Al hablar el domingo en el canal Fox News, Trump describió al agresor como una persona "muy perturbada" y dijo que escribió un manifiesto "muy anticristiano".
Dirigentes mundiales se declararon el domingo "conmocionados" y expresaron su solidaridad a Trump. Entre ellos, el rey Carlos III, que esta semana hará una visita de Estado a Estados Unidos, se dijo "aliviado" de que el presidente esté sano y salvo.
Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Trump en Truth Social muestran a una persona que se precipita a través del arco de detección de metales situado a la entrada del salón donde se celebraba la gala, y a varios miembros de las fuerzas del orden desenfundando sus armas.
Trump dijo que el Washington Hilton no es "un edificio particularmente seguro", aunque reconoció que el dispositivo de seguridad "era muy seguro".
Fue frente a este hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido en 1981 durante un intento de asesinato.
El domingo, Trump aprovechó el tiroteo para justificar su cuestionado proyecto de tener un enorme salón de baile en la Casa Blanca, cuyo futuro se dirime en los tribunales.
"Este incidente nunca habría ocurrido con el salón de baile ultrasecreto militarmente" en la Casa Blanca, escribió en su plataforma Truth Social.