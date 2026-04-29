Estados Unidos se junta con otros países de América Latina contra China por el Canal de Panamá

Las acciones de China "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio", dice un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo, y como tal debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida", agregó.

"Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros", se lee en el comunicado.

¿Quién controla el Canal de Panamá?

Panamá tomó control de dos puertos que antes eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong en este paso crucial para el comercio mundial, tras una decisión de la Corte Suprema en enero.

Consultado el miércoles a propósito, Lin Jian, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, denunció ante la prensa las declaraciones según él "totalmente infundadas" de Estados Unidos.

Esta vía es vital para el comercio mundial, facilitando cerca del 6% del intercambio marítimo global y conectando 180 países.

Es el motor económico de Panamá (aporta cerca del 7% del PIB) y clave para la logística global, con un valor de mercancías que supera los 600,000 millones de dólares cada año.