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El Canal de Panama es el nuevo centro de pelea entre Estados Unidos y China

Las acciones de China "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio", afirma el gobierno de EU.
mié 29 abril 2026 08:56 AM
Estados Unidos se junta con otros países de América Latina contra China por el Canal de Panamá
El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimos y más de 1,900 puertos. (Anze Furlan / psgtproductions/Getty Images)

Estados Unidos encabezó un grupo de países de la región que piden respaldar a Panamá en una disputa con China por el canal, y asegura que las acciones de Pekín son una amenaza para todos.

Washington, que ya se había pronunciado con firmeza sobre este asunto, lideró una declaración conjunta de países de la región, en su mayoría con gobiernos de derecha: Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.

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Las acciones de China "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio", dice un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo, y como tal debe permanecer libre de cualquier presión externa indebida", agregó.

"Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros", se lee en el comunicado.

¿Quién controla el Canal de Panamá?

Panamá tomó control de dos puertos que antes eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong en este paso crucial para el comercio mundial, tras una decisión de la Corte Suprema en enero.

Consultado el miércoles a propósito, Lin Jian, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, denunció ante la prensa las declaraciones según él "totalmente infundadas" de Estados Unidos.

Esta vía es vital para el comercio mundial, facilitando cerca del 6% del intercambio marítimo global y conectando 180 países.

Es el motor económico de Panamá (aporta cerca del 7% del PIB) y clave para la logística global, con un valor de mercancías que supera los 600,000 millones de dólares cada año.

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"¿Quién codicia el canal de Panamá y trata de convertir esta vía navegable internacional, que debería ser neutral en todo momento, en su propio canal privado? ¿Y quién desprecia la soberanía de los países de la región? Creo que la respuesta está clara", dijo refiriéndose a Washington.

Estados Unidos, "con una hipocresía desconcertante, siembra rumores y calumnia a diestro y siniestro", agregó el portavoz, que pidió a los países firmantes de la declaración a "no dejarse cegar o utilizar por fuerzas malévolas".

El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció a China por la supuesta retención de dos barcos de bandera panameña en retaliación por la sentencia de la Corte.

China amenazó a Panamá con represalias pero negó la detención de los barcos, y dijo que los comentarios de Washington fueron "infundados".

Trump regresó al poder el año pasado y prometió recuperar el control estadounidense del Canal de Panamá.

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Ciudad de Panamá Donald Trump China

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