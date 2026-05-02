Un mando militar iraní cree "probable" que se reanuden las hostilidades con Estados Unidos

Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador. No se divulgaron detalles del contenido de la propuesta.

Pero el presidente estadounidense, que el jueves fue informado por su ejército de las distintas opciones sobre la mesa, no tardó en desestimar esta nueva iniciativa.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump el viernes a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la "tremenda discordia" en el seno del liderazgo iraní.

"¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo a propósito este sábado Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

"Las fuerzas armadas están perfectamente preparadas ante cualquier posible oportunismo o acción imprudente por parte de los norteamericanos", enfatizó este mando militar.

El viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que "ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo".

Teherán está "preparado" para cualquiera de los dos escenarios, añadió.

"Ninguna estrategia"

Donald Trump tenía en teoría hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos a fin de continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero.

En lugar de ello optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán "habían terminado".

Varios congresistas demócratas señalaron sin embargo que la presencia de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo, ya abandonó Oriente Medio, pero en la zona permanecen 20 buques de la Marina estadounidense, incluyendo otros dos portaviones.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua.

Las repercusiones del conflicto siguen sacudiendo la economía mundial. Los precios del petróleo alcanzaron esta semana un máximo en cuatro años, con el barril de Brent en 126 dólares.

