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Con una economía inestable, Trump voltea a México y Cuba en busca de una victoria

La inflación, el alza en gasolina y la caída en su aprobación empujan al presidente de EU a buscar victorias políticas en el exterior rumbo a las elecciones de medio término.
mar 05 mayo 2026 05:55 AM
Con una economía inestable, Trump voltea a México y Cuba en busca de una victoria
Donald Trump prometió bajar la inflación, pero las consecuencias de la guerra en Irán lo alejan de este objetivo. (Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

La guerra contra Irán le complica cada vez más las cosas a Donald Trump de cara a las elecciones de medio término, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

El conflicto en Medio Oriente, que cumplió su tercer mes la semana pasada, se suma a señales de que la economía estadounidense se aleja de los buenos resultados de 2025.

Trump ha tratado de restar importancia a las consecuencias económicas de la guerra, pero los consumidores estadounidenses comienzan a sentirlo en su bolsillo.

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A pesar de que Estados Unidos es el mayor productor y exportador neto de petróleo, no es inmune a los efectos de la guerra en los precios de los combustibles.

En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón, algo que no sucedía desde 2022, después de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Este incremento de 21%, en los precios de la gasolina fue el principal impulsor de un reciente salto en la inflación, que aumentó del 2.4% en febrero al 3.3% en marzo, con lo que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Estas no son buenas noticias para el Partido Republicano ni para Trump, quien prometió reducir aún más las tasas de inflación.

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“Las repercusiones económicas del conflicto podrían resultar cruciales, y políticas, durante un año electoral de mitad de período en los Estados Unidos. Muchos estadounidenses todavía están sintiendo la tensión de años de inflación elevada, y el concepto de asequibilidad ha seguido siendo un tema principal de los votantes antes de noviembre”, indicó el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en un artículo.

La economía estadounidense podría verse presionada en los próximos meses por una inflación más alta y un aumento en el desempleo, lo que podría afectar los resultados del Partido Republicano en las elecciones de noviembre.

La aprobación de Trump sobre cuestiones económicas, que fueron fundamentales para su regreso político en 2024, ha disminuido desde que lanzó la guerra con Irán a finales de febrero, de acuerdo con una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos publicada el lunes: solo 34% de los estadounidenses aprueban la gestión económica de Trump.

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México y Cuba, ¿un salvavidas para Trump?

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de un alto al fuego desde el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

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Pakistán acogió una ronda de conversaciones el 11 de abril que concluyó sin acuerdo debido a que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz —donde Irán quiere cobrar gravámenes por el paso de buques—, y el programa nuclear de la república islámica.

Sin un fin al conflicto claro, el presidente Donald Trump podría buscar algún triunfo más rápido que le ayude a ganar popularidad en los próximos meses. Ante este panorama, México y Cuba, países en los que ha aumentado la presión, parecen la mejor opción.

“Posiblemente esté pensando que después del fracaso en Irán, podría ser sencillo tener una intervención militar en Cuba, pensar que se podrían dar las cosas igual que en Venezuela a principios de año”, dijo Juan Carlos Barrón, director del Centro de Estudios sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, en una entrevista con Expansión.

El 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos lanzó una operación militar para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un juicio en Nueva York por cargos de narcoterrorismo.

Trump ordenó el viernes imponer nuevas sanciones para asfixiar al gobierno de Cuba.

El magnate republicano considera que la isla comunista, ubicada a 150 km de la costa de Florida, sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En una subida de tono, Trump dijo a última hora del viernes, desde Florida, que su país "tomaría el control" de Cuba "casi de inmediato", según Fox News.

México, principal socio comercial, también puede ser otro objetivo de Trump, cuyo gobierno ha aumentado la presión a su vecino en las últimas semanas.

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La fiscalía federal en Nueva York reveló el miércoles que pidió la captura con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Un senador, un alcalde y otros siete funcionarios también están acusados de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa para distribuir "enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

La fiscalía estadounidense ha solicitado a las autoridades mexicanas la captura de los diez políticos, paso previo al proceso de extradición.

La fiscalía general mexicana ya inició el estudio del caso pero este viernes rechazó, por falta de pruebas, proceder a las detenciones.

El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a su vecino resultados en la lucha contra el narcotráfico.

México fue considerado para lanzar una operación contra el narcotráfico en Latinoamérica durante los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, aunque después cambió hacia bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y la captura de Maduro en Venezuela.

De acuerdo con The Washington Post, Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Trump y el principal arquitecto de su política antiinmigración, discutió sobre emprender una nueva guerra contra las drogas con foco en México.

Esta política tenía como objetivo reducir el poder de los cárteles y, de ese modo, disminuir el flujo de migrantes y narcóticos, lo que le daría al gobierno del republicano victorias políticas tempranas.

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Donald Trump Cuba Irán

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