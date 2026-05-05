Con una economía inestable, Trump voltea a México y Cuba en busca de una victoria

A pesar de que Estados Unidos es el mayor productor y exportador neto de petróleo, no es inmune a los efectos de la guerra en los precios de los combustibles.

En las últimas semanas, el precio de la gasolina ha superado los cuatro dólares por galón, algo que no sucedía desde 2022, después de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania.

Este incremento de 21%, en los precios de la gasolina fue el principal impulsor de un reciente salto en la inflación, que aumentó del 2.4% en febrero al 3.3% en marzo, con lo que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Estas no son buenas noticias para el Partido Republicano ni para Trump, quien prometió reducir aún más las tasas de inflación.

“Las repercusiones económicas del conflicto podrían resultar cruciales, y políticas, durante un año electoral de mitad de período en los Estados Unidos. Muchos estadounidenses todavía están sintiendo la tensión de años de inflación elevada, y el concepto de asequibilidad ha seguido siendo un tema principal de los votantes antes de noviembre”, indicó el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en un artículo.

La economía estadounidense podría verse presionada en los próximos meses por una inflación más alta y un aumento en el desempleo, lo que podría afectar los resultados del Partido Republicano en las elecciones de noviembre.

La aprobación de Trump sobre cuestiones económicas, que fueron fundamentales para su regreso político en 2024, ha disminuido desde que lanzó la guerra con Irán a finales de febrero, de acuerdo con una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos publicada el lunes: solo 34% de los estadounidenses aprueban la gestión económica de Trump.

México y Cuba, ¿un salvavidas para Trump?

La situación entre Irán y Estados Unidos sigue estancada desde la entrada en vigor de un alto al fuego desde el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.