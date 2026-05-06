El gobierno estadounidense compara el impacto de las drogas con el de un conflicto armado, señalando que en los últimos cinco años las muertes por sobredosis han superado las pérdidas militares combinadas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, dijo el presidente de Estados Unidos este miércoles durante la firma del documento, publicado por la Casa Blanca la tarde del lunes.

“Unilateral si es necesario”

El presidente aseguró que su gobierno solo cooperará con gobiernos locales cuando estos estén dispuestos a trabajar para erradicar a los grupos criminales, declarados como organizaciones terroristas extranjeras por su gobierno el año pasado.

En caso de no hacerlo, el mandatario afirmó que tomará las “decisiones necesarias” para proteger a Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas consultados por Expansión, esto constituye la profundización de una política estadounidense que ya había sido implementada para la lucha contra el terrorismo, y que ahora se aplicará para la lucha contra el fentanilo.

Jesús Gallegos, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que las palabras de Trump plasmadas en la nueva estrategia son una actualización de la doctrina usada por Colin Powell, secretario de Estado del gobierno de George W. Bush, en el auge de la guerra contra el terrorismo: “Multilateral si es posible, unilateral si es necesario”.

“Esta condición es la que estamos observando, la necesidad de un unilateralismo, dadas las dificultades que tienen para confiar y de recibir respuesta cooperativa sin creación por parte de algunos actores”, dijo el especialista en seguridad en entrevista con Expansión.