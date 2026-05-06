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Internacional

EU declara la crisis de fentanilo como una “guerra química” y aumenta presión a México

El gobierno de Trump asegura que esta sustancia es un “riesgo existencial” para su país, lo que abre puerta al uso de herramientas jurídicas y operativas diseñadas para el contraterrorismo.
mié 06 mayo 2026 05:06 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento militar del Día de la Madre en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
El gobierno estadounidense compara el impacto de las drogas con el de un conflicto armado. (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

Con el lanzamiento de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, el gobierno de Donald Trump dio un giro a la política antinarcóticos de Estados Unidos, pues declara que la crisis de fentanilo constituye una “guerra química” de los cárteles del narcotráfico contra la población estadounidense. Esto abre la puerta al uso de herramientas jurídicas y operativas diseñadas para hacer frente al terrorismo.

La estrategia sostiene que las muertes por sobredosis no son accidentes, sino el resultado de organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que están "envenenando deliberadamente a millones de estadounidenses”.

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El gobierno estadounidense compara el impacto de las drogas con el de un conflicto armado, señalando que en los últimos cinco años las muertes por sobredosis han superado las pérdidas militares combinadas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con impunidad”, dijo el presidente de Estados Unidos este miércoles durante la firma del documento, publicado por la Casa Blanca la tarde del lunes.

“Unilateral si es necesario”

El presidente aseguró que su gobierno solo cooperará con gobiernos locales cuando estos estén dispuestos a trabajar para erradicar a los grupos criminales, declarados como organizaciones terroristas extranjeras por su gobierno el año pasado.

En caso de no hacerlo, el mandatario afirmó que tomará las “decisiones necesarias” para proteger a Estados Unidos.

De acuerdo con especialistas consultados por Expansión, esto constituye la profundización de una política estadounidense que ya había sido implementada para la lucha contra el terrorismo, y que ahora se aplicará para la lucha contra el fentanilo.

Jesús Gallegos, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que las palabras de Trump plasmadas en la nueva estrategia son una actualización de la doctrina usada por Colin Powell, secretario de Estado del gobierno de George W. Bush, en el auge de la guerra contra el terrorismo: “Multilateral si es posible, unilateral si es necesario”.

“Esta condición es la que estamos observando, la necesidad de un unilateralismo, dadas las dificultades que tienen para confiar y de recibir respuesta cooperativa sin creación por parte de algunos actores”, dijo el especialista en seguridad en entrevista con Expansión.

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Gallegos refiere que la corrupción y la impunidad en México y otros países han impedido un combate efectivo a los grupos del narcotráfico. El especialista afirma que con esta política aumentará la presión contra las autoridades mexicanas y exigirá más resultados.

Del crimen a la guerra

Tradicionalmente, el combate a las drogas se ha regido por el Título 18, sobre crímenes y procedimiento penal, y el Título 21, de alimentos y drogas, centrados en la investigación y el enjuiciamiento criminal.

Sin embargo, con las designaciones del fentanilo como arma de destrucción masiva y de los cárteles como organizaciones terrorista, el gobierno estadounidense activa un marco de seguridad nacional, regido en el Título 10, de las fuerzas armadas, y el Título 50, de guerra y defensa nacional.

El Título 10 permite el uso de capacidades militares p ara apoyar a las agencias civiles en la incautación y el desmantelamiento de laboratorios en el extranjero. El Título 50 facilita que la Comunidad de Inteligencia (IC) realice operaciones de vigilancia y análisis contra las redes logísticas de los cárteles con un alcance global, tratándolos como amenazas existenciales a la soberanía del país.

Resultados medibles

La estrategia del gobierno estadounidense exige una mayor cooperación de los gobiernos locales, a los que pide resultados medibles de su combate a los cárteles del narcotráfico.

“Dada la orientación empresarial del presidente, creó un documento que tiene metas puntuales y medibles a cumplir por México, cuántas bandas, cuántos laboratorios. Seguramente esto vendrá con una medición prácticamente por KPI’s de inicio”, explicó Gildardo López, profesor-investigador de la Escuela de Economía y Gobierno de la Universidad Panamericana (UP).

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Más allá de una intervención militar parecida a la ocurrida en Venezuela, donde se capturó al presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo en una corte de Nueva York, los especialistas señalan que la administración Trump exigirá al gobierno mexicano una mayor coordinación, no solo en temas de seguridad, sino también en control fronterizo y de aduanas.

“En el caso de México, los puertos de entrada, las condiciones de carga comercial, la exigencia que se tiene que hacer de mayor control de estos precursores químicos, la trazabilidad desde China, desde otros países de Asia, que se han identificado como el origen de todos ellos, y obviamente nos lleva a una guerra que podría ser de carácter más amplio, en términos comerciales”, señaló el profesor de la UNAM.

López, de la UP, indicó también que habrá una mayor presión en el tema de finanzas y cumplimiento, sobre todo en lo relacionado con el lavado de dinero, donde el gobierno estadounidense tiene estándares cada vez más rigurosos.

“Ya lo hemos visto en la vigilancia y en las sanciones a los bancos, las casas de bolsa, los operadores logísticos. Los bancos mexicanos tienen un enorme riesgo reputacional”, dice el académico.

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Fentanilo Narcotráfico Terrorismo Donald Trump

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