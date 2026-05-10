Un francés repatriado del crucero afectado por hantavirus presenta "síntomas" de la enfermedad

Desde el buque fueron llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Para las 15:30 GMT, habían salido los aviones con los españoles, los franceses y los canadienses, y un aparato holandés que transporta a personas de diversas nacionalidades, entre ellas un argentino y un guatemalteco.

Tras la llegada a Francia de cinco ciudadanos repatriados, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que uno de ellos presentó "síntomas en el avión".

"Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso", indicó Lecornu que anunció además que el gobierno emitirá un decreto para implementar estas medidas.

Pese a la alarma mundial que creó el brote, Carlo Ferello, un ingeniero jubilado argentino, relató al canal local TN, que el ambiente en el crucero no era "preocupante" porque después de los casos iniciales "no aparecieron más".

"Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba, almorzaba, cenaba solo, no tenía mucho contacto (...) Se siguió una vida, digamos, normal", continuó Ferello, que hará la cuarentena en Países Bajos.

Medidas extremas de protección

La directora de Protección Civil española, Virginia Barcones, declaró a RTVE que, si todo sigue "conforme a lo previsto", el barco va a zarpar rumbo a Países Bajos a las 19:00 horas" (18:00 GMT) del lunes.

Los primeros en salir del crucero fueron los catorce españoles, hacia las 08:30 GMT, que fueron trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur, a 10 minutos, donde un periodista de la AFP vio cómo llegaban en autobuses rojos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con la parte del conductor separada de los pasajeros por una especie de pantalla profiláctica.

Al llegar al aeropuerto, los españoles se cambiaron los trajes de protección y fueron desinfectados, antes de despegar en el avión con el que aterrizaron cerca de Madrid a las 10:55 GMT hacia Madrid, desde donde partieron a un hospital militar para hacer cuarentena.

La misma operación tendrá lugar con los demás pasajeros y miembros de la tripulación de otras nacionalidades este domingo hasta el atardecer.