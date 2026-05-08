Aislan en España a mujer que coincidió con paciente cero de casos de hantavirus

La paciente, que se encontraba en su domicilio en Alicante, fue trasladada al hospital, donde se encuentra en "una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones" necesarias, agregó. Allí se le realizó una prueba PCR de la que se esperan resultados.

¿Qué ha pasado con el crucero?

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

El desembarco del MV Hondius será entre el mediodía del domingo10 de mayo y el lunes 11, anunció el gobierno regional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió este viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros atrapados en el crucero afectado por un mortífero brote.

¿Qué es el hantavirus?

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

"Eso demuestra otra vez que, por suerte, al parecer el virus no es tan contagioso como para transmitirse fácilmente de una persona a otra", dijo.