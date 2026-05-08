Aislan en España a mujer que coincidió con paciente cero de casos de hantavirus

¿Cuántos casos hay?
La OMS informó que hasta el 7 de mayo se tenía el registro de cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus, y se esperaba una actualización de las cifras este viernes.
Una azafata de la aerolínea KLM, que presentó síntomas leves y fue hospitalizada en Ámsterdam, dio negativo al hantavirus tras someterse a un test, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una pasajera enferma —esposa de la primera persona que murió en el brote— había estado brevemente en un avión de Johannesburgo a los Países Bajos el 25 de abril, pero fue bajada antes del despegue.
Luego murió en un hospital de Johannesburgo.
El portavoz de la OMS, Lindmeier, dijo que el hecho de que la azafata diera negativo era "una buena noticia", ya que demostraba que alguien podía entrar en contacto con una persona infectada y aun así no contraer el virus.
"No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid".
El presidente estadounidense, Donald Trump dijo el jueves que "la situación está, en nuestra opinión, ampliamente bajo control".
El youtuber Kasem Ibn Hattuta, que viaja en el Hondius, dijo que los pasajeros se sintieron tranquilos al saber que los médicos se habían incorporado al barco antes de zarpar rumbo a Tenerife.
"Por fin dejamos Cabo Verde, lo que fue un gran alivio para todos a bordo, especialmente sabiendo que nuestros compañeros enfermos por fin están recibiendo la atención médica que necesitan", afirmó en un comunicado.
¿Hay vacunas contra el hantavirus?
No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede contraerse por contacto con roedores y cuya cepa Andes, detectada en los pasajeros infectados, es la única conocida con casos de transmisión de persona a persona.
La infección por este patógeno puede provocar un síndrome respiratorio agudo.
Dado que el periodo de incubación de la cepa Andes del virus presente en América Latina puede alcanzar hasta seis semanas "es posible que se reporten más casos", agregó.
Los tres pasajeros fallecidos desde el inicio del crucero son una pareja de neerlandeses y un alemán.
Aunque el origen del foco sigue siendo desconocido, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentó síntomas el 6 de abril.
El hombre y su esposa habían viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar.
Actualmente hay pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica en Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica.