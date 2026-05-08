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Aislan en España a mujer que coincidió con paciente cero de casos de hantavirus

La mujer presentó síntomas lo que derivó en hospitalización. No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra la cepa de los Andes, la única que se contagia de humano a humano, hasta el momento.
vie 08 mayo 2026 09:31 AM
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Las autoridades sanitarias están dando seguimiento a los pasajeros del crucero MV Hondius en donde se detectaron los primeros casos de la cepa del hantavirus que se transmite de humano a humano. (Foto: Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP)

Una mujer que coincidió en el avión con una paciente neerlandesa del crucero MV Hondius antes de que falleciera presenta síntomas compatibles con el virus y fue hospitalizada en España, informó el secretario de Estado de Sanidad.

Esta mujer -que estaba en el avión que cubría la ruta entre Johannesburgo y Ámsterdam y del que la paciente fallecida tuvo que bajarse antes del despegue- presenta "síntomas compatibles" como tos, por lo que fue "trasladada al hospital", donde permanece en una habitación de aislamiento hasta que se le haga una prueba, indicó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en conferencia de prensa.

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El secretario consideró, sin embargo, que se trata de "un caso bastante improbable", ya que la mujer "iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus".

En caso de que se hubiera producido contagio, este tendría que haber sido durante el tiempo que la paciente neerlandesa, de 69 años, estuvo a bordo de este avión que cubría la ruta entre Johannesburgo y Ámsterdam.

La mujer, cuyo marido murió en el crucero, abandonó el crucero MV Hondius y después tomó un primer vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo.

Luego debía viajar a Ámsterdam, pero cuando subió a este segundo vuelo comercial "empezó a encontrarse con un cierto empeoramiento de su situación clínica, lo cual hizo (...) bajarla del avión", explicó Padilla a los periodistas.

España fue informada a través del sistema de alerta europeo de que dos pasajeros de este vuelo tenían como destino final España.

"Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos", especificó el secretario de Estado.

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La paciente, que se encontraba en su domicilio en Alicante, fue trasladada al hospital, donde se encuentra en "una habitación de aislamiento con presión negativa y con todas las precauciones" necesarias, agregó. Allí se le realizó una prueba PCR de la que se esperan resultados.

¿Qué ha pasado con el crucero?

El destino del MV Hondius despertó preocupación internacional tras saberse que tres personas que habían estado a bordo de este crucero que inició su travesía en abril desde Argentina habían muerto.

Otros tres pasajeros enfermos fueron desembarcados el miércoles frente a Cabo Verde, antes de que la embarcación pusiera rumbo hacia las Islas Canarias con casi 150 personas a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación, de 23 países.

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¿Qué es el hantavirus, la enfermedad que causa una epidemia en un crucero?

El desembarco del MV Hondius será entre el mediodía del domingo10 de mayo y el lunes 11, anunció el gobierno regional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió este viernes en que el riesgo del hantavirus para la población en general sigue siendo mínimo, mientras varios países se preparan para repatriar a los pasajeros atrapados en el crucero afectado por un mortífero brote.

¿Qué es el hantavirus?

La única cepa de hantavirus que puede transmitirse de persona a persona —el virus Andes— fue confirmada entre los pasajeros que dieron positivo en las pruebas, alimentando la preocupación internacional.

Se espera que el barco que navega bajo bandera neerlandesa y lleva a bordo a unas 150 personas, llegue el domingo a la isla española de Tenerife, en las Canarias. Ese mismo día empezarán las evacuaciones en avión a los países de origen de los pasajeros y tripulantes, indicó el gobierno español.

"Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo", declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Destacó que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, "parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado".

"Eso demuestra otra vez que, por suerte, al parecer el virus no es tan contagioso como para transmitirse fácilmente de una persona a otra", dijo.

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¿Cuántos casos hay?

La OMS informó que hasta el 7 de mayo se tenía el registro de cinco casos confirmados y tres sospechosos del virus, y se esperaba una actualización de las cifras este viernes.

Una azafata de la aerolínea KLM, que presentó síntomas leves y fue hospitalizada en Ámsterdam, dio negativo al hantavirus tras someterse a un test, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una pasajera enferma —esposa de la primera persona que murió en el brote— había estado brevemente en un avión de Johannesburgo a los Países Bajos el 25 de abril, pero fue bajada antes del despegue.

Luego murió en un hospital de Johannesburgo.

El portavoz de la OMS, Lindmeier, dijo que el hecho de que la azafata diera negativo era "una buena noticia", ya que demostraba que alguien podía entrar en contacto con una persona infectada y aun así no contraer el virus.

"No se está propagando ni de lejos como se propagaba el covid".

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo el jueves que "la situación está, en nuestra opinión, ampliamente bajo control".

El youtuber Kasem Ibn Hattuta, que viaja en el Hondius, dijo que los pasajeros se sintieron tranquilos al saber que los médicos se habían incorporado al barco antes de zarpar rumbo a Tenerife.

"Por fin dejamos Cabo Verde, lo que fue un gran alivio para todos a bordo, especialmente sabiendo que nuestros compañeros enfermos por fin están recibiendo la atención médica que necesitan", afirmó en un comunicado.

¿Hay vacunas contra el hantavirus?

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede contraerse por contacto con roedores y cuya cepa Andes, detectada en los pasajeros infectados, es la única conocida con casos de transmisión de persona a persona.

La infección por este patógeno puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

Dado que el periodo de incubación de la cepa Andes del virus presente en América Latina puede alcanzar hasta seis semanas "es posible que se reporten más casos", agregó.

Los tres pasajeros fallecidos desde el inicio del crucero son una pareja de neerlandeses y un alemán.

Aunque el origen del foco sigue siendo desconocido, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentó síntomas el 6 de abril.

El hombre y su esposa habían viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar.

Actualmente hay pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica en Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica.

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