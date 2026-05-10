Trump califica como “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a su propuesta de paz

El Ministerio de Defensa catarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dabi fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed.
La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó que el granelero había informado que fue alcanzado por un proyectil desconocido, sin que se registraran víctimas.
Aunque no hubo ninguna reivindicación de responsabilidad inmediata, la agencia de noticias iraní Fars informó de que "el granelero que fue alcanzado cerca de la costa de Catar navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos".
Por su lado, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio.
De igual forma, Kuwait reportó un intento de ataque que, afirmó, fue neutralizado.
Irán lanza advertencia a Francia y Reino Unido
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país nunca "consideró" un despliegue naval de tipo militar en el estrecho de Ormuz y precisó que su plan era una misión de seguridad "concertada con Irán".
El mandatario realizó estas declaraciones después de que Irán advirtiera a Francia y a Reino Unido de "una respuesta decisiva e inmediata" en caso del envío de cualquier buque de guerra al estrecho de Ormuz.
En Irán, el jefe militar Ali Abdollahi se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, y, según la televisión estatal iraní, recibió "nuevas directrices e instrucciones para la continuación de las operaciones".
En este cuadro, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio si sus petroleros eran atacados, como ocurrió el viernes, cuando un caza estadounidense disparó contra dos buques con bandera iraní y los inutilizó.
En el frente de Líbano, el Ministerio de Salud informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento chiita Hezbolá, murieron y otros cinco resultaron heridos este domingo en bombardeos israelíes, pese al alto al fuego vigente.