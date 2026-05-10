Trump califica como “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a su propuesta de paz

Trump anteriormente en las redes sociales acusó a Teherán de "jugar" con los Estados Unidos durante casi 50 años, y agregó: "¡Ya no se reirán!”.

Más de un mes después de la implementación de un cese al fuego el 8 de abril, no hay avances para concretar una solución duradera ni el fin definitivo de la guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Irán respondió con represalias en varios países de la región y con el bloqueo del estrecho de Ormuz. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha desestabilizado la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.

"La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra", reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán se centra en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

En una entrevista grabada durante la semana y difundida este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que solo necesitaría dos semanas para atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está derrotada "militarmente".

"Están militarmente derrotados. En su propia mente, tal vez no lo sepan. Pero creo que sí lo saben", dijo Trump en la entrevista.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista divulgada este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado".

"Aún queda material nuclear —uranio enriquecido— que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", dijo.