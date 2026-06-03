Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

En el Mundial jugarán 1,248 avatares de IA, pero el futbol no perderá su esencia

La FIFA implementará herramientas digitales, como versiones digitales de todos los jugadores, cámaras más exactas y un asistente táctico de IA. Descubre cómo impactarán al deporte en esta Copa del Mundo 2026.
mié 03 junio 2026 02:15 PM
Añadir Expansión en Google
Chips, IA y avatares digitales, las innovaciones del Mundial 2026
Para Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA, la tecnología no elimina ningún aspecto de incertidumbre que hace atractivo al deporte. “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’ que no se puede predecir ni controlar”, dijo. (LUIZA MORAES/Getty Images)

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el más tecnológico hasta el momento. Avatares digitales de todos los 1,248 jugadores, cámaras ultraprecisas para detectar los fueras de lugar, Inteligencia Artificial para ayudar a los director técnicos a preparar sus tácticas y un balón superinteligente son solo algunas de las novedades que tendrá el torneo y si bien la innovación será un punto central, la esencia del juego se mantendrá intacta.

De acuerdo con Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA, la tecnología no elimina ningún aspecto de incertidumbre que hace atractivo al deporte y lo ejemplifica con un escenario: “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’ que no se puede predecir ni controlar”.

Publicidad

Por su parte, Arthur Hu, vicepresidente senior de Lenovo, resaltó que los dispositivos de IA, infraestructura y soluciones alrededor del Mundial tendrán el doble objetivo de, por un lado, ayudar a los árbitros en la toma de decisiones, y, por el otro, entregar experiencias más inmersivas a los espectadores.

En una conferencia con medios internacionales, el ejecutivo de la tecnológica dijo que intentarán hacer un juego más emocionante, basado en recursos en tiempo real. “Son nuevos casos de uso (de la IA) para mejorar la experiencia. Representa un mejoramiento tecnológico, pero también para el juego y el árbitro”.

Todas las novedades tecnológicas que tendrá el Mundial 2026

La lista de convocados entre todas las selecciones participantes suma 1,248 futbolistas. En este sentido, Lenovo creará avatares digitales para cada uno basados en todas sus dimensiones corporales para poder recrear partidos o jugadas tal y como sucedieron en el campo de juego.

Esta tecnología se podrá usar para recrear los movimientos de los jugadores en el campo, algo que tendrá efecto inmediato para los árbitros, pero también a nivel táctico en los equipos técnicos, pues permitirá observar y analizar los movimientos tanto de los jugadores aliados como de los rivales.

En un video que la empresa mostró se recreó una jugada en ataque desde diferentes puntos de vista, como si se tratara de un videojuego, pues fue posible observar lo que veían tanto los delanteros, como los defensas e incluso el portero, algo que puede llevar al deporte a un siguiente nivel táctico.

Publicidad

Un arbitraje asistido por 15 cámaras y un balón inteligente

Otra de las innovaciones que tiene efecto directo en el arbitraje es el sistema semiautomático para señalar los fueras de lugar. En este caso, todos los 16 estadios donde se jugarán los partidos tendrán 15 cámaras ubicadas estratégicamente para ayudar con imágenes claras.

Además, este recurso se complementará con los datos generados por el chip del balón, el cual tiene la capacidad de detectar 500 entradas de información por segundo a partir de elementos como su posición dentro del campo, los giros que da y los impactos que le dan los jugadores.

Con estas herramientas, el equipo arbitral podrá identificar con precisión el momento en que el jugador toca el balón para marcar el fuera de lugar, algo que antes solo se medía a partir de los cuadros por segundo que capturaban las cámaras en el estadio. En el caso de la posición de los jugadores, la tecnología tendrá la capacidad de detectar cuando un jugador esté en posición incorrecta a parte de 10 centímetros.

En jugadas más complejas, como situaciones donde un jugador está adelantado por centímetros, el criterio humano seguirá teniendo más peso que el tecnológico aunque, eso sí, tendrá ayuda de los avatares digitales para determinar el resultado de la jugada.

Un asistente técnico basado en IA generativa

La FIFA también anunció Football AI Pro, un asistente de IA para entrenadores y jugadores donde se podrán explicar millones de datos que se producen en los partidos en tiempo real por medio de una plataforma que se podrá consultar antes, durante y después de los partidos.

Según Holzmüller, el sistema integrará fragmentos de video de los juegos, pero también se podrán generar simulaciones con los avatares para evaluar ajustes tácticos dependiendo de las estrategias tanto de sus equipos como de los rivales.

Publicidad

“Si te metes de lleno en todos estos detalles del futbol (tácticos y de preparación), por supuesto que puedes prepararte mucho”, señaló Nacho Fresco, director de tecnología de la FIFA, “pero al final del día, en cada juego suceden muchas cosas que no puedes anticipar”.

Una mejor cámara para los árbitros y mayor seguridad a las afueras de los estadios

Por último, a nivel de espectáculo, en este Mundial se mejorarán las cámaras que los árbitros llevan consigo en el pecho, una medida que se comenzó a implementar en el Mundial de Clubes del año pasado para tener imágenes más cercanas al campo de juego.

De acuerdo con la tecnológica, en esta ocasión los videos tendrán una mayor estabilización habilitada por Inteligencia Artificial, lo que reducirá hasta en un 50% la distorsión por movimiento.

Respecto a la infraestructura para la seguridad de los partidos en las sedes mundialistas, Lenovo dio a conocer que también se utilizarán gemelos digitales de las inmediaciones para vigilar situaciones tanto dentro como fuera de ellos y facilitar la toma de decisiones de las autoridades correspondientes.

Tags

Inteligencia artificial Lenovo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad