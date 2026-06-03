En el Mundial jugarán 1,248 avatares de IA, pero el futbol no perderá su esencia

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el más tecnológico hasta el momento. Avatares digitales de todos los 1,248 jugadores, cámaras ultraprecisas para detectar los fueras de lugar, Inteligencia Artificial para ayudar a los director técnicos a preparar sus tácticas y un balón superinteligente son solo algunas de las novedades que tendrá el torneo y si bien la innovación será un punto central, la esencia del juego se mantendrá intacta.
De acuerdo con Johannes Holzmüller, director de innovación de la FIFA, la tecnología no elimina ningún aspecto de incertidumbre que hace atractivo al deporte y lo ejemplifica con un escenario: “Aunque un equipo pueda estar mejor preparado gracias a la IA, un solo contraataque en el último minuto puede cambiar el resultado, manteniendo viva la ‘belleza del juego’ que no se puede predecir ni controlar”.