En el Mundial jugarán 1,248 avatares de IA, pero el futbol no perderá su esencia

Un arbitraje asistido por 15 cámaras y un balón inteligente

Otra de las innovaciones que tiene efecto directo en el arbitraje es el sistema semiautomático para señalar los fueras de lugar. En este caso, todos los 16 estadios donde se jugarán los partidos tendrán 15 cámaras ubicadas estratégicamente para ayudar con imágenes claras.

Además, este recurso se complementará con los datos generados por el chip del balón, el cual tiene la capacidad de detectar 500 entradas de información por segundo a partir de elementos como su posición dentro del campo, los giros que da y los impactos que le dan los jugadores.

Con estas herramientas, el equipo arbitral podrá identificar con precisión el momento en que el jugador toca el balón para marcar el fuera de lugar, algo que antes solo se medía a partir de los cuadros por segundo que capturaban las cámaras en el estadio. En el caso de la posición de los jugadores, la tecnología tendrá la capacidad de detectar cuando un jugador esté en posición incorrecta a parte de 10 centímetros.

En jugadas más complejas, como situaciones donde un jugador está adelantado por centímetros, el criterio humano seguirá teniendo más peso que el tecnológico aunque, eso sí, tendrá ayuda de los avatares digitales para determinar el resultado de la jugada.

Un asistente técnico basado en IA generativa

La FIFA también anunció Football AI Pro, un asistente de IA para entrenadores y jugadores donde se podrán explicar millones de datos que se producen en los partidos en tiempo real por medio de una plataforma que se podrá consultar antes, durante y después de los partidos.

Según Holzmüller, el sistema integrará fragmentos de video de los juegos, pero también se podrán generar simulaciones con los avatares para evaluar ajustes tácticos dependiendo de las estrategias tanto de sus equipos como de los rivales.