¿Por qué se elevarían los costos?

Trump anunció en 2025 su intención de desarrollar este escudo antimisiles basándose en el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí y de ponerlo en servicio antes del final de su mandato en 2029.

El mandatario había estimado por entonces el costo en "unos 175,000 millones de dólares”.

La describió como un "escudo de defensa antimisiles de vanguardia para proteger nuestra patria de la amenaza de un ataque con misiles extranjeros", que incluye "tecnologías de última generación en tierra, mar y espacio, incluyendo sensores e interceptores espaciales", que estará "plenamente operativa antes de que finalice el mandato".

El Congreso ya ha aprobado aproximadamente 24,000 millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles mediante la enorme medida republicana de reducción de impuestos que se promulgó el verano pasado.

De acuerdo con el CBO, el componente espacial del sistema representaría cerca del 60% del costo total.

¿Cuál es el objetivo de la Cúpula Dorada?

Al igual que la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) o "Guerra de las Galaxias", lanzada por Ronald Reagan en la década de 1980, este programa aspira a situar en el espacio satélites capaces de interceptar misiles.

El objetivo es destruir rápidamente cualquier misil balístico intercontinental que se dirija hacia territorio estadounidense.

Algunos expertos ya habían señalado en ese momento que se trataba de un proyecto irrealista y redundante, teniendo en cuenta los sistemas de defensa antimisiles que dispone actualmente Estados Unidos.

Sin embargo, otros especialistas señalan que las inversiones en defensa han priorizado sistemas diseñados para proteger a las fuerzas desplegadas y a los aliados contra las amenazas aéreas y de misiles regionales, desde Medio Oriente hasta Asia Oriental.

“La protección del territorio nacional se basó principalmente en la disuasión nuclear, en lugar de la defensa activa”, señala un informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS).