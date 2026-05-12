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La Cúpula Dorada de EU costará siete veces más de lo que Trump dijo

El escudo antimisiles presentado hace un año por el presidente estadounidense podría costar hasta 1.2 billones de dólares en 20 años, dijo el Comité de Presupuesto del Congreso.
mar 12 mayo 2026 03:22 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 20 de mayo de 2025 en Washington, DC. El presidente Trump anunció sus planes para la "Cúpula Dorada", un sistema nacional de defensa de misiles balísticos y de crucero.
Trump describió la Cúpula Dorada como un "escudo de defensa antimisiles de vanguardia para proteger nuestra patria de la amenaza de un ataque con misiles extranjeros", (FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images)

El Golden Dome, el escudo antimisiles del presidente de Estados Unidos Donald Trump, podría costar hasta 1.2 billones de dólares en 20 años, estimó el Comité de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo independiente, el martes. Se trataría de un costo casi siete veces mayor al anunciado por el mandatario hace un año.

"Un sistema nacional de defensa antimisiles con capacidades en términos generales coherentes con las descritas en la orden ejecutiva (de Trump) costaría alrededor de 1.2 billones de dólares para desarrollarse, desplegarse y operar durante 20 años", señaló el CBO en un informe.

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¿Por qué se elevarían los costos?

Trump anunció en 2025 su intención de desarrollar este escudo antimisiles basándose en el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí y de ponerlo en servicio antes del final de su mandato en 2029.

El mandatario había estimado por entonces el costo en "unos 175,000 millones de dólares”.

La describió como un "escudo de defensa antimisiles de vanguardia para proteger nuestra patria de la amenaza de un ataque con misiles extranjeros", que incluye "tecnologías de última generación en tierra, mar y espacio, incluyendo sensores e interceptores espaciales", que estará "plenamente operativa antes de que finalice el mandato".

El Congreso ya ha aprobado aproximadamente 24,000 millones de dólares para la iniciativa de defensa antimisiles mediante la enorme medida republicana de reducción de impuestos que se promulgó el verano pasado.

De acuerdo con el CBO, el componente espacial del sistema representaría cerca del 60% del costo total.

¿Cuál es el objetivo de la Cúpula Dorada?

Al igual que la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) o "Guerra de las Galaxias", lanzada por Ronald Reagan en la década de 1980, este programa aspira a situar en el espacio satélites capaces de interceptar misiles.

El objetivo es destruir rápidamente cualquier misil balístico intercontinental que se dirija hacia territorio estadounidense.

Algunos expertos ya habían señalado en ese momento que se trataba de un proyecto irrealista y redundante, teniendo en cuenta los sistemas de defensa antimisiles que dispone actualmente Estados Unidos.

Sin embargo, otros especialistas señalan que las inversiones en defensa han priorizado sistemas diseñados para proteger a las fuerzas desplegadas y a los aliados contra las amenazas aéreas y de misiles regionales, desde Medio Oriente hasta Asia Oriental.

“La protección del territorio nacional se basó principalmente en la disuasión nuclear, en lugar de la defensa activa”, señala un informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS).

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De acuerdo con este grupo de expertos basado en Washington, Rusia y China han incrementado sus arsenales nucleares y convencionales de maneras que ponen a prueba las defensas existentes. Por ejemplo, Rusia probó el martes un nuevo misil de largo alcance capaz de portar ojivas nucleares, tres meses después del fin del acuerdo New START.

Beijing y Moscú habían declarado el año pasado su firme oposición a este proyecto de Donald Trump.

La IDE no llegó a concretarse como planeaba el gobierno Reagan, pero a finales de los años 1980 aceleró la crisis armamentística soviética y el desplome del régimen comunista, según expertos.

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Estados Unidos Donald Trump

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