"Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth, en un comunicado.

Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre "discos voladores".

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como "máximo secreto"- incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores".

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como " fenómenos anómalos no identificados ".

Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado "información clasificada" sobre extraterrestres.