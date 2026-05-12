“El fentanilo está en este momento en los medios, pero hay nuevas drogas y obviamente están las viejas drogas, las metanfetaminas. Mientras siga evolucionando el mercado de las drogas sintéticas y el consumo en Estados Unidos y en otros países, esto solo será un capítulo de una relación muy complicada, muy compleja y obviamente con muchas incertidumbres”, dijo Jesús Gallegos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Estados Unidos afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este tipo de decesos aumentaron en el país desde finales de la década de 2010 hasta alcanzar un máximo de 108,000 en 2022, de las cuales 73,000 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos.

"Casi todas las drogas que incautamos hoy contienen fentanilo", un potente opioide sintético reconvertido para uso ilícito, alertó Frank Tarentino, subdirector de operaciones de la DEA para el noreste de Estados Unidos.

En una entrevista con la AFP, añadió que "el 29% de las pastillas" analizadas contienen "una dosis letal de fentanilo", una de las sustancias asociadas a la principal causa de muertes por sobredosis.

El fentanilo reemplazó casi por completo a la heroína en el suministro de drogas de Estados Unidos en esta década, pero se trata de una droga mucho más potente y letal, por lo que aunque menos personas consumían drogas, estaban muriendo en mayores proporciones, de acuerdo con un artículo publicado en The Lancet Regional Health en noviembre de 2025.

Por qué el número de muertes por fentanilo disminuye

El número de muertes por sobredosis de fentanilo diminuyó en los últimos tres años, pero los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los números de muertes se están estabilizando.

Hay varias explicaciones sobre por qué el número de muertes por sobredosis disminuyó en los últimos años, como el aumento de la disponibilidad del medicamento para revertir la sobredosis, Naloxona.