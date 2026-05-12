La reciente desaceleración de las muertes por sobredosis podría deberse a que los productores en Canadá y México encontraron fuentes alternativas, piensan Reuter y sus colegas.
Los nitacenos, otra droga de gran letalidad
El consumo de nitacenos, un grupo de drogas opioides que pueden ser más potentes que el fentanilo, se ha extendido en Norteamérica, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“El consumo de nitacenos puede estar motivado por la automedicación para trastornos físicos, mentales o emocionales o por el deseo de experimentar los efectos de los opioides, tales como sensaciones de euforia, relajación, somnolencia y reducción del dolor”, indica un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los nitacenos suelen mezclarse con otras drogas o falsificarse como tales (por ejemplo, heroína, fentanilo, benzodiacepinas u otras drogas sintéticas) para aumentar su potencia y abaratar el costo.
De acuerdo con la UNODC, existen indicios de una rápida propagación de los nitacenos. Los países que informan los números más altos de nitacenos únicos, en orden descendente, son los Estados Unidos, Canadá, Letonia, Estonia, el Reino Unido, Suecia y Alemania.
Los nitacenos presentan un riesgo especialmente elevado de sobredosis y mortalidad por sobredosis, debido a su elevada potencia.
La potencia de los nitacenos varía considerablemente, pero todos ellos son mucho más potentes que los opiáceos naturales (no sintéticos), como la morfina.
Los nitacenos se detectaron por primera vez en los mercados callejeros de drogas de Estados Unidos y Canadá a finales de 2019 y principios de 2020.
Se detectaron nitacenos en aguas residuales en los Estados Unidos. Un estudio de 2022-2023 encontró protonitaceno en muestras de Washington e Illinois, lo que indicó su consumo en ambos estados.
Las sobredosis mortales relacionadas con nitaceno en Tennessee aumentaron de cero en 2019, a 10 en 2020 y 42 en 2021.