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Trump se centra en el fentanilo, pero ya emergen otras drogas igual o más peligrosas

La reducción de muertes por sobredosis coincide con cambios en el mercado de drogas sintéticas, en el que opioides más potentes comienzan a expandirse en Norteamérica.
mar 12 mayo 2026 05:55 AM
Los familiares de las personas afectadas por sustancias relacionadas con el fentanilo miran cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento de firma de proyecto de ley en la Sala Este de la Casa Blanca el 16 de julio de 2025 en Washington, DC.
Estados Unidos afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis. (FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images)

El fentanilo es uno de los temas que más tensiones provoca en la relación entre Estados Unidos y México. El presidente Donald Trump asegura que los cárteles mexicanos emprenden una “guerra química” para diezmar a la población estadounidense, por lo que declaró al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

Pero esta droga puede ser sustituida en los próximos años por sustancias aún más peligrosas y adictivas, por lo que la estrategia estadounidense de combate al narcotráfico también estará sometida a cambios de importancia en los próximos años.

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“El fentanilo está en este momento en los medios, pero hay nuevas drogas y obviamente están las viejas drogas, las metanfetaminas. Mientras siga evolucionando el mercado de las drogas sintéticas y el consumo en Estados Unidos y en otros países, esto solo será un capítulo de una relación muy complicada, muy compleja y obviamente con muchas incertidumbres”, dijo Jesús Gallegos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Estados Unidos afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este tipo de decesos aumentaron en el país desde finales de la década de 2010 hasta alcanzar un máximo de 108,000 en 2022, de las cuales 73,000 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos.

"Casi todas las drogas que incautamos hoy contienen fentanilo", un potente opioide sintético reconvertido para uso ilícito, alertó Frank Tarentino, subdirector de operaciones de la DEA para el noreste de Estados Unidos.

En una entrevista con la AFP, añadió que "el 29% de las pastillas" analizadas contienen "una dosis letal de fentanilo", una de las sustancias asociadas a la principal causa de muertes por sobredosis.

El fentanilo reemplazó casi por completo a la heroína en el suministro de drogas de Estados Unidos en esta década, pero se trata de una droga mucho más potente y letal, por lo que aunque menos personas consumían drogas, estaban muriendo en mayores proporciones, de acuerdo con un artículo publicado en The Lancet Regional Health en noviembre de 2025.

Por qué el número de muertes por fentanilo disminuye

El número de muertes por sobredosis de fentanilo diminuyó en los últimos tres años, pero los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los números de muertes se están estabilizando.

Hay varias explicaciones sobre por qué el número de muertes por sobredosis disminuyó en los últimos años, como el aumento de la disponibilidad del medicamento para revertir la sobredosis, Naloxona.

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Los especialistas también apuntan al tratamiento ampliado de la adicción y cambios en la forma en que las personas consumen drogas y el creciente impacto de los miles de millones de dólares provenientes de acuerdos extrajudiciales en demandas por opioides.

La diferencia principal hoy en día es que el fentanilo ha alcanzado una saturación generalizada en el mercad, indica el articulo de The Lancet Regional Health. Al no haber más espacio para que el consumo de esta sustancia "empeore" o que esta desplace a otras sustancias más débiles, el riesgo por persona se ha estabilizado.

Otra razón puede ser la mayor cooperación de China para impedir el comercio.

En un artículo publicado en enero de este año por en la revista Science, los investigadores de la Universidad de Maryland señalan el suministro de drogas. Dicen que los cambios regulatorios en China hace unos años parecen haber disminuido la disponibilidad de productos químicos precursores utilizados para producir fentanilo.

Su argumento se basa en parte en información de la Administración de Control de Drogas (DEA), que el año pasado informó que la pureza, y la peligrosa potencia, del fentanilo aumentó al principio de la pandemia de COVID-19, pero cayó después de 2022. Sugiere que se hizo más difícil de hacer fentanilo y su potencia se diluyó.

Una prueba de eso: más usuarios de Reddit con sede en Estados Unidos informaron de una "sequía" de fentanilo en 2023.

Los autores relacionan eso con las señales de que el gobierno chino, a instancias de los funcionarios estadounidenses, tomó medidas en 2023 para tomar medidas enérgicas contra la venta de sustancias utilizadas para hacer drogas.

La información es limitada sobre exactamente lo que hizo el gobierno chino, y el documento es un poco especulativo, pero "pensamos que podríamos hacer un caso", dijo Peter Reuter, uno de los autores, a AP.

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La reciente desaceleración de las muertes por sobredosis podría deberse a que los productores en Canadá y México encontraron fuentes alternativas, piensan Reuter y sus colegas.

Los nitacenos, otra droga de gran letalidad

El consumo de nitacenos, un grupo de drogas opioides que pueden ser más potentes que el fentanilo, se ha extendido en Norteamérica, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

“El consumo de nitacenos puede estar motivado por la automedicación para trastornos físicos, mentales o emocionales o por el deseo de experimentar los efectos de los opioides, tales como sensaciones de euforia, relajación, somnolencia y reducción del dolor”, indica un reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los nitacenos suelen mezclarse con otras drogas o falsificarse como tales (por ejemplo, heroína, fentanilo, benzodiacepinas u otras drogas sintéticas) para aumentar su potencia y abaratar el costo.

De acuerdo con la UNODC, existen indicios de una rápida propagación de los nitacenos. Los países que informan los números más altos de nitacenos únicos, en orden descendente, son los Estados Unidos, Canadá, Letonia, Estonia, el Reino Unido, Suecia y Alemania.

Los nitacenos presentan un riesgo especialmente elevado de sobredosis y mortalidad por sobredosis, debido a su elevada potencia.

La potencia de los nitacenos varía considerablemente, pero todos ellos son mucho más potentes que los opiáceos naturales (no sintéticos), como la morfina.

Los nitacenos se detectaron por primera vez en los mercados callejeros de drogas de Estados Unidos y Canadá a finales de 2019 y principios de 2020.

Se detectaron nitacenos en aguas residuales en los Estados Unidos. Un estudio de 2022-2023 encontró protonitaceno en muestras de Washington e Illinois, lo que indicó su consumo en ambos estados.

Las sobredosis mortales relacionadas con nitaceno en Tennessee aumentaron de cero en 2019, a 10 en 2020 y 42 en 2021.

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Fentanilo Estados Unidos Donald Trump

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