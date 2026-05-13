¿Por qué Jensen Huang acompaña a Trump a China?

La relación entre Nvidia y China es problemática desde hace cuatro años, cuando el gobierno de Joe Biden restringió las exportaciones de los chips de IA H200 al gigante asiático, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Con Trump, la perspectiva regulatoria cambió y se le permitió volver a dicho país, pero fue entonces cuando Pekín se dio cuenta de que podía ser independiente de China.

“Si bien el gobierno estadounidense aprobó pequeñas cantidades de productos H200 para clientes con sede en China, aún no hemos generado ingresos ”, dijo la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, en una conferencia telefónica en torno al reporte de ganancias de la firma.

En términos de cifras, China alguna vez representó al menos una quinta parte de los ingresos del centro de datos de Nvidia, pero la pérdida de este mercado significó un golpe de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en sus números globales, según datos que la empresa compartió a Expansión.

¿Por qué Nvidia, si EU ya se lo permitió, no vuelve a vender en China? La respuesta es que el gobierno chino dio la instrucción a sus empresas de no volver a utilizar tecnología norteamericana en el desarrollo de sus productos de IA y las firmas locales ya trabajan para evitar la dependencia de estos componentes.

El modelo V4, de DeepSeek, es el ejemplo más relevante. De acuerdo con la analista de políticas y gobernanza de IA, Karan Sood, este chatbot hace uso de los chips de IA de Huawei de última generación Ascend y si bien se ubica a unos meses de distancia de los últimos modelos de GPT y Gemini, según pruebas de rendimiento, lidera en codificación, tareas de contexto extenso y trabajo con agentes de IA.