Dichas labores en las que destaca V4, resalta Sood, son precisamente las capacidades que las empresas se apresuran a implementar como parte de sus estrategias de IA. La compatibilidad de DeepSeek V4 con Huawei Ascend es importante, agrega Ivan Lam, analista sénior de Counterpoint Research, pero no porque Huawei haya superado a Nvidia, “que no lo ha hecho sino porque ahora los compradores chinos tienen una razón más fuerte para preguntarse si la Nvidia merece la pena”.
Otro ejemplo de esta independencia es Alibaba, la cual abrió un centro de datos especializado en Inteligencia Artificial abastecido con chips diseñados y desarrollados por la propia empresa, especializados en funciones de entrenamiento e inferencia con la capacidad de soportar modelos con cientos de miles de millones de parámetros.
“Sigo creyendo que estamos lejos de un acuerdo sobre los controles de exportación”, dijo Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, a CNBC. “Es positivo que esté allí y forme parte de la delegación del Presidente”.
Tim Cook, una última incursión en China
Por otra parte, el CEO de Apple, Tim Cook, tiene una última misión en esta visita a China antes de dejar su cargo en septiembre. Desde el año pasado, la compañía sufrió de la presión de Trump por abandonar al gigante asiático y si bien el último ejemplo fue una inversión de 400 millones de dólares en marzo para incrementar la producción de equipos en Estados Unidos, la realidad es que sus dispositivos más rentables se siguen haciendo, mayoritariamente, en China.
Actualmente, entre el 80 y 90% de los iPhone se ensamblan en China, específicamente en las plantas gestionadas por Foxconn, sin embargo, ante los altos aranceles de parte de Trump al gigante asiático, la empresa de Cupertino ha intentado cambiar el rumbo hacia otras latitudes como India o incluso Brasil.