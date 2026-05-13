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Apple, Nvidia y Trump buscarán salvar millones de dólares para la industria tech

Tim Cook y Jensen Huang viajan con Trump para frenar la independencia tech de Pekín y negociar los aranceles que le cuestan a Apple más de 1,000 millones de dólares.
mié 13 mayo 2026 04:00 PM
Por qué Cook y Huang viajaron a China con Trump
En términos de cifras, China alguna vez representó al menos una quinta parte de los ingresos del centro de datos de Nvidia, pero la pérdida de este mercado significó un golpe de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en sus números globales.

La presencia de los líderes tecnológicos más importantes de Estados Unidos junto al presidente de EU, Donald Trump, en China no es casualidad. El hecho de que Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Tim Cook, CEO saliente de Apple, sean parte de esta visita comunica el posicionamiento que el mandatario busca para sus grandes firmas en la carrera contra el gigante asiático.

Esta visita donde Trump tendrá conversaciones con su homólogo Xi Jinping tendrá impacto a diferentes niveles, pues Pekín dijo que está dispuesto a trabajar con EU en busca de “más estabilidad” y eso es lo que precisamente buscan las compañías tecnológicas.

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¿Por qué Jensen Huang acompaña a Trump a China?

La relación entre Nvidia y China es problemática desde hace cuatro años, cuando el gobierno de Joe Biden restringió las exportaciones de los chips de IA H200 al gigante asiático, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Con Trump, la perspectiva regulatoria cambió y se le permitió volver a dicho país, pero fue entonces cuando Pekín se dio cuenta de que podía ser independiente de China.

“Si bien el gobierno estadounidense aprobó pequeñas cantidades de productos H200 para clientes con sede en China, aún no hemos generado ingresos ”, dijo la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, en una conferencia telefónica en torno al reporte de ganancias de la firma.

En términos de cifras, China alguna vez representó al menos una quinta parte de los ingresos del centro de datos de Nvidia, pero la pérdida de este mercado significó un golpe de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares en sus números globales, según datos que la empresa compartió a Expansión.

¿Por qué Nvidia, si EU ya se lo permitió, no vuelve a vender en China? La respuesta es que el gobierno chino dio la instrucción a sus empresas de no volver a utilizar tecnología norteamericana en el desarrollo de sus productos de IA y las firmas locales ya trabajan para evitar la dependencia de estos componentes.

El modelo V4, de DeepSeek, es el ejemplo más relevante. De acuerdo con la analista de políticas y gobernanza de IA, Karan Sood, este chatbot hace uso de los chips de IA de Huawei de última generación Ascend y si bien se ubica a unos meses de distancia de los últimos modelos de GPT y Gemini, según pruebas de rendimiento, lidera en codificación, tareas de contexto extenso y trabajo con agentes de IA.

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Dichas labores en las que destaca V4, resalta Sood, son precisamente las capacidades que las empresas se apresuran a implementar como parte de sus estrategias de IA. La compatibilidad de DeepSeek V4 con Huawei Ascend es importante, agrega Ivan Lam, analista sénior de Counterpoint Research, pero no porque Huawei haya superado a Nvidia, “que no lo ha hecho sino porque ahora los compradores chinos tienen una razón más fuerte para preguntarse si la Nvidia merece la pena”.

Otro ejemplo de esta independencia es Alibaba, la cual abrió un centro de datos especializado en Inteligencia Artificial abastecido con chips diseñados y desarrollados por la propia empresa, especializados en funciones de entrenamiento e inferencia con la capacidad de soportar modelos con cientos de miles de millones de parámetros.

“Sigo creyendo que estamos lejos de un acuerdo sobre los controles de exportación”, dijo Carlos Gutiérrez, exsecretario de Comercio de Estados Unidos, a CNBC. “Es positivo que esté allí y forme parte de la delegación del Presidente”.

Tim Cook, una última incursión en China

Por otra parte, el CEO de Apple, Tim Cook, tiene una última misión en esta visita a China antes de dejar su cargo en septiembre. Desde el año pasado, la compañía sufrió de la presión de Trump por abandonar al gigante asiático y si bien el último ejemplo fue una inversión de 400 millones de dólares en marzo para incrementar la producción de equipos en Estados Unidos, la realidad es que sus dispositivos más rentables se siguen haciendo, mayoritariamente, en China.

Actualmente, entre el 80 y 90% de los iPhone se ensamblan en China, específicamente en las plantas gestionadas por Foxconn, sin embargo, ante los altos aranceles de parte de Trump al gigante asiático, la empresa de Cupertino ha intentado cambiar el rumbo hacia otras latitudes como India o incluso Brasil.

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Un dato que revela el impacto arancelario en Apple lo compartió Cook en agosto del 2025, cuando dijo que tras el segundo trimestre del año, la empresa había gastado 800 millones de dólares debido a los productos provenientes de China y previó que la cifra superaría los 1,000 millones de dólares en trimestres posteriores.

Este tema fue también motivo de disputa entre Apple y Trump, pues la firma dijo que buscará el reembolso de aranceles, algo que no fue bien visto por la administración Trump, la cual amenazó a las compañías que sugirieran dicho movimiento. Sin embargo, Apple señaló que su objetivo es reinvertir dichos fondos en sus fábricas en Estados Unidos.

Asimismo, la presencia de Cook en este viaje es demostrar que Apple puede retomar la buena relación que tenía con sus clientes en ese país, algo que se había perdido por el crecimiento de compañías de smartphones locales.

Cabe recordar que el trimestre pasado, Apple reportó un crecimiento del 28% en ingresos dentro de China, pues reportó 20,497 millones de dólares en ese territorio , contra los 16,002 millones del mismo periodo del año anterior.

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Apple Inc Nvidia Donald Trump

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