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47,000 trabajadores de Samsung se alistan para una huelga en Corea del Sur

El sindicato prevé entrar en huelga de 18 días el 21 de mayo, pero el presidente surcoreano ya instó a las partes a alcanzar un acuerdo para evitar el impacto económico.
lun 18 mayo 2026 08:30 AM
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Trabajadores de Samsung prevén huelga
Samsung es una de las empresas más grandes de Corea del Sur. Representa un 22.8% de las exportaciones totales del país y un 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) surcoreano, por lo que una huelga también genera preocupación a nivel gubernamental. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images)

Corea del Sur podría vivir una de las huelgas más importantes de la industria de la tecnología. Los miembros del sindicato de Samsung se preparan para unirse a un paro de labores de 18 días, un asunto tan grande que incluso ya intervino el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

En una publicación a través de X, el mandatario dijo que “la mano de obra debe ser respetada tanto como los negocios, y los derechos de gestión corporativa deben ser respetados tanto como los derechos laborales”.

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Los comentarios del presidente se enmarcan en un contexto donde el sindicato planificó la huelga para el 21 de mayo y en el cual ya han intervenido funcionarios de gobierno que instan tanto a la empresa como a los trabajadores a llegar a un acuerdo. “El exceso no es beneficioso”, agregó Jae Myung.

¿Qué piden los empleados de Samsung?

De acuerdo con declaraciones del sindicato, más de 47,000 trabajadores se unirían a la huelga. Una de sus demandas es recibir mejoras en el sistema de bonificación basado en el rendimiento de la empresa, específicamente buscan bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15% del beneficio operativo de Samsung.

Asimismo, los empleados de la firma más grande de Corea del Sur solicitan la eliminación de los límites de pago de pagos y una estructura de bonificaciones más formalizada.

En respuesta, la gerencia de Samsung ofreció asignar el 10% de las ganancias operativas a las bonificaciones para los empleados, además de proporcionar un paquete de compensación especial único, según información de la agencia de noticias local, Yonhap.

El impacto económico de Samsung

Samsung es una de las empresas más grandes de Corea del Sur. Representa un 22.8% de las exportaciones totales del país y un 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) surcoreano, por lo que una huelga también genera preocupación a nivel gubernamental.

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Kim Min-seok, primer ministro surcoreano, dijo el domingo que el gobierno también explorará todas las posibles medidas de respuestas, las cuales incluyen “ajustes de emergencia”, en caso de que la huelga pueda provocar “daños significativos”.

Para él, las negociaciones de esta semana representan la última oportunidad de evitar la huelga y agregó que desde el Ministerio de Trabajo se puede invocar a una suspensión de 30 días si es que prevén que la disputa dañe a la economía del país.

Según las previsiones del gobierno, se estiman pérdidas directas de 1 billón de wones (alrededor de 664.7 millones de dólares), aunque esta cifra podría subir hasta 100 billones de wones si también se afecta la producción de chips de la compañía.

El ministro de Finanzas de Corea del Sur, Koo Yun Cheol, dijo en una publicación de X la semana pasada que Samsung es una empresa importante y, por lo tanto, el mundo estaba vigilando lo que sucedía con ella y que “los ataques nunca deben ocurrir bajo ninguna circunstancia”.

“Teniendo en cuenta la situación actual de la dirección y su impacto en la economía nacional, tanto los trabajadores como la dirección deben seguir esforzándose por lograr negociaciones basadas en principios”, dijo Cheol.

Por su parte, el presidente de Samsung, Lee Jae-young, emitió una disculpa pública a los clientes en todo el mundo por generar “preocupación y ansiedad”, según recogieron medios locales.

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