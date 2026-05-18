Los comentarios del presidente se enmarcan en un contexto donde el sindicato planificó la huelga para el 21 de mayo y en el cual ya han intervenido funcionarios de gobierno que instan tanto a la empresa como a los trabajadores a llegar a un acuerdo. “El exceso no es beneficioso”, agregó Jae Myung.

¿Qué piden los empleados de Samsung?

De acuerdo con declaraciones del sindicato, más de 47,000 trabajadores se unirían a la huelga. Una de sus demandas es recibir mejoras en el sistema de bonificación basado en el rendimiento de la empresa, específicamente buscan bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15% del beneficio operativo de Samsung.

Asimismo, los empleados de la firma más grande de Corea del Sur solicitan la eliminación de los límites de pago de pagos y una estructura de bonificaciones más formalizada.

En respuesta, la gerencia de Samsung ofreció asignar el 10% de las ganancias operativas a las bonificaciones para los empleados, además de proporcionar un paquete de compensación especial único, según información de la agencia de noticias local, Yonhap.

El impacto económico de Samsung

Samsung es una de las empresas más grandes de Corea del Sur. Representa un 22.8% de las exportaciones totales del país y un 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) surcoreano, por lo que una huelga también genera preocupación a nivel gubernamental.