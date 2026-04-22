"Muy buenas noticias", celebró el presidente estadounidense en su red Truth Social, y añadió: "Estoy muy agradecido a Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición".
Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump "se ha equivocado una vez más por informaciones falsas".
Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero.
"Digan sus nombres", escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.
De acuerdo con grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer identificada como Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas. Se le acusa de tirar bloques de hormigón desde un edificio contra la policía.
La organización con sede en París Together Against the Death Penalty (ECPM) y la organización Iran Human Rights (IRH), con sede en Noruega, dieron cuenta la semana pasada de al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025 en Irán. Es el número más alto en más de 20 años.
Entre los detenidos figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.
Su hija, Mehraveh Khandan, escribió en Instagram el sábado que su madre había llamado por teléfono por primera vez desde su arresto el 2 de abril. No se le permitió revelar dónde estaba detenida.
Bloqueo de internet
Todo esto sucede en un contexto de restricción de internet con un "apagón" que, según el observatorio Netblocks, empezó hace 53 días.
"La liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos antes o después del estallido de la guerra debe ser una condición fundamental de cualquier acuerdo con la república islámica", estima Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IRH, con sede en Noruega.