Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

¿Cambio de régimen? Irán intensifica la represión y las ejecuciones en plena guerra

Activistas denuncian que el gobierno teocrático iraní lleva a cabo casi todos los días ejecuciones de personas detenidas durante las protestas antigubernamentales de enero.
mié 22 abril 2026 02:20 PM
Imágenes de personas asesinadas durante protestas en Irán adornan una carroza durante el desfile anual del Día Persa a lo largo de Madison Avenue en Manhattan el 19 de abril de 2026, en la ciudad de Nueva York.
Al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025 en Irán. Es el número más alto en más de 20 años. (FOTO: SPENCER PLATT/Getty Images via AFP)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Irán cambió de régimen y que quienes ocupan el poder en Teherán son más “razonables” que sus antecesores. Esto no se refleja en materia de derechos humanos, pues el gobierno iraní intensificó la represión contra cualquier disidencia en las últimas semanas.

Activistas denuncian que en días recientes se vivió una ola de ejecuciones en Irán, por lo que piden que la cuestión de los derechos humanos sea abordada en las próximas mesas de negociación.

Publicidad

Ejecuciones casi a diario

Casi a diario el régimen de los ayatolás lleva a cabo ejecuciones en la horca de condenados considerados presos políticos y personas detenidas a veces simplemente por haber enviado vídeos a un medio de comunicación en el extranjero.

La última de ellas este miércoles: Mehdi Farid, condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mossad, informó el poder judicial.

El martes las autoridades también ejecutaron a un octavo hombre por las protestas antigubernamentales de enero pasado , que fueron reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad.

Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), prohibido en el país.

Iran Human Rights teme que otros detenidos sigan la misma suerte dado que "cientos de manifestantes se enfrentan actualmente a cargos que conllevan la pena capital, y al menos 30 ya han sido condenados a muerte".

El jefe del poder judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ordenó juicios por vía rápida para los detenidos por las protestas. Y el lunes dijo que aquellos considerados "colaboradores de un agresor hostil" serán tratados "sin clemencia”.

"La república islámica demostró en enero que no tiene reparos en matar a los manifestantes a gran escala", denuncia Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand.

"En ese contexto, el silencio en torno al destino de los iraníes en las negociaciones actuales no hace más que tranquilizar al régimen (acerca) de que el costo político de otra represión masiva será bajo", añadió.

Mujeres en riesgo

Trump afirmó el miércoles que, a petición suya, las autoridades iraníes habían cancelado la ejecución de ocho manifestantes.

El mandatario aseguró que de las ocho mujeres, cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel.

Publicidad

"Muy buenas noticias", celebró el presidente estadounidense en su red Truth Social, y añadió: "Estoy muy agradecido a Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición".

Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump "se ha equivocado una vez más por informaciones falsas".

Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero.

"Digan sus nombres", escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.

De acuerdo con grupos de derechos humanos, incluido el Centro Abdorrahman Boroumand con sede en Estados Unidos, una mujer identificada como Bita Hemmati ha sido condenada a muerte por las protestas. Se le acusa de tirar bloques de hormigón desde un edificio contra la policía.

La organización con sede en París Together Against the Death Penalty (ECPM) y la organización Iran Human Rights (IRH), con sede en Noruega, dieron cuenta la semana pasada de al menos a 48 mujeres ejecutadas en 2025 en Irán. Es el número más alto en más de 20 años.

Entre los detenidos figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh.

Su hija, Mehraveh Khandan, escribió en Instagram el sábado que su madre había llamado por teléfono por primera vez desde su arresto el 2 de abril. No se le permitió revelar dónde estaba detenida.

Bloqueo de internet

Todo esto sucede en un contexto de restricción de internet con un "apagón" que, según el observatorio Netblocks, empezó hace 53 días.

"La liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos antes o después del estallido de la guerra debe ser una condición fundamental de cualquier acuerdo con la república islámica", estima Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IRH, con sede en Noruega.

Publicidad

El martes esta organización afirmó que al menos 3,646 personas han sido detenidas desde que estalló la guerra el 28 de febrero. De ellas por lo menos 767 desde el comienzo del alto el fuego el 8 de abril.

Los cargos incluyen espionaje, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares a medios de comunicación con sede en el extranjero, intento de establecer células operativas o posesión de un terminal de internet Starlink.

Tags

Irán Guerra Víctimas Protesta

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad