Ejecuciones casi a diario

Casi a diario el régimen de los ayatolás lleva a cabo ejecuciones en la horca de condenados considerados presos políticos y personas detenidas a veces simplemente por haber enviado vídeos a un medio de comunicación en el extranjero.

La última de ellas este miércoles: Mehdi Farid, condenado por vínculos con la agencia de espionaje israelí Mossad, informó el poder judicial.

El martes las autoridades también ejecutaron a un octavo hombre por las protestas antigubernamentales de enero pasado , que fueron reprimidas a sangre y fuego por las fuerzas de seguridad.

Desde que se reanudaron las ejecuciones el 19 de marzo, las autoridades iraníes también han ejecutado a ocho miembros del grupo opositor Muyahidines del Pueblo (MEK), prohibido en el país.

Iran Human Rights teme que otros detenidos sigan la misma suerte dado que "cientos de manifestantes se enfrentan actualmente a cargos que conllevan la pena capital, y al menos 30 ya han sido condenados a muerte".

El jefe del poder judicial, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ordenó juicios por vía rápida para los detenidos por las protestas. Y el lunes dijo que aquellos considerados "colaboradores de un agresor hostil" serán tratados "sin clemencia”.

"La república islámica demostró en enero que no tiene reparos en matar a los manifestantes a gran escala", denuncia Roya Boroumand, cofundadora del Centro Abdorrahman Boroumand.

"En ese contexto, el silencio en torno al destino de los iraníes en las negociaciones actuales no hace más que tranquilizar al régimen (acerca) de que el costo político de otra represión masiva será bajo", añadió.

Mujeres en riesgo

Trump afirmó el miércoles que, a petición suya, las autoridades iraníes habían cancelado la ejecución de ocho manifestantes.

El mandatario aseguró que de las ocho mujeres, cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel.