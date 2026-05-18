La ONU exige a Israel impedir que se cometa un genocidio en la Franja de Gaza

El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023, fecha en que un ataque del movimiento islamista Hamás en Israel desencadenó una ofensiva israelí en Gaza, y mayo de 2025.

En él, la ONU también condena las "graves violaciones" cometidas por grupos armados palestinos durante y después del ataque inicial.

El ataque de Hamás causó la muerte de 1,221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. El informe aborda los abusos sufridos por los rehenes capturados por los grupos armados palestinos, muchos de los cuales denunciaron torturas y agresiones sexuales durante su cautiverio.

Sin embargo, la mayor parte del reporte se centra en la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza, donde más de 72,700 palestinos fueron asesinados en la campaña militar de represalia de Israel, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas estadísticas son consideradas fiables por la ONU.

Centenares de miles de personas continúan viviendo en tiendas, en unas condiciones muy difíciles pese al alto al fuego en vigor desde octubre del año pasado.

"El cese el fuego disminuyó la inmensa escala de violencia que se había registrado hasta ese momento y abrió un pequeño margen de maniobra en el ámbito humanitario", declaró a los periodistas en Ginebra Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

"Sin embargo, los asesinatos y la destrucción de infraestructuras han continuado de forma casi diaria, y la situación humanitaria general sigue siendo grave", advirtió.

El informe también destaca que Israel "realizó ataques contra civiles o sujetos protegidos, incluyendo instalaciones sanitarias y médicas, y (...) periodistas, activistas por los derechos civiles, trabajadores sanitarios, del sector humanitario y policías".