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Internacional

La ONU exige a Israel impedir que se cometa un genocidio en la Franja de Gaza

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala en un informe que hay indicios de limpieza étnica tanto en la Franja como en Cisjordania ocupada.
lun 18 mayo 2026 10:32 AM
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Un hombre palestino empuja un carro que transporta a un niño en el campo de refugiados de Bureij en el centro de la Franja de Gaza el 18 de mayo de 2026. La guerra ha desplazado a casi toda la población de Gaza y ha reducido franjas del territorio palestino a escombros a pesar de un alto el fuego en octubre de 2025, el enclave sigue atrapado por la violencia diaria mientras continúan los ataques israelíes, con tanto los militares como Hamas acusándose mutuamente de violar la tregua.
A Palestinian man pushes a cart carrying a child in the Bureij refugee camp in the central Gaza Strip on May 18, 2026. The war has displaced nearly Gaza's entire population and reduced swathes of the Palestinian territory to rubble despite a ceasefire in October 2025, the enclave remains gripped by daily violence as Israeli strikes continue, with both the military and Hamas accusing one another of violating the truce. Hundreds of thousands of people are still living in tents and conditions remain dire despite a ceasefire that took effect in October last year. (Photo by Eyad Baba / AFP) (FOTO: EYAD BABA/AFP)

Naciones Unidas pidió este lunes a Israel que tome medidas para evitar actos de genocidio en Gaza y denunció indicios de limpieza étnica en la Franja y en Cisjordania ocupada.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió en un nuevo informe que Israel garantice "con efecto inmediato que su ejército no cometa actos de genocidio y que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación a cometer genocidio".

En la conclusión del informe, Türk instó a Israel a garantizar el cumplimiento de una orden de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que le exige adoptar medidas para prevenir los actos de genocidio en Gaza.

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El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023, fecha en que un ataque del movimiento islamista Hamás en Israel desencadenó una ofensiva israelí en Gaza, y mayo de 2025.

En él, la ONU también condena las "graves violaciones" cometidas por grupos armados palestinos durante y después del ataque inicial.

El ataque de Hamás causó la muerte de 1,221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. El informe aborda los abusos sufridos por los rehenes capturados por los grupos armados palestinos, muchos de los cuales denunciaron torturas y agresiones sexuales durante su cautiverio.

Sin embargo, la mayor parte del reporte se centra en la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza, donde más de 72,700 palestinos fueron asesinados en la campaña militar de represalia de Israel, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas estadísticas son consideradas fiables por la ONU.

Centenares de miles de personas continúan viviendo en tiendas, en unas condiciones muy difíciles pese al alto al fuego en vigor desde octubre del año pasado.

"El cese el fuego disminuyó la inmensa escala de violencia que se había registrado hasta ese momento y abrió un pequeño margen de maniobra en el ámbito humanitario", declaró a los periodistas en Ginebra Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados.

"Sin embargo, los asesinatos y la destrucción de infraestructuras han continuado de forma casi diaria, y la situación humanitaria general sigue siendo grave", advirtió.

El informe también destaca que Israel "realizó ataques contra civiles o sujetos protegidos, incluyendo instalaciones sanitarias y médicas, y (...) periodistas, activistas por los derechos civiles, trabajadores sanitarios, del sector humanitario y policías".

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Franja de Gaza Conflicto Palestina-Israel Organización de las Naciones Unidas Crímenes de guerra

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