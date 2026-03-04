Trump prometió la paz como candidato, pero ya ordenó ataques contra siete países como presidente

Mensajes confusos sobre Irán
Donald Trump inició el sábado una guerra contra Irán, aunque de momento no es claro cómo la va a terminar ni cuál será el objetivo que busque con ella.
En un primer momento, Trump dijo que buscaba eliminar una amenaza nuclear. Después de anunciar la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en los primeros ataques del sábado, llamó a los iraníes a sublevarse. Pero tras esto, afirmó que la guerra que declaró, junto con Israel, no era para un cambio de régimen.
Al final, la misión de la operación militar iniciada por Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quizá puede resumirse con el nombre que le dio el Pentágono: "Furia Épica".
Trump ha adelantado que la guerra puede durar cuatro semanas o más en el país de 90 millones de habitantes, donde cientos de personas han sido reportadas muertas, y ha advertido sobre nuevos golpes, incluso más devastadores.
Ante las críticas por la falta de claridad, el presidente y sus principales asesores expusieron el lunes cuatro objetivos para la guerra, todos de naturaleza militar.
Incluyeron destruir la marina y las capacidades militares de Irán, poner fin al apoyo del Estado clerical a los militantes regionales y prevenir que el país desarrolle una bomba nuclear.
Matthew Kroening, vicepresidente del centro de reflexión Atlantic Council, aseguró que Trump ya había logrado mucho de lo que quería, incluida la eliminación de un líder que desde hace décadas ha sido una piedra en el zapato para Estados Unidos. Y que Trump estaría buscando saber hasta dónde puede llegar, mientras evita que la guerra se prolongue tanto como las de Irak y Afganistán.