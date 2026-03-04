Trump prometió la paz como candidato, pero ya ordenó ataques contra siete países como presidente

El republicano se ha promocionado como el presidente de la paz y aseguró durante su discurso del Estado de la Unión que ayudó a resolver ocho conflictos, aunque verificaciones independientes concluyeron que la mayoría de estos siguen activos o que la participación del republicano en los altos al fuego no fue significativa.

Sin embargo, poco más de un año después de su regreso a la Casa Blanca, Trump ha ordenado ataques aéreos contra seis países: Yemen, Siria, Irak, Irán, Somalia, Nigeria y Venezuela. A esto se suman los bombardeos en el Caribe y el Pacífico contra lanchas acusadas, sin que se presentaran pruebas, de traficar droga.

Incluso su retórica se ha vuelto mucho más agresiva. Firmó una orden ejecutiva en septiembre del año pasado para restablecer el nombre histórico “Departamento de Guerra” como título secundario del Departamento de Defensa.

“Restablecer el nombre “Departamento de Guerra” reforzará el enfoque de dicho Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para garantizar sus intereses”, indica el documento.

Aunque la mayoría de los ataques ordenados por Trump han sido puntuales y no han implicado bajas de fuerzas estadounidenses, parece que en el caso de la última operación contra Irán, lanzada en conjunto con Israel, las cosas serán mucho más complejas.

El presidente dijo el domingo, después de dar a conocer la muerte de los primeros soldados estadounidenses, que vendrán otras más. Ese día dijo en entrevistas que previamente los ataques contra la república islámica se podrían prolongar por entre cuatro y cinco semanas, pero el lunes indicó que tomarían el tiempo que fuera necesario.

Esfuerzos contra el Eje de la Resistencia

La estrategia del Pentágono ha concentrado gran parte de sus esfuerzos en desarticular la red de influencia iraní en el Medio Oriente, conocida como el Eje de la Resistencia.