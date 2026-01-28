Publicidad

Internacional

Rusia pierde más soldados en Ucrania que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial

La invasión, que está por cumplir cuatro años, suma bajas en ambos bandos por 1.8 millones, entre muertos, heridos y desaparecidos. Sin embargo, Moscú es quien se ha llevado la peor parte.
mié 28 enero 2026 03:59 PM
En esta fotografía tomada el 21 de enero de 2026 y publicada el 22 de enero de 2026 por el servicio de prensa de la 93a Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres Ucranianas, los soldados ucranianos se preparan para disparar un MRLS BM-21 "Grad" hacia posiciones rusas en un lugar no revelado cerca de Druzhkivka, región de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
De acuerdo con el CSIS, Ucrania ha sufrido pérdidas significativamente menores que Rusia. (FOTO: IRYNA RYBAKOVA/AFP)

La invasión de Rusia a Ucrania cumplirá cuatro años con un número de bajas terribles para ambos lados, pero Moscú es quien se ha llevado la peor parte, de acuerdo con un informe publicado en Washington esta semana.

Entre el 24 de febrero de 2022 y diciembre de 2025, 1.2 millones de soldados rusos y 600,000 ucranios han muerto, quedado heridos o están desaparecidos. En total, las cifras ya alcanzan los 1.8 millones de militares y podrían alcanzar los dos millones tan pronto como la primavera de este año.

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacional (CSIS), un think tank basado en la capital estadounidense, han muerto entre 275,000 a 325,000 soldados rusos durante el conflicto.

El informe está basado en las estimaciones de los gobiernos británico y estadounidense.

“Ninguna potencia importante ha sufrido cerca de este número de bajas o muertes en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, señala el informe.

En comparación, Estados Unidos perdió 54,487 soldados durante la guerra de Corea (1950-1953), 47,734 en la Guerra de Vietnam (1965-1973), 149 en la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), 2,465 en Afganistán (2001-2021) y 4,432 en su intervención en Irak (2003-2011).

Incluso en comparación con su propia historia, Rusia ha perdido a muchas más personas en esta guerra que en otras que peleó en los últimos 75 años.

“Las muertes en el campo de batalla ruso en Ucrania son más de 17 veces mayores que las muertes soviéticas en Afganistán durante la década de 1980, 11 veces mayores que durante la Primera y Segunda Guerra Chechena de Rusia en las décadas de 1990 y 2000, respectivamente, y más de cinco veces mayores que todas las guerras rusas y soviéticas juntas desde la Segunda Guerra Mundial”, señala el informe.

De acuerdo con el CSIS, Ucrania ha sufrido pérdidas significativamente menores que Rusia. Las fuerzas ucranianas han enfrentado la muerte de entre 100,000 y 140,000 soldados entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

¿Por qué Rusia ha perdido tantos soldados?

El CSIS señala múltiples razones por las cuales Rusia sufre un número tan alto de bajas y de muertes en el campo de batalla ucraniano.

Una de las razones es el fracaso de Rusia para llevar a cabo de manera efectiva las armas combinadas y operaciones conjuntas.

Otras razones son las tácticas y entrenamiento deficientes. Las unidades rusas suelen llevar a cabo avances rutinariamente utilizando pequeños escuadrones de tropas, a menudo mal entrenados, que son apoyados por vehículos blindados o vehículos de movilidad ligera.

La corrupción, la baja moral y la estrategia efectiva de defensa en profundidad de Ucrania son otras razones del alto número de pérdidas humanas del ejército ruso.

¿Y las muertes civiles?

Rusia lanza ataques diarios contra Ucrania que provocan víctimas civiles y afectan la infraestructura energética.

De acuerdo con un informe de la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, publicado a inicios de enero, cerca de 15,000 civiles ucranianos han fallecido y 40.600 fueron heridos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.

Naciones Unidas ha dicho que “las cifras reales probablemente sean más altas” en cuanto a bajas civiles en Ucrania, ya que muchos informes “aún están pendientes de corroboración” y no tiene acceso a los territorios ocupados y un acceso limitado a zonas cercanas a las líneas del frente.

El año más mortal fue 2025, con más de 2,500 civiles fallecidos, según el documento.

“Este aumento se debió no solo a la intensificación de las hostilidades a lo largo de la línea del frente, sino también al uso expandido de armas de largo alcance, lo que expuso a los civiles de todo el país a un mayor riesgo”, dijo Danielle Bell, quien encabeza la misión de monitoreo de la ONU en Ucrania.

¿Qué ha ganado Rusia?

El informe del CSIS también subraya que, a cambio de sus fuertes pérdidas humanas, y pese a su superioridad numérica, Moscú no logra apenas conquistas sobre el terreno.

Desde finales de febrero de 2024 y hasta principios de enero de 2026, las fuerzas rusas avanzaron poco menos de 50 kilómetros, a un ritmo promedio de solo unos 70 metros por día.

“Además de su lento ritmo de avance, las ganancias territoriales de Rusia en los últimos dos años han sido modestas”, señala el CSIS.

En total, las fuerzas rusas se han apoderado de alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados —aproximadamente el 12% de Ucrania— desde la invasión de 2022 y controlan alrededor de 120,000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 20% de Ucrania y un área aproximadamente del tamaño de Pensilvania.

Sin embargo, las ganancias de territorio han sido mucho menores en los últimos dos años del conflicto.

En 2024, las fuerzas rusas se apoderaron de aproximadamente 3,604 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, es decir, alrededor del 0.6% de Ucrania, un área más pequeña que el estado estadounidense de Delaware.

En 2025, las fuerzas rusas obtuvieron ganancias marginalmente mayores, apoderándose de aproximadamente 4,831 kilómetros cuadrados, alrededor del 0.8% de Ucrania, y retomando aproximadamente 473 kilómetros cuadrados en el Óblast ruso de Kursk.

