Rusia pierde más soldados en Ucrania que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial

De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacional (CSIS), un think tank basado en la capital estadounidense, han muerto entre 275,000 a 325,000 soldados rusos durante el conflicto.

El informe está basado en las estimaciones de los gobiernos británico y estadounidense.

“Ninguna potencia importante ha sufrido cerca de este número de bajas o muertes en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, señala el informe.

En comparación, Estados Unidos perdió 54,487 soldados durante la guerra de Corea (1950-1953), 47,734 en la Guerra de Vietnam (1965-1973), 149 en la Primera Guerra del Golfo (1990-1991), 2,465 en Afganistán (2001-2021) y 4,432 en su intervención en Irak (2003-2011).

Incluso en comparación con su propia historia, Rusia ha perdido a muchas más personas en esta guerra que en otras que peleó en los últimos 75 años.

“Las muertes en el campo de batalla ruso en Ucrania son más de 17 veces mayores que las muertes soviéticas en Afganistán durante la década de 1980, 11 veces mayores que durante la Primera y Segunda Guerra Chechena de Rusia en las décadas de 1990 y 2000, respectivamente, y más de cinco veces mayores que todas las guerras rusas y soviéticas juntas desde la Segunda Guerra Mundial”, señala el informe.

De acuerdo con el CSIS, Ucrania ha sufrido pérdidas significativamente menores que Rusia. Las fuerzas ucranianas han enfrentado la muerte de entre 100,000 y 140,000 soldados entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.