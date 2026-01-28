Rusia pierde más soldados en Ucrania que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial

El año más mortal fue 2025, con más de 2,500 civiles fallecidos, según el documento.
“Este aumento se debió no solo a la intensificación de las hostilidades a lo largo de la línea del frente, sino también al uso expandido de armas de largo alcance, lo que expuso a los civiles de todo el país a un mayor riesgo”, dijo Danielle Bell, quien encabeza la misión de monitoreo de la ONU en Ucrania.
¿Qué ha ganado Rusia?
El informe del CSIS también subraya que, a cambio de sus fuertes pérdidas humanas, y pese a su superioridad numérica, Moscú no logra apenas conquistas sobre el terreno.
Desde finales de febrero de 2024 y hasta principios de enero de 2026, las fuerzas rusas avanzaron poco menos de 50 kilómetros, a un ritmo promedio de solo unos 70 metros por día.
“Además de su lento ritmo de avance, las ganancias territoriales de Rusia en los últimos dos años han sido modestas”, señala el CSIS.
En total, las fuerzas rusas se han apoderado de alrededor de 75,000 kilómetros cuadrados —aproximadamente el 12% de Ucrania— desde la invasión de 2022 y controlan alrededor de 120,000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente el 20% de Ucrania y un área aproximadamente del tamaño de Pensilvania.
Sin embargo, las ganancias de territorio han sido mucho menores en los últimos dos años del conflicto.
En 2024, las fuerzas rusas se apoderaron de aproximadamente 3,604 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, es decir, alrededor del 0.6% de Ucrania, un área más pequeña que el estado estadounidense de Delaware.
En 2025, las fuerzas rusas obtuvieron ganancias marginalmente mayores, apoderándose de aproximadamente 4,831 kilómetros cuadrados, alrededor del 0.8% de Ucrania, y retomando aproximadamente 473 kilómetros cuadrados en el Óblast ruso de Kursk.