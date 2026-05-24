Donald Trump modera las expectativas de un acuerdo inminente con Irán

Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.

La cuestión del programa nuclear iraní se abordará en negociaciones posteriores, afirmaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai.

Rubio declaró al diario The New York Times que el acuerdo con Irán recibió el apoyo de "siete u ocho países de la región", pero que no es posible resolver el tema "en 72 horas".

"Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta", afirmó en una breve entrevista desde Nueva Delhi.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.

La cuestión nuclear, pendiente

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta en discusión incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

En cambio, la agencia iraní Tasnim reportó que pese a las conversaciones, Estados Unidos continúa bloqueando algunos puntos y citó la cuestión de los bienes iraníes congelados.

Por su parte, Esmail Baqai dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba "un acuerdo sobre las cuestiones importantes". El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de "esta etapa" de diálogos, aseguró.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines civiles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que él y Trump concuerdan en que un acuerdo final con Irán debe eliminar "la amenaza nuclear".

"Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio", declaró en un comunicado, reportando el contenido de una conversación telefónica entre ambos dirigentes en la noche del sábado.