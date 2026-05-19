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Internacional

La presencia de la CIA en Latinoamérica es una historia de intervenciones

La presencia de agentes estadounidenses en México volvió a poner bajo la lupa las operaciones históricas de la CIA en la región.
mar 19 mayo 2026 05:55 AM
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La presencia de la CIA en Latinoamérica es una historia de intervenciones
El actual jefe de la CIA, John Ratcliffe, se ha reunido con autoridades de Venezuela y Cuba, países presionados por el gobierno estadoundiense en el último año. (FOTO: OLIVER CONTRERAS/AFP)

Las revelaciones sobre la presencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en México elevaron la tensión entre ambos países en las últimas semanas, sobre todo en un momento de máxima presión de Washington hacia las autoridades en Ciudad de México por el narcotráfico.

Un reporte publicado hace una semana por la cadena CNN indicó que la CIA facilitó la muerte de un integrante de nivel medio del Cartel de Sinaloa por la explosión de un artefacto mientras viajaba en auto. Tanto el gobierno mexicano como la administración de Donald Trump en Washington rechazaron esta versión.

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El reportaje fue publicado semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.

De acuerdo con medios estadounidenses, ambos pertenecían a la CIA y su presencia se conoció tras morir en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación. El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.

La CIA, una agencia fundada en 1947 con el fin de recopilar inteligencia extranjera, tiene un largo historial de operaciones encubiertas en Latinoamérica. Muchas de ellas tuvieron como fin desestabilizar a gobiernos en la región que eran considerados como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Estas son algunas de las intervenciones más conocidas de la agencia en la región.

Cronologia de la CIA en América Latina

1954: Guatemala

El 27 de junio de 1954, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, fue derrocado por mercenarios entrenados y financiados por Washington, tras una reforma agraria que amenazaba los intereses de la poderosa empresa estadounidense United Fruit Corporation (futura Chiquita Brands).

En 2003, Estados Unidos incluyó en su historia oficial el papel de la CIA en este golpe de Estado, en nombre de la lucha contra el comunismo.

1961: Cuba

Del 15 al 19 de abril de 1961, 1,400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA

en la Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar el régimen comunista de Fidel Castro.

Los combates se cobraron un centenar de muertos en cada bando.

1965: República Dominicana

En 1965, en nombre del "peligro comunista", Estados Unidos envió marines y paracaidistas a Santo Domingo para sofocar un levantamiento a favor de Juan Bosch, presidente de izquierdas derrocado por los generales en 1963.

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Años 1970: apoyo a las dictaduras del Cono Sur

Washington respaldó a varias dictaduras militares que consideraba un contrapeso frente a los movimientos armados de izquierda.

Estados Unidos ayudó al dictador chileno Augusto Pinochet durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente de izquierda Salvador Allende.

El secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger también apoyó a la junta argentina en 1976, animándola a terminar rápidamente su "guerra sucia", según documentos estadounidenses desclasificados en 2003. Al menos 10,000 opositores argentinos desaparecieron.

En los años 70 y 80, seis dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) se aliaron para eliminar a los opositores de izquierda en el marco del "Plan Cóndor", con el apoyo tácito de Estados Unidos.

Años 1980: guerras civiles en Centroamérica

En 1979, la rebelión sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua.

El presidente estadounidense Ronald Reagan, preocupado por la alineación de Managua con Cuba y la URSS, autorizó en secreto a la CIA a proporcionar una ayuda de 20 millones de dólares a los Contras, los contrarrevolucionarios nicaragüenses. La ayuda es financiada en parte por la venta ilegal de armas a Irán.

La guerra civil nicaragüense, que terminó en abril de 1990, se cobró 50,000 vidas.

Reagan también envió asesores militares a El Salvador para sofocar la rebelión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, extrema izquierda) en el marco de una guerra civil (1980-1992) que se cobró 72,000 vidas.

1983: Granada

El 25 de octubre de 1983, marines y rangers intervienen en la isla de Granada tras el asesinato del primer ministro Maurice Bishop por una junta de extrema izquierda y mientras los cubanos amplían el aeropuerto, presuntamente para acoger aviones militares.

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Reagan lanza, a petición de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la operación "Urgent Fury" para proteger a un millar de ciudadanos estadounidenses.

La operación, calificada de "exitosa" por Reagan y ampliamente condenada por la Asamblea General de la ONU, finaliza el 3 de noviembre con más de un centenar de muertos.

1989: Panamá

En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el presidente George Bush decide intervenir militarmente en Panamá, lo que conduce a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadounidenses y perseguido por la justicia de Washington.

Unos 27,000 soldados participan en la operación "Justa Causa", que se cobró oficialmente 500 vidas, pero varios miles según las ONG.

Noriega fue encarcelado durante más de dos décadas en Estados Unidos por tráfico de drogas, antes de cumplir otras condenas en Francia y luego en Panamá.

En Panamá se fundó en 1946 la Escuela de las Américas, un centro de formación militar especializado en la lucha contra el comunismo, controlado hasta 1984 por Estados Unidos, donde se formaron numerosos dictadores.

2026: Venezuela y Cuba

Aunque se conoce poco de las operaciones de la CIA en Latinoamérica en los últimos 30 años, su participación en algunos de los operativos del actual gobierno estadounidense ha sido reportada en medios.

Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque al país caribeño el 3 de enero. De acuerdo con The New York Times, una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano vigiló la ubicación de Nicolás Maduro tanto en los días como en los momentos previos a su captura.

El jefe de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 16 de enero, menos de dos semanas después del arresto de Maduro.

Ratcliffe viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos, indicaron las autoridades de Cuba, en medio de la crisis energética que enfrenta esta isla sometida a un bloqueo petrolero de Washington.

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