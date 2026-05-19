La presencia de la CIA en Latinoamérica es una historia de intervenciones

El reportaje fue publicado semanas después de que fuera revelada la presencia de al menos dos funcionarios estadounidenses en un operativo antinarcóticos en el norteño estado de Chihuahua.

De acuerdo con medios estadounidenses, ambos pertenecían a la CIA y su presencia se conoció tras morir en un accidente de tránsito cuando regresaban de la operación. El gobierno de Sheinbaum reportó que los agentes carecían de autorización formal para operar en el país y que las instituciones federales no fueron informadas de su estancia.

La CIA, una agencia fundada en 1947 con el fin de recopilar inteligencia extranjera, tiene un largo historial de operaciones encubiertas en Latinoamérica. Muchas de ellas tuvieron como fin desestabilizar a gobiernos en la región que eran considerados como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Estas son algunas de las intervenciones más conocidas de la agencia en la región.

1954: Guatemala

El 27 de junio de 1954, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, fue derrocado por mercenarios entrenados y financiados por Washington, tras una reforma agraria que amenazaba los intereses de la poderosa empresa estadounidense United Fruit Corporation (futura Chiquita Brands).

En 2003, Estados Unidos incluyó en su historia oficial el papel de la CIA en este golpe de Estado, en nombre de la lucha contra el comunismo.

1961: Cuba

Del 15 al 19 de abril de 1961, 1,400 anticastristas entrenados y financiados por la CIA

en la Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, sin lograr derrocar el régimen comunista de Fidel Castro.

Los combates se cobraron un centenar de muertos en cada bando.

1965: República Dominicana

En 1965, en nombre del "peligro comunista", Estados Unidos envió marines y paracaidistas a Santo Domingo para sofocar un levantamiento a favor de Juan Bosch, presidente de izquierdas derrocado por los generales en 1963.