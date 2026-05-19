La presencia de la CIA en Latinoamérica es una historia de intervenciones

Reagan lanza, a petición de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), la operación "Urgent Fury" para proteger a un millar de ciudadanos estadounidenses.
La operación, calificada de "exitosa" por Reagan y ampliamente condenada por la Asamblea General de la ONU, finaliza el 3 de noviembre con más de un centenar de muertos.
1989: Panamá
En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el presidente George Bush decide intervenir militarmente en Panamá, lo que conduce a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadounidenses y perseguido por la justicia de Washington.
Unos 27,000 soldados participan en la operación "Justa Causa", que se cobró oficialmente 500 vidas, pero varios miles según las ONG.
Noriega fue encarcelado durante más de dos décadas en Estados Unidos por tráfico de drogas, antes de cumplir otras condenas en Francia y luego en Panamá.
En Panamá se fundó en 1946 la Escuela de las Américas, un centro de formación militar especializado en la lucha contra el comunismo, controlado hasta 1984 por Estados Unidos, donde se formaron numerosos dictadores.
2026: Venezuela y Cuba
Aunque se conoce poco de las operaciones de la CIA en Latinoamérica en los últimos 30 años, su participación en algunos de los operativos del actual gobierno estadounidense ha sido reportada en medios.
Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en un ataque al país caribeño el 3 de enero. De acuerdo con The New York Times, una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano vigiló la ubicación de Nicolás Maduro tanto en los días como en los momentos previos a su captura.
El jefe de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el 16 de enero, menos de dos semanas después del arresto de Maduro.
Ratcliffe viajó a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos, indicaron las autoridades de Cuba, en medio de la crisis energética que enfrenta esta isla sometida a un bloqueo petrolero de Washington.