Los estados que acaparan la inversión
La Ciudad de México concentró casi la mitad de la inversión extranjera directa del país con 49.9% del total, seguida por Estado de México con 8.4% y Nuevo León con 8.3%. El centro de investigación explica que la concentración de la IED refleja que México aún enfrenta el reto de distribuir mejor las inversiones. Especialistas advierten que, sin mayor infraestructura, energía, logística, seguridad y talento técnico en los estados, el capital seguirá llegando principalmente a los polos industriales ya consolidados.
México atrae inversión de mayor valor
Los proyectos identificados muestran hacia dónde se está moviendo la nueva ola de inversión extranjera en México. El capital se concentra en sectores ligados a electromovilidad, tecnología, dispositivos médicos, infraestructura y servicios financieros, con presencia en estados clave del norte, centro y Bajío. El patrón refleja una apuesta por industrias de mayor valor agregado y por actividades vinculadas al nearshoring y la digitalización.