El atractivo de México para la inversión extranjera se mantiene firme. La IED del primer trimestre acumula tres años consecutivos de crecimiento: 9.0% en 2024, 5.2% en 2025 y 10.4% en 2026.

De acuerdo con México, ¿cómo vamos?, la combinación de ubicación geográfica, cadenas productivas integradas y acceso al mercado regional coloca al país en una posición estratégica frente al nearshoring. El FMI estima que Norteamérica concentra cerca de 30% del PIB mundial.