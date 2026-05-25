Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Los datos clave del récord de IED que logró México en el primer trimestre de 2026

El país seduce a la inversión extranjera con captación de 23,591 millones de dólares.
lun 25 mayo 2026 01:04 PM
Añadir Expansión en Google
Dólar informal a la baja en Venezuela tras recibir 300 mdd de crudo vendido por EU
Querétaro, Nuevo León y Estado de México concentraron proyectos ligados a electromovilidad, IA y dispositivos médicos. (Foto: iStock)

El atractivo de México para la inversión extranjera se mantiene firme. La IED del primer trimestre acumula tres años consecutivos de crecimiento: 9.0% en 2024, 5.2% en 2025 y 10.4% en 2026.

De acuerdo con México, ¿cómo vamos?, la combinación de ubicación geográfica, cadenas productivas integradas y acceso al mercado regional coloca al país en una posición estratégica frente al nearshoring. El FMI estima que Norteamérica concentra cerca de 30% del PIB mundial.

Publicidad

La distribución de la IED

La reinversión de utilidades sostuvo el flujo de inversión extranjera en México al representar 94.2% de toda la IED registrada.

El think tank destaca que la elevada participación de la reinversión de utilidades muestra confianza de las compañías ya instaladas en México, aunque también deja ver el reto de captar nuevas inversiones.

Publicidad

¿Cuáles actividades crecieron más en IED?

La inversión extranjera directa mostró un fuerte crecimiento en sectores estratégicos durante el primer trimestre de 2026. Servicios financieros y seguros aumentaron de 5,321 millones de dólares a 6,851 millones, un alza cercana a 28.8%. La fabricación de vehículos subió de 3,351 millones a 4,033 millones de dólares, incluso en un entorno marcado por tensiones arancelarias.

EU manda en la IED de México

Mexico ¿cómo vamos? indica que el peso de Estados Unidos dentro de la IED refleja la profundidad de la relación económica regional. Con el T-MEC como respaldo y el nearshoring en marcha, México busca atraer más inversiones en sectores estratégicos como tecnología, manufactura y logística.

Publicidad

Los estados que acaparan la inversión

La Ciudad de México concentró casi la mitad de la inversión extranjera directa del país con 49.9% del total, seguida por Estado de México con 8.4% y Nuevo León con 8.3%. El centro de investigación explica que la concentración de la IED refleja que México aún enfrenta el reto de distribuir mejor las inversiones. Especialistas advierten que, sin mayor infraestructura, energía, logística, seguridad y talento técnico en los estados, el capital seguirá llegando principalmente a los polos industriales ya consolidados.

México atrae inversión de mayor valor

Los proyectos identificados muestran hacia dónde se está moviendo la nueva ola de inversión extranjera en México. El capital se concentra en sectores ligados a electromovilidad, tecnología, dispositivos médicos, infraestructura y servicios financieros, con presencia en estados clave del norte, centro y Bajío. El patrón refleja una apuesta por industrias de mayor valor agregado y por actividades vinculadas al nearshoring y la digitalización.

Tags

Inversión extranjera directa Inversiones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad