La violencia y el crimen dominan la carrera presidencial en Colombia

¿Por qué la violencia crece en Colombia?

El crecimiento de la violencia va de la mano con una fragmentación de los grupos armados y criminales en Colombia, señaló Glaeldys González, analista del Crisis Group para los Andes del Sur, en entrevista con Expansión.

“También hay un cambio en la naturaleza de los grupos, ahora más enfocados en el enriquecimiento ilícito y el control criminal que en la insurgencia política o con motivaciones políticas”, indicó González.

Esto ha provocado que la violencia deje de buscar un control nacional, sino que sea más localizada. Además, han aumentado las afectaciones a los civiles. Además del homicidio, otros delitos han crecido en el último año. Por ejemplo, las denuncias de secuestro y extorsión se duplicaron entre 2024 y 2025. La violencia sexual también aumenta.

De acuerdo con un análisis del Crisis Group, una organización dedicada a la resolución de conflictos, los grupos armados en este país han crecido de manera exponencial en el último año. Estima que había 27,000 combatientes en todo el territorio a finales de 2025, 5,000 más que en el mismo periodo del año anterior.

“Esto es una tendencia que viene desde el boicoteo a los acuerdos de paz en 2017, cuando los grupos de las FARC, los grupos disidentes, emergieron y se multiplicaron, el conflicto se volvió más descentralizado y resiliente, y con estas características de un enfoque más económico”, indica la especialista.

Los acuerdos de paz, firmados durante el gobierno del centrista Juan Manuel Santos, sin embargo, han tenido algunos saldos positivos.

“Más de 10,000 excombatientes siguen comprometidos con el proceso de paz y convencidos de que esa es la vía para reconstruir sus vidas”, recordó la especialista.

La violencia política también aumenta

González aclaró que las elecciones presidenciales no suelen ser del interés de los grupos criminales, quienes prefieren intervenir en las elecciones de autoridades locales, para poder obtener un mayor control de los territorios.