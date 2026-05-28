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Internacional

De Irán a Haití, el Mundial 2026 se jugará entre guerras y crisis políticas

El torneo reunirá selecciones de países marcados por conflictos armados, tensiones diplomáticas y violencia interna.
jue 28 mayo 2026 05:55 AM
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Una mujer cruza una calle pasando por vehículos que se mueven cerca de una gran valla publicitaria política a lo largo de la Plaza Enghelab en el centro de Teherán el 26 de mayo de 2026.
La guerra en Medio Oriente involucra a cuatro países que participarán en el Mundial: Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y Qatar. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

La FIFA busca que el Mundial 2026 sea un espacio para la promoción de la paz. Como parte de la organización del torneo, que se celebrará desde el 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, lanzó la campaña “El futbol une el mundo”, con la que pretende “inspirar, unir y fomentar el desarrollo a través de este deporte”, de acuerdo con el organismo rector del futbol.

Sin embargo, en realidad el Mundial 2026 estará marcado por los conflictos armados que protagonizan varios de los equipos participantes, incluso, uno de los equipos anfitriones. A continuación, los conflictos que marcarán el contexto de la competencia deportiva más importante del planeta.

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El conflicto en Irán

La guerra en Medio Oriente es la que involucra a más participantes en el Mundial. Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, lanzó en conjunto con Israel una ofensiva contra Irán, cuya selección clasificó el año pasado a la competencia. Como resultado de los ataques, murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, así como gran parte de la cúpula iraní.

En junio del año pasado, el gobierno de Donald Trump ya había ordenado un bombardeo contra las instalaciones nucleares de Irán, que, de acuerdo con Washington, fueron destruidas. A pesar de esto, el líder republicano recibió el Premio FIFA de la Paz en diciembre de 2025.

El conflicto iniciado en febrero se extendió rápidamente por múltiples frentes y envolvió a la región, a la vez que sumió en el caos los mercados energéticos mundiales. Arabia Saudita y Qatar, dos países que serán representados en el torneo, han sido objetivos de las represalias iraníes, además, son de los más afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos firmaron un alto al fuego vigente desde el 8 de marzo, pero en los últimos días, Washington ha ordenado ataques a instalaciones militares al sur del la república islámica, lo que Teherán considera una violación de la tregua.

Este conflicto ha afectado a lo deportivo. Clasificado para su cuarta fase final consecutiva, Irán debe disputar sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 1980, a raíz de la crisis de los rehenes en Teherán.

En marzo, después del estallido el conflicto, Trump dijo que quizás sería mejor que la selección iraní no jugara en Estados Unidos por “su seguridad”. La FIFA rechazó la posibilidad de mover esos juegos a México.

Después de semanas de incertidumbre, la selección iraní estableció su campamento en Tijuana, ciudad fronteriza del norte de México

"Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", explicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa del lunes. "Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema'".

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Marruecos y Argelia

Marruecos, una de las sorpresas de Qatar 2022, y Argelia, otro invitado frecuente en las citas mundialistas, guardan una relación compleja, que involucra la disputa por el Sahara Occidental. Rabat afirma la soberanía sobre este territorio, mientras Argel respalda el Frente Polisario independentista.

Las hostilidades bilaterales se agravaron después de que, en su primer mandato, Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui, mientras Rabat anunciaba la normalización de sus relaciones con Israel.

En agosto de 2021, Argel rompió relaciones con el país vecino, al que acusó de apoyar el terrorismo y llevar una política agresiva contra Argelia.

Desde entonces, ambos países viven una escalada de tensión, con el cierre del espacio aéreo argelino para Marruecos y la suspensión del contrato del gasoducto Magreb-Europa, del que también se beneficiaba Rabat, entre otras medidas.

“Hasta ahora, la autorretención mutua y la diplomacia estadounidense han mantenido la paz entre los vecinos, pero las hostilidades en el Sáhara Occidental, la desinformación en línea, una carrera armamentista bilateral y el advenimiento de la administración del presidente electo Donald Trump son todos riesgos”, indica un análisis del International Crisis Group, una organización dedicada a la solución de conflictos internacionales.

República Democrática del Congo

El último invitado africano en acceder al Mundial 2026, República Democrática del Congo (RDC), es escenario de constante violencia armada desde hace 30 años.

El conflicto en la RDC tiene sus raíces modernas en las secuelas del genocidio de Ruanda de 1994, que provocó la huida de casi dos millones de refugiados hutu hacia las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Esto desencadenó la Primera Guerra del Congo (1996-1997). Tan solo en el primer año murieron seis millones de personas.

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Una coalición liderada por Ruanda y Uganda invadió el entonces Zaire para perseguir a milicias extremistas hutu y derrocar a Mobutu Sese Seko. Laurent Kabila fue instalado como presidente tras la victoria de esta coalición.

Las tensiones resurgieron rápidamente, dando lugar a la Segunda Guerra del Congo (1998-2002), considerada el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial.A pesar de los acuerdos de paz posteriores, la violencia persistió en el este del país debido a la aparición de grupos rebeldes como el Movimiento 23 de Marzo (M23).

La situación actual representa una de las crisis humanitarias más grandes y letales del mundo, con más de siete millones de desplazados internos y millones de personas en necesidad urgente de ayuda alimentaria y médica. En la zona del conflicto, estalló recientemente un brote de ébola que la Organización Mundial de la Salud clasificó como una emergencia sanitaria de importancia internacional.

Un factor determinante en la persistencia de la violencia es la abundancia de recursos naturales, especialmente minerales críticos como el cobalto, cobre y oro, que han internacionalizado el conflicto. Estos recursos incentivan a grupos locales y potencias externas a mantener la inestabilidad para asegurar el control de las minas.

Haití

Haití, el país más pobre del Caribe, está devastado por la violencia de las pandillas, que multiplican ataques sangrientos, secuestros y violaciones. Y la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos dos años. Actualmente, más del 90% de Puerto Príncipe está bajo el control de las pandillas.

Esta crisis provocó el desplazamiento de por lo menos un millón de personas solo en 2025, de acuerdo con el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados.

La situación se ha deteriorado especialmente desde principios de 2024, cuando las pandillas obligaron al entonces primer ministro, Ariel Henry, a dimitir.

Ante el debilitamiento de las fuerzas del orden, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una fuerza de seguridad con respaldo multinacional y liderada por Kenia para ayudar a la policía haitiana a combatir la violencia de las pandillas. La misión comenzó, tras repetidos retrasos, el 25 de junio de 2024.

Sin embargo, el equipo, que tiene solo 1,000 de los 2,500 oficiales esperados y una financiación insuficiente, se ha quedado corto para abordar el desafío.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el envío de una fuerza antipandillas más robusta.

Haití también se enfrenta a la parálisis del sistema judicial y a la ausencia de elecciones desde el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.

Este país no ha tenido comicios en 10 años y se encuentra actualmente bajo un gobierno de transición. Las elecciones legislativas y presidenciales fueron programadas para el verano de 2026.

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Haití Irán Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Marruecos

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