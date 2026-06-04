La justicia le prohíbe a De la Espriella usar la playera de Colombia en su campaña

El excéntrico abogado de 47 años, favorito para la presidencia según las encuestas, usa habitualmente la camiseta de la selección nacional en actos públicos a pocos días del Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

Se ordena "cesar inmediata y definitivamente" el uso de la camiseta "como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio", dice el auto de un juez de Bogotá.

Algunos de los millones de seguidores del conocido como "El Tigre" la usan con la cabeza del animal estampada y la acompañan con su característico saludo militar en los mitines.

En Colombia, miles de ciudadanos también salen a las calles con la tricolor como apoyo a su selección y con euforia ante el inminente inicio del torneo futbolero más importante del mundo.

La politización del símbolo nacional ha generado malestar entre los seguidores de la izquierda y ha sido aplaudido por los de la ultaderecha, que ven el uso de la camiseta como un acto de "patriotismo".

Colombia jugará su primer partido el 17 de junio contra Uzbekistán.