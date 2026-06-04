La justicia le prohíbe a De la Espriella usar la playera de Colombia en su campaña

Una jueza prohibió al candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, utilizar la camiseta de la selección de fútbol nacional como "símbolo" de su partido político, tras quejas de la izquierda en plena campaña para el balotaje.
Iván Cepeda, candidato izquierdista y heredero del presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó el lunes al ultraderechista de "robar" y apropiarse de la camiseta al estilo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.
El balotaje entre los dos candidatos se celebrará el 21 de junio, después de que la de la Espriella ganara la primera vuelta.