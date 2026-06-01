Trump asoma en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Una victoria de De la Espriella en las elecciones de Colombia situaría al país en sintonía con un giro ideológico generalizado en toda la región, que ya ha visto caer a gobiernos de izquierda en Bolivia, Chile y Honduras. Pero si Cepeda sale victorioso, Colombia no solo iría en contra de esa tendencia, sino que generaría dudas sobre cómo respondería Estados Unidos.

El respaldo de Trump ha sido hasta el momento una ventaja electoral, sobre todo en las elecciones legislativas de Argentina del pasado octubre y las elecciones presidenciales de Honduras en diciembre, aunque ya ha habido algunas excepciones, como el rechazo electoral a la instalación de bases militares estadounidenses en Ecuador.

“Tras la operación estadounidense del 3 de enero para capturar al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, la campaña para asfixiar a Cuba y doblegar al gobierno comunista de ese país, y un esfuerzo general para consolidar el dominio de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, el resentimiento hacia Washington ha crecido”, indica un reporte del International Crisis Group.

¿Cómo es la relación actual de Colombia con Estados Unidos?

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, un importante inversor extranjero y un aliado militar importante para el país. Sin embargo, la relación entre los dos países ha sido muy afectada por la confrontación de sus actuales presidentes, Gustavo Petro y Donald Trump.

Los dos presidentes han mantenido constantes conflictos por temas como el combate al narcotráfico y la migración. Estados Unidos impuso sanciones al presidente y a miembros de su familia y círculo más cercano en octubre de 2025 por supuestamente permitir que “florecieran los cárteles de la droga”.

Las tensiones se aliviaron en cierta medida tras la reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca en febrero, pero aún así Bogotá sigue bajo escrutinio, sobre todo por los supuestos fracasos de su política antinarcótica.