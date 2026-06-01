Trump asoma en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Los dos países acordaron buscar la captura y extradición de alto nivel de determinados líderes de grupos armados, incluidos algunos que participan en las actuales conversaciones de paz.
¿Cómo podría influir Trump en estas elecciones?
Trump y sus funcionarios se han abstenido de comentar directamente sobre las elecciones en Colombia, salvo para condenar las amenazas contra los candidatos presidenciales, pero esto podría cambiar para la segunda vuelta, en la que un posible aliado aparece como favorito.
“Washington aún podría intentar influir en la contienda mediante mensajes públicos, amenazas o presión diplomática, sobre todo si se llega a una segunda vuelta, aunque el apoyo abierto a un candidato de derecha podría favorecer a Cepeda al avivar el resentimiento por la injerencia estadounidense”, indica el Crisis Group en su análisis.
La administración Trump probablemente esperará que el próximo gobierno coopere en una serie de cuestiones, entre ellas la migración, el acceso a minerales críticos y la política de drogas.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026, presentada a principios de mes, identifica a Colombia, junto con México, como una prioridad para reducir el cultivo de coca y desarticular las redes de cocaína.
“Independientemente de quién gane, Washington puede hacer valer sus relaciones institucionales y su apoyo financiero para promover sus intereses en los principales organismos judiciales y de seguridad de Colombia, entre ellos la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa”, indica el análisis de la organización.
De la Espriella, el candidato más afín
Abelardo de la Espriella, el candidato de extrema derecha, podría ser una opción más cercana a Washington que Cepeda, un senador de izquierda.
"En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja", ha dicho de la Espriella durante su campaña.
Para combatir a los grupos del narcotráfico, el abogado quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. El aspirante también ha subrayado su compromiso con la extradición.
El abogado también se ha mostrado favorable a incorporar a Colombia a la Coalición Anticarteles de las Américas, una alianza lanzada en marzo por un grupo de países alineados con Trump que se autodenomina “el Escudo de las Américas”.
Cepeda, por su parte, ha replicado que las relaciones con Estados Unidos son esenciales, pero que su gobierno no cumpliría automáticamente con las exigencias de Washington.