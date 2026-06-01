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Trump asoma en la segunda vuelta presidencial de Colombia

Abelardo de la Espriella, afín al mandatario estadounidense, disputará la presidencia frente al oficialista Iván Cepeda.
lun 01 junio 2026 05:55 AM
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El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace gestos mientras habla a los partidarios detrás de vidrio a prueba de balas después de un rápido recuento de votos en las elecciones presidenciales en el monumento Ventana al Mundo en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Para combatir a los grupos del narcotráfico, Abelardo de la Espriella quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. (FOTO: RODRIGO BUENDIA/AFP)

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella disputará la presidencia de Colombia en un balotaje con el candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda, tras una ajustada primera vuelta este domingo.

Con el 99% de los votos contabilizados, el excéntrico millonario, un admirador de Donald Trump, sorprendió al imponerse con 43.77% de los votos. Propone mano dura contra el crimen, megacárceles y bombardeos, en medio de la peor ola de violencia que ha vivido el país en la última década.

El 21 de junio se medirá nuevamente con el senador Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país, que no podía optar por la reelección. Pese a que lideraba la mayoría de las encuestas, Cepeda quedó en segundo lugar, con el 40.9% de los votos.

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Una victoria de De la Espriella en las elecciones de Colombia situaría al país en sintonía con un giro ideológico generalizado en toda la región, que ya ha visto caer a gobiernos de izquierda en Bolivia, Chile y Honduras. Pero si Cepeda sale victorioso, Colombia no solo iría en contra de esa tendencia, sino que generaría dudas sobre cómo respondería Estados Unidos.

El respaldo de Trump ha sido hasta el momento una ventaja electoral, sobre todo en las elecciones legislativas de Argentina del pasado octubre y las elecciones presidenciales de Honduras en diciembre, aunque ya ha habido algunas excepciones, como el rechazo electoral a la instalación de bases militares estadounidenses en Ecuador.

“Tras la operación estadounidense del 3 de enero para capturar al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, la campaña para asfixiar a Cuba y doblegar al gobierno comunista de ese país, y un esfuerzo general para consolidar el dominio de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, el resentimiento hacia Washington ha crecido”, indica un reporte del International Crisis Group.

¿Cómo es la relación actual de Colombia con Estados Unidos?

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, un importante inversor extranjero y un aliado militar importante para el país. Sin embargo, la relación entre los dos países ha sido muy afectada por la confrontación de sus actuales presidentes, Gustavo Petro y Donald Trump.

Los dos presidentes han mantenido constantes conflictos por temas como el combate al narcotráfico y la migración. Estados Unidos impuso sanciones al presidente y a miembros de su familia y círculo más cercano en octubre de 2025 por supuestamente permitir que “florecieran los cárteles de la droga”.

Las tensiones se aliviaron en cierta medida tras la reunión entre Trump y Petro en la Casa Blanca en febrero, pero aún así Bogotá sigue bajo escrutinio, sobre todo por los supuestos fracasos de su política antinarcótica.

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Los dos países acordaron buscar la captura y extradición de alto nivel de determinados líderes de grupos armados, incluidos algunos que participan en las actuales conversaciones de paz.

¿Cómo podría influir Trump en estas elecciones?

Trump y sus funcionarios se han abstenido de comentar directamente sobre las elecciones en Colombia, salvo para condenar las amenazas contra los candidatos presidenciales, pero esto podría cambiar para la segunda vuelta, en la que un posible aliado aparece como favorito.

“Washington aún podría intentar influir en la contienda mediante mensajes públicos, amenazas o presión diplomática, sobre todo si se llega a una segunda vuelta, aunque el apoyo abierto a un candidato de derecha podría favorecer a Cepeda al avivar el resentimiento por la injerencia estadounidense”, indica el Crisis Group en su análisis.

La administración Trump probablemente esperará que el próximo gobierno coopere en una serie de cuestiones, entre ellas la migración, el acceso a minerales críticos y la política de drogas.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2026, presentada a principios de mes, identifica a Colombia, junto con México, como una prioridad para reducir el cultivo de coca y desarticular las redes de cocaína.

“Independientemente de quién gane, Washington puede hacer valer sus relaciones institucionales y su apoyo financiero para promover sus intereses en los principales organismos judiciales y de seguridad de Colombia, entre ellos la Fiscalía General y el Ministerio de Defensa”, indica el análisis de la organización.

De la Espriella, el candidato más afín

Abelardo de la Espriella, el candidato de extrema derecha, podría ser una opción más cercana a Washington que Cepeda, un senador de izquierda.

"En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja", ha dicho de la Espriella durante su campaña.

Para combatir a los grupos del narcotráfico, el abogado quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel. El aspirante también ha subrayado su compromiso con la extradición.

El abogado también se ha mostrado favorable a incorporar a Colombia a la Coalición Anticarteles de las Américas, una alianza lanzada en marzo por un grupo de países alineados con Trump que se autodenomina “el Escudo de las Américas”.

Cepeda, por su parte, ha replicado que las relaciones con Estados Unidos son esenciales, pero que su gobierno no cumpliría automáticamente con las exigencias de Washington.

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Colombia Estados Unidos

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