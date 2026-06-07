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Internacional

Irán lanza misiles contra Israel por primera vez desde el alto al fuego de abril

Teherán asegura que el Estado hebreo ha "cruzado todas las líneas rojas" en Líbano, a pesar de que una tregua está vigente.
dom 07 junio 2026 03:23 PM
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El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vecindario en la ciudad costera de Tiro, al sur de la ciudad costera del sur de Líbano, el 7 de junio de 2026.
Israel llevó a cabo el domingo un ataque en los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, que dejó dos muertos. (FOTO: KAWNAT HAJU/AFP)

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra el norte de Israel. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) aseguró en un comunicado que esta arremetida es una "advertencia" y supone "el comienzo de una semana completa de ataques continuos".

Israel dio cuenta este domingo de dos oleadas de ataques iraníes con drones contra su propio territorio, los primeros desde el cese al fuego entre ambos países del 8 de abril. Como consecuencia, anunció la suspensión de las clases este lunes.

Teherán, que emitió un comunicado afirmando que Israel había "cruzado todas las líneas rojas" en Líbano, había amenazado previamente con represalias contra los intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.

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Israel llevó a cabo el domingo un ataque en los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá, que dejó dos muertos, en represalia por los disparos efectuados en su territorio a pesar de un alto el fuego.

Negociaciones estancadas

La posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que ha hecho tambalear la economía mundial, se aleja cada vez más.

"El bloqueo naval impuesto a Irán y la luz verde dada hoy por Estados Unidos al régimen sionista convierten las bases y los activos estadounidenses y del régimen (israelí) en la región en objetivos legítimos", declaró en X el negociador jefe de Irán y presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Aunque las negociaciones de paz parecen estancadas, Pakistán, que actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos.

De acuerdo la televisión estatal, el ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi, visitó de nuevo Teherán y entregó una "carta especial" dirigida al líder supremo Mojtaba Jamenei, que contiene "un mensaje muy importante", según indicó sin revelar su contenido.

Por su parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de "engorroso" y criticó duramente en una entrevista con la CNN los "cambios de postura" y los "comentarios contradictorios" de la administración estadounidense.

En Teherán, la incertidumbre y el estancamiento económico pesan sobre los habitantes.

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlada por Teherán.

El Ejército estadounidense anunció el domingo haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho, y afirmó que sus fuerzas se mantenían "en alerta".

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Irán Israel Guerra

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