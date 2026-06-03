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Irán y Estados Unidos lanzan ataques cruzados que dejan un muerto en Kuwait

Las nuevas hostilidades afectan aún más el frágil alto al fuego entre ambas partes, vigente desde el 8 abril, con negociaciones cada vez más complicadas.
mié 03 junio 2026 12:42 PM
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Esta fotografía tomada desde el sur de la zona libanesa de Marjayoun muestra humo que se eleva desde el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo el pueblo de Kfar Tibnit el 3 de junio de 2026.
Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron nueve muertos en el sur. (FOTO: AFP)

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.

Estas hostilidades representan un nuevo desafío al frágil alto al fuego iniciado el 8 de abril entre ambas partes que, según el presidente estadounidense Donald Trump, todavía mantienen contactos para establecer una paz duradera.

Otra amenaza para la tregua son las operaciones militares en Líbano, donde ataques israelíes impactaron cerca de Beirut y causaron nueve muertos en el sur.

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La reanudación de los ataques y la falta de avance en las negociaciones provocaron una nueva subida de los precios del petróleo, convulsionados por la guerra y sus consecuencias en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos.

Washington y Teherán se señalaron mutuamente como responsables de las nuevas hostilidades del miércoles, que provocaron el cierre temporal del aeropuerto internacional de Kuwait.

El ataque con drones, lanzado a primera hora de la mañana, alcanzó un terminal de pasajeros y se saldó con la muerte de una persona de nacionalidad india y 63 heridos. Sede de bases estadounidenses, este pequeño país del Golfo recibió numerosos ataques iraníes en represalia a la ofensiva israelo-estadounidense del 28 de febrero, que desencadenó la guerra.

Kuwait afirmó haber sido blanco de 13 misiles balísticos y 17 drones iraníes el miércoles.

Estados Unidos indicó que Irán también lanzó misiles contra Baréin durante la noche. El ejército estadounidense respondió con "ataques de defensa" en la isla iraní de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber respondido a este ataque y al sufrido por un petrolero iraní, tomando como blanco un buque vinculado a Israel y a Estados Unidos, una base aérea en Kuwait y la sede de la Quinta Flota estadounidense estacionada en Baréin.

El negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que "cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva", según la agencia de noticias ISNA.

Por su parte, la diplomacia iraní acusó a Kuwait y Baréin de permitir que Washington utilice su territorio para "acciones agresivas contra Irán". Kuwait lo desminitió y anunció la expulsión de dos miembros de la embajada iraní.

"Sin interrupción"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a la cadena estadounidense CNBC el miércoles que Irán está jugando "con fuego". "Israel está listo y las fuerzas estadounidenses están listas" para reanudar las hostilidades si es necesario, advirtió.

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La escalada ocurre en medio de un estancamiento en el plano diplomático. Medios iraníes aseguraron el lunes que Teherán había suspendido las conversaciones indirectas con Washington a raíz de la ofensiva israelí en Líbano.

Ante estos rumores, Trump desmintió el martes una suspensión de los contactos con Teherán y aseguró que estos continuaban "sin interrupción". El mandatario estadounidense expresó incluso su deseo de reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento", declaró en una entrevista en el sitio web New York Post publicada el miércoles.

Sin embargo, un acuerdo parece lejano. El presidente estadounidense habría endurecido sus peticiones, según informaciones de prensa, e insistiría en abordar la espinosa cuestión del programa nuclear iraní, que Teherán quiere dejar para más adelante.

El frente libanés

Otra gran discrepancia es el alto el fuego en Líbano, considerado por Teherán como una "condición esencial" para cualquier acuerdo.

Los Guardianes de la Revolución amenazaron con abrir "nuevos frentes" en represalia a los ataques israelíes en ese país, donde su ejército se adentra como nunca antes en los últimos 30 años con el supuesto objetivo de "eliminar" al movimiento proiraní Hezbolá.

Este mismo miércoles, las fuerzas israelíes bombardearon un vehículo al sur de Beirut, según la agencia de prensa oficial NNA, y mataron a nueve personas en ataques aéreos cerca de la ciudad meridional de Tiro, dijo una fuente médica a la AFP.

El ejército israelí, por su parte, afirmó que interceptó una "aeronave hostil" y dos proyectiles que cruzaron al territorio israelí desde Líbano.

Líbano se vio arrastrado a la guerra cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel el 2 de marzo para vengarse de la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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Desde entonces, más de 3,465 personas murieron en ese país por la ofensiva israelí. El 17 de abril se anunció un alto al fuego que ha sido vulnerado por ambas partes.

La gestión del frente libanés también ha evidenciado las crecientes discrepancias entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en esta guerra.

Trump confirmó este miércoles un tenso intercambio con Netanyahu, en el que lanzó una serie de insultos por el temor de que las amenazas de este de bombardear Beirut afecten la negociación con Irán. "Estás jodidamente loco", le dijo Trump a Netanyahu.

No obstante, el dirigente israelí afirmó compartir con el presidente estadounidense el objetivo de "desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano".

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