Israel e Irán anuncian el cese de sus ataques después de una noche de escalada

Este lunes, el mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber "infligido una respuesta contundente" a Israel y anunció "el cese de la operación".

Sin embargo, advirtió que, "si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "las hostilidades en este frente cesaron".

"Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos", afirmó el mandatario, quien añadió que si Irán "comete el error de reanudar sus ataques", Israel respondería "con toda la fuerza".

El presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha mostrado cada vez más exasperado con Netanyahu, había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran "de inmediato" los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan "alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

"Derecho a defenderse"

Netanyahu declaró en un mensaje televisado que "Israel tiene todo el derecho a defenderse", y afirmó que le comunicó esto mismo a Trump.

A pesar de las advertencias iraníes contra los ataques israelíes, incluido en Líbano, Israel afirmó que "seguirá actuando" contra el movimiento islamista Hezbolá en este país.

"Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado difundido por su oficina.

Un nuevo bombardeo israelí alcanzó este lunes un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA.

La Cruz Roja indicó que el bombardeo impactó cerca de su centro en la ciudad, hiriendo a cuatro rescatistas.