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A 100 días del inicio de la guerra, Trump está lejos del acuerdo deseado con Irán

Las negociaciones entre Teherán y Washington se encuentran en uno de sus momentos más complicados, mientras las agresiones entre ambas partes aumentan.
lun 08 junio 2026 05:30 AM
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Una mujer ondea una bandera iraní frente a las fotos del difunto líder supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei y su sucesor, su hijo Mojtaba Khamenei, durante una manifestación progubernamental después de que Israel atacara los suburbios del sur de Beirut, en Teherán, el 7 de junio de 2026.
El programa nuclear de Irán, destruido parcialmente en los ataques estadounidenses del verano pasado, sigue en el centro de las negociaciones. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

La guerra entre Irán y Estados Unidos cumplió 100 días sin que una solución al conflicto esté cerca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en varias ocasiones que un acuerdo está a punto de alcanzarse, para que a las pocas horas, las esperanzas se desvanezcan.

De acuerdo con funcionarios de Washington, sobre todo el propió Trump, los negociadores iraníes y estadounidenses estuvieron cerca de llegar a un acuerdo sobre el texto de un memorando de entendimiento, solo para que el mandatario, después de una sesión de la Sala de Situación el 29 de mayo en la que prometió una "determinación final", enviara el borrador de vuelta a Teherán.

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Entonces, el presidente pidió revisiones, particularmente sobre la reserva de uranio altamente enriquecido de Irán y las condiciones que rigen el tránsito a través del Estrecho de Ormuz.

El 1 de junio, después de que Irán supuestamente cerrara todas las comunicaciones debido a la escalada de Israel en el Líbano, el presidente Trump vaciló entre decir que estaba cansado de las conversaciones con Irán, afirmando que estaban "continuando a un ritmo rápido", y afirmar que había asegurado (otro) alto el fuego en el Líbano después de "una llamada muy productiva con el primer ministro (Benjamin) Netanyahu”, y "a través de representantes altamente posicionados... una muy buena llamada con Hezbolá".

De acuerdo con medios estadounidenses y después confirmado por el propio Trump, la llamada con Netanyahu habría incluido insultos al primer ministro israelí, por no ceder en sus posiciones sobre Líbano, que podrían retrasar las negociaciones.

Trump predijo que un acuerdo con Irán podría llegar "durante la próxima semana"; a partir del martes, los medios iraníes indicaron que Teherán todavía está reflexionando sobre el último texto. Hasta el domingo, las negociaciones seguían sin arrojar un resultado.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de "engorroso" y criticó en una entrevista con la CNN los "cambios de postura" y los "comentarios contradictorios" de la administración estadounidense.

Programa nuclear y sanciones en el centro de la discusión

El programa nuclear de Irán, destruido parcialmente en los ataques estadounidenses del verano pasado, sigue en el centro de las negociaciones.

Trump ha insistido en que ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán. Teherán dice por su parte que los detalles relacionados con su programa nuclear deberán ser discutidos posteriormente.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha señalado que actualmente "no hay negociaciones" en curso sobre el programa nuclear.

“Trump necesita algo en el lado nuclear o no tendrá nada para defender un acuerdo en Estados Unidos. Claramente, no quiere volver a la guerra, pero tiene que tener alguna clase de concesión en la parte nuclear”, dijo Naysan Rafati, analista senior sobre Irán del International Crisis Group, en un informe.

Para lograr hacer este tipo de compromisos, Rafati indica que los iraníes buscarán obtener algún acuerdo sobre los activos congelados en el extranjero.

La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24,000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo.

Unos 12,000 millones de dólares "deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando", indicó Tasnim.

Fars también citó fuentes iraníes que afirmaban que Teherán no pasaría a la siguiente fase de las negociaciones hasta que se liberaran al menos 12,000 millones de dólares, mientras que Trump dijo en su publicación que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso”.

No existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, aunque medios locales estimaron recientemente el total entre 100,000 y 123,000 millones de dólares.

Los ataques aumentan

Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlada por Teherán.

El ejército estadounidense anunció el domingo haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho, y afirmó que sus fuerzas se mantenían "en alerta”.

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La escalada más grave ocurrió este domingo, cuando Irán lanzó el domingo varios misiles contra Israel, que asegura haberlos interceptado. El Estado Hebreo respondió con ataques al oeste y el centro de Irán, después de advertir con represalias por la ofensiva.

Los ataques previos fueron presentados por Teherán como represalias por los bombardeos israelíes en Líbano, que dejaron dos muertos y 20 heridos, entre ellos cuatro niños y cuatro mujeres, según el Ministerio de Salud libanés.

Los poderosos Guardianes de la Revolución de Irán calificaron los misiles como una "advertencia" a Israel.

Irán exige que cualquier acuerdo con Estados Unidos incluya el fin de las hostilidades en territorio libanés, mientras que Washington preferiría tratar ambos temas por separado.

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