A 100 días del inicio de la guerra, Trump está lejos del acuerdo deseado con Irán

Entonces, el presidente pidió revisiones, particularmente sobre la reserva de uranio altamente enriquecido de Irán y las condiciones que rigen el tránsito a través del Estrecho de Ormuz.

El 1 de junio, después de que Irán supuestamente cerrara todas las comunicaciones debido a la escalada de Israel en el Líbano, el presidente Trump vaciló entre decir que estaba cansado de las conversaciones con Irán, afirmando que estaban "continuando a un ritmo rápido", y afirmar que había asegurado (otro) alto el fuego en el Líbano después de "una llamada muy productiva con el primer ministro (Benjamin) Netanyahu”, y "a través de representantes altamente posicionados... una muy buena llamada con Hezbolá".

De acuerdo con medios estadounidenses y después confirmado por el propio Trump, la llamada con Netanyahu habría incluido insultos al primer ministro israelí, por no ceder en sus posiciones sobre Líbano, que podrían retrasar las negociaciones.

Trump predijo que un acuerdo con Irán podría llegar "durante la próxima semana"; a partir del martes, los medios iraníes indicaron que Teherán todavía está reflexionando sobre el último texto. Hasta el domingo, las negociaciones seguían sin arrojar un resultado.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, calificó el proceso de negociaciones de "engorroso" y criticó en una entrevista con la CNN los "cambios de postura" y los "comentarios contradictorios" de la administración estadounidense.

Programa nuclear y sanciones en el centro de la discusión

El programa nuclear de Irán, destruido parcialmente en los ataques estadounidenses del verano pasado, sigue en el centro de las negociaciones.

Trump ha insistido en que ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán. Teherán dice por su parte que los detalles relacionados con su programa nuclear deberán ser discutidos posteriormente.