A 100 días del inicio de la guerra, Trump está lejos del acuerdo deseado con Irán

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha señalado que actualmente "no hay negociaciones" en curso sobre el programa nuclear.
“Trump necesita algo en el lado nuclear o no tendrá nada para defender un acuerdo en Estados Unidos. Claramente, no quiere volver a la guerra, pero tiene que tener alguna clase de concesión en la parte nuclear”, dijo Naysan Rafati, analista senior sobre Irán del International Crisis Group, en un informe.
Para lograr hacer este tipo de compromisos, Rafati indica que los iraníes buscarán obtener algún acuerdo sobre los activos congelados en el extranjero.
La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24,000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo.
Unos 12,000 millones de dólares "deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando", indicó Tasnim.
Fars también citó fuentes iraníes que afirmaban que Teherán no pasaría a la siguiente fase de las negociaciones hasta que se liberaran al menos 12,000 millones de dólares, mientras que Trump dijo en su publicación que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso”.
No existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, aunque medios locales estimaron recientemente el total entre 100,000 y 123,000 millones de dólares.
Los ataques aumentan
Desde el alto el fuego del 8 de abril, las hostilidades habían cesado casi por completo. Sin embargo, han resurgido recientemente, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para los hidrocarburos controlada por Teherán.
El ejército estadounidense anunció el domingo haber derribado dos drones iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el estrecho, y afirmó que sus fuerzas se mantenían "en alerta”.