Irán llega al Mundial entre visas bloqueadas y censura a sus futbolistas

El estallido del conflicto también afectó la participación de Irán en el Mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó incluso a insinuar que podría cambiar a la selección de la república islámica por Italia, un equipo europeo que no logró su clasificación en repesca.

Para los jugadores, sin embargo, las tensiones no solo vienen del exterior. Irán fue escenario de las protestas antigubernamentales más grandes en décadas durante enero. La participación de algunas figuras está en duda por su apoyo a estas protestas.

Una participación puesta en duda

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegura que los iraníes disputarán sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, pese a que Irán ha pedido ser trasladado a México.

Tras haber dicho en marzo a la selección iraní que no viniera "por su seguridad", Donald Trump finalmente dio su visto bueno, aunque a regañadientes.

Pero algunos miembros de la delegación no podrían hacer el viaje debido a sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, clasificado como grupo terrorista por Washington.

Irán originalmente iba a tener su campamento en Tucson, Arizona. Pero tras una reunión con la FIFA, obtuvo luz verde para cambiar e instalarse en México.

"Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud ha sido aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico", dijo el presidente de la Federación Iraní Mehdi Taj.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el lunes en su conferencia de prensa que el campamento iraní se instalará en la ciudad fronteriza.

"Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", explicó la mandataria. "Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema'".

"Gracias a las reuniones que hemos mantenido con los responsables de la FIFA (...) nuestra solicitud ha sido aceptada (...) Estaremos instalados en Tijuana, cerca del océano Pacífico", dijo el director de la Federación iraní de futbol. (FOTO: Francisco Vega/Getty Images)

El Team Melli se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G. La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Los Ángeles y a Egipto el 27 de junio en Seattle.