Irán ataca dos barcos en el Estrecho de Ormuz y asegura que quien quiera pasar por ahí debe pedir permiso

El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, apuntó en 𝕏 que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

La agencia marítima británica UKMTO señaló ataques previos contra un portacontenedores y dos cargueros, aunque no precisó la bandera.

El comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, afirmó que cualquier barco perteneciente a EU, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz "será considerado un objetivo legítimo".

Los Guardianes de la Revolución también afirmaron haber atacado bases de EU en Kuwait y Baréin.

El petróleo vuelve a subir

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron estar "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias" en un contexto de fuerte inestabilidad de los precios del petróleo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en una medida sin precedentes, que se anunciará el miércoles con el fin de frenar la subida de los precios, según el diario Wall Street Journal.