Internacional

Guardianes de la Revolución en Irán atacan dos barcos en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución también atacaron bases de EU en Kuwait y Baréin. El ministro israelí de Defensa afirmó que la campaña militar contra Irán, iniciada el 28 de febrero, durará "el tiempo necesario".
mié 11 marzo 2026 08:43 AM
Irán ataca dos barcos en el Estrecho de Ormuz y asegura que quien quiera pasar por ahí debe pedir permiso
El comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, afirmó que cualquier barco perteneciente a EU, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz "será considerado un objetivo legítimo". (Foto: AFP)

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este miércoles que habían atacado dos buques en el estrecho de Ormuz, y adelantaron que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener "permiso".

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", afirmaron los Guardianes en un comunicado.

El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, apuntó en 𝕏 que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

La agencia marítima británica UKMTO señaló ataques previos contra un portacontenedores y dos cargueros, aunque no precisó la bandera.

El comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, afirmó que cualquier barco perteneciente a EU, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz "será considerado un objetivo legítimo".

Los Guardianes de la Revolución también afirmaron haber atacado bases de EU en Kuwait y Baréin.

El petróleo caro golpea la economía mundial por la guerra en Irán, pero hay quienes ganan con el precio alto
Mercados

Ganadores y perdedores del petróleo caro en la guerra en Medio Oriente

El petróleo vuelve a subir

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron estar "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias" en un contexto de fuerte inestabilidad de los precios del petróleo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en una medida sin precedentes, que se anunciará el miércoles con el fin de frenar la subida de los precios, según el diario Wall Street Journal.

Seguirá la ofensiva contra Irán

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que la campaña militar de su país y EU contra Irán, iniciada el 28 de febrero, durará "el tiempo necesario".

"Esta operación continuará sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña", subrayó.

Nuevo líder iraní, "sano y salvo"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día de la ofensiva israelo-estadounidense el 28 de febrero, afirmó el hijo del presidente de la república islámica, Yusef Pezeshkian.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, el nuevo líder de 56 años tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Irán Conflictos, guerra y paz

