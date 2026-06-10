Trump dice que reanudará los ataques contra Irán por lentitud en las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".
Las declaraciones de Trump se produjeron después de que ambas partes intercambiaran fuego tras el derribo de un helicóptero estadounidense, lo que tensionó aún más la tregua que entró en vigor en abril.
"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles".