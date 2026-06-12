Del espectáculo al triunfo: qué dijeron los medios internacionales del debut de México en el Mundial 2026

El Mundial en la prensa internacional

Comentaristas del medio BBC compartieron en las redes sociales de su medio la emoción de ver incluso aeronaves mexicanas sobrevolar el recinto deportivo.

Le Monde

El medio francés destacó el ambiente en el Estadio CDMX (comúnmente llamado Estadio Azteca) lleno de ambiente festivo, tres tarjetas rojas y un comienzo exitoso para El Tri.

Le Figaro

También se refirió al estadio en la CDMX como Azteca y destacó que estaba abarrotado y con un ambiente ensordecedor, México tuvo un comienzo ideal en su campaña mundialista contra una Sudáfrica completamente desorganizada.

Marca

El medio español Marca se refirió al triunfo de la selección de México vs. Sudáfrica con el titular: "Entrada exitosa en el Mundial para México".

Los Angeles Times

El medio estadounidense Los Angeles Times hizo referencia tanto al estadio que por tres ocasiones ha sido sede de la inauguración de los torneos de 1970, 1986, y 2026. También destacó la participación de la afición mexicana.

"Ayudado por su gente y un estadio histórico, México abre el Mundial 2026 con victoria sobre Sudáfrica".

Olé

El medio argentino hizo transmisiones en vivo a través de sus canales oficiales con hinchas de aquel país, se unieron a la fiesta deportiva desde las ciudades de Argentina para ver el partido entre México vs. Sudáfrica. Además, desde el arranque del partido compartieron imágenes de los aficionados mexicanos en el Mundial.