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Como México no hay dos, prensa internacional destaca inauguración del Mundial

Las cadenas de noticias internacionales destacaron la ceremonia inaugural que se llevó a cabo en el Estadio CDMX en el que México resultó ganador ante Sudáfrica.
vie 12 junio 2026 11:46 AM
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Del espectáculo al triunfo: qué dijeron los medios internacionales del debut de México en el Mundial 2026
Un espectáculo musical precedió al encuentro entre la selección de México vs. Sudáfrica en el Estadio CDMX en la inauguración del Mundial 2026.
(Foto: . Yuri Cortez/AFP)

El Mundial 2026 arrancó el jueves con la victoria 2-0 del anfitrión México sobre Sudáfrica; el triunfo mexicano se celebró más allá de las fronteras y varios miles de emigrantes lo hicieron en varios puntos de Estados Unidos, como Los Ángeles y Houston.

Además, la prensa internacional también destacó la fiesta que se llevó en el interior del Estadio CDMX en donde se presentaron artistas como Andrea Bocelli, Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y bailarines que portaron vestimenta colorida que hacía referencia a elementos de la cultura mexicana.

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El Mundial en la prensa internacional

Comentaristas del medio BBC compartieron en las redes sociales de su medio la emoción de ver incluso aeronaves mexicanas sobrevolar el recinto deportivo.

Le Monde

El medio francés destacó el ambiente en el Estadio CDMX (comúnmente llamado Estadio Azteca) lleno de ambiente festivo, tres tarjetas rojas y un comienzo exitoso para El Tri.

Le Figaro

También se refirió al estadio en la CDMX como Azteca y destacó que estaba abarrotado y con un ambiente ensordecedor, México tuvo un comienzo ideal en su campaña mundialista contra una Sudáfrica completamente desorganizada.

Marca

El medio español Marca se refirió al triunfo de la selección de México vs. Sudáfrica con el titular: "Entrada exitosa en el Mundial para México".

Los Angeles Times

El medio estadounidense Los Angeles Times hizo referencia tanto al estadio que por tres ocasiones ha sido sede de la inauguración de los torneos de 1970, 1986, y 2026. También destacó la participación de la afición mexicana.

"Ayudado por su gente y un estadio histórico, México abre el Mundial 2026 con victoria sobre Sudáfrica".

Olé

El medio argentino hizo transmisiones en vivo a través de sus canales oficiales con hinchas de aquel país, se unieron a la fiesta deportiva desde las ciudades de Argentina para ver el partido entre México vs. Sudáfrica. Además, desde el arranque del partido compartieron imágenes de los aficionados mexicanos en el Mundial.

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The New York Times

"El ambiente es electrizante. Los aficionados están listos. El Mundial ya está aquí", así es como arranca la fotonota de este medio que se refirió tanto a lo que aconteció al interior del Estadio CDMX como en las plazas públicas.

Periodista deja transmisión

La euforia alcanzó a un periodista argentino quien dejó la transmisión en vivo para ir a tomarse una foto con Shakira, encargada de la canción oficial de este mundial.

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O Globo

El medio de Brasil se centró en el espectáculo musical previo al partido entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Un Mundial que prevé romper récords

El partido inaugural sirvió para que el arquero mexicano Guillermo Ochoa, suplente en el Tri, se convirtiera en el primer futbolista en la historia en disputar seis Mundiales, una marca que en los próximos días igualarán también los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Además, será el primer mundial en donde participen 48 selecciones y se lleven a cabo 104 partidos de futbol; de los cuales México albergará 13 en estadios de la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

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El mayor evento del planeta futbol que comenzó el 11 de junio está organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986.

Con información de AFP

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