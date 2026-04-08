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El uranio, la gran disputa en el plan de 10 puntos para negociar la paz entre EU e Irán

La Casa Blanca asegura que el plan presentado por Teheran, que dice que se le permitiría a Irán enriquecer uranio, no es el mismo que recibió Trump y que calificó como "viable".
mié 08 abril 2026 03:59 PM
Una mujer iraní envuelta en la bandera nacional realiza oraciones del mediodía mientras la gente se reúne en la Plaza de la Revolución de Teherán después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, el 8 de abril de 2026. Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas apenas una hora antes de la fecha límite del 8 de abril del presidente de los Estados Unidos para acabar con el país, lo que provocó el alivio mundial junto con la aprehensión.
Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes junto a Israel el año pasado. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Irán y Estados Unidos viven las primeras horas de un alto al fuego de dos semanas, pero las tensiones en la negociación entre ambos países para lograr una paz duradera no esperaron para aflorar a las mesas, que iniciarán el viernes en Pakistán.

Teherán y Estados Unidos han compartido una visión distinta sobre lo que debe ocurrir con el uranio enriquecido, un material clave para el desarrollo del programa nuclear iraní. El país asiático asegura que este tiene fines civiles, pero Estados Unidos e Israel opinan que solo es una fachada para usarlo con objetivos militares.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en varias ocasiones que uno de sus objetivos principales para atacar Irán era impedir que se hiciera de un arma nuclear, a pesar de que los bombardeos de junio del año pasado contra instalaciones iranís claves habían acabado con el programa nuclear del república islámica.

¿Qué dice el plan de 10 puntos sobre el uranio?

Medios estatales iraníes publicaron un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, la "aceptación" del enriquecimiento de uranio, así como el fin de todas las sanciones impuestas en su contra previo al inicio de la guerra.

Estas condiciones contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que quiere que haga Irán.

“Estados Unidos trabajará de manera cercana con Irán, al que nosotros hemos determinado que pasará por un productivo cambio de régimen. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos colaborará con Irán para escarbar y remover polvo nuclear”, dijo el presidente estadounidense este miércoles.

Una fuente de la Casa Blanca dijo este miércoles que el plan publicado por la prensa iraní no coincide con el que recibió Washington y que sirve de base de negociación.

"El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente", indicó esta fuente, que pidió el anonimato, después de que el Trump mencionara el martes un plan "viable" presentado por Irán.

Esto muestra que las negociaciones entre Teherán y Washington, que será representado por el vicepresidente J.D. Vance, serán más complicadas de lo que parecía hace unas horas.

"Estas serán negociaciones difíciles, hechas aún más difíciles por otras demandas no iniciales de Irán. El alto el fuego solo puede ser un breve interludio entre los conflictos militares", dijo David Albrigt, presidente y fundador del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, en un posteo en la red social X.

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¿Para qué sirve el uranio?

El uranio es un elemento químico radiactivo que se encuentra presente en la naturaleza. En la tabla periódica, su número atómico es 92 y su símbolo es U. Emite energía durante su decaimiento radiactivo, por lo que se trata de la principal fuente de combustible en los reactores nucleares.

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en enriquecimiento es un proceso en el cual se aumenta la proporción del isótopo U 235 del 0.72% hasta el 94%.

El uranio puede “poco enriquecido” (UPE) , es decir, con proporciones menores al 20% del isótopo, o “muy enriquecido” (UME) cuando el isótopo U 235 representa más del 20% de su composición.

El UPE es el que es usado en la mayoría de los reactores comerciales para generar electricidad. Este material no se degrada y puede almacenarse de forma segura por muchos años.

En cambio, el UME, suele utilizarse en los reactores de propulsión naval, como los de los submarinos, armas nucleares y en algunos reactores de investigación, dice la OIEA.

¿Cuál es el estado de las instalaciones nucleares de Irán?

Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes junto a Israel el año pasado, en la operación denominada Martillo de Medianoche, que lanzó como un complemento de la Operación León Ascendiente, que Israel lanzó unos días antes.

Los bombardeos estadounidenses dañaron especialmente las plantas de Fordow, un centro de enriquecimiento de uranio, e Isfahan, un lugar donde se almacenaba este elemento ya enriquecido.

Trump aseguró entonces que las instalaciones nucleares fueron destruidas por completo. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tutsi Gabbard, confirmó esto en una declaración escrita presentada ante el Congreso el 18 de marzo, cuando el conflicto con Irán ya se había extendido casi tres semanas.

Sin embargo, Rafael Grossi, el director del OIEA, dijo que Irán le informó el 13 de junio de 2025, el día que Israel lanzó los primeros ataques, que tomaría "medidas especiales" para proteger sus materiales y equipos nucleares, aunque sin especificar cuáles serían esas acciones.

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que Estados Unidos está "vigilando" el uranio enriquecido de Irán y que tomará medidas si Teherán no lo entrega.

"Sabemos exactamente lo que tienen, y ellos lo saben. Si no lo entregan "iremos a por ello, lo tomaremos, lo eliminaremos", dijo, planteando la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses.

¿Irán estaba cerca de la bomba nuclear?

El programa nuclear iraní ha estado bajo la sospecha de Estados Unidos, Israel y Europa desde hace décadas.

"Irán aún no tiene un arma nuclear, pero tiene una larga historia de participar en la investigación secreta de armas nucleares en violación de sus compromisos internacionales", indica un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) de junio del año pasado.

En mayo de 2025, la OIEA publicó un informe en el que mostraba su preocupación por los avances de Irán, que era entones el único país sin armas nucleares que enriquecía uranio al 60% y que dispone de existencias que, en teoría, le hubiesen permitido fabricar más de nueve bombas.

Sin embargo, el OIEA afirmó que no disponía en ese momento “de ninguna indicación" sobre la existencia de un "programa sistemático" para fabricar un arma nuclear. Además, la fabricación de ojivas nucleares requiere uranio enriquecido por lo menos al 90%.

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Política nuclear Irán Estados Unidos

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