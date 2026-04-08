¿Para qué sirve el uranio?
El uranio es un elemento químico radiactivo que se encuentra presente en la naturaleza. En la tabla periódica, su número atómico es 92 y su símbolo es U. Emite energía durante su decaimiento radiactivo, por lo que se trata de la principal fuente de combustible en los reactores nucleares.
De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en enriquecimiento es un proceso en el cual se aumenta la proporción del isótopo U 235 del 0.72% hasta el 94%.
El uranio puede “poco enriquecido” (UPE) , es decir, con proporciones menores al 20% del isótopo, o “muy enriquecido” (UME) cuando el isótopo U 235 representa más del 20% de su composición.
El UPE es el que es usado en la mayoría de los reactores comerciales para generar electricidad. Este material no se degrada y puede almacenarse de forma segura por muchos años.
En cambio, el UME, suele utilizarse en los reactores de propulsión naval, como los de los submarinos, armas nucleares y en algunos reactores de investigación, dice la OIEA.
¿Cuál es el estado de las instalaciones nucleares de Irán?
Estados Unidos atacó sitios nucleares iraníes junto a Israel el año pasado, en la operación denominada Martillo de Medianoche, que lanzó como un complemento de la Operación León Ascendiente, que Israel lanzó unos días antes.
Los bombardeos estadounidenses dañaron especialmente las plantas de Fordow, un centro de enriquecimiento de uranio, e Isfahan, un lugar donde se almacenaba este elemento ya enriquecido.
Trump aseguró entonces que las instalaciones nucleares fueron destruidas por completo. La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tutsi Gabbard, confirmó esto en una declaración escrita presentada ante el Congreso el 18 de marzo, cuando el conflicto con Irán ya se había extendido casi tres semanas.
Sin embargo, Rafael Grossi, el director del OIEA, dijo que Irán le informó el 13 de junio de 2025, el día que Israel lanzó los primeros ataques, que tomaría "medidas especiales" para proteger sus materiales y equipos nucleares, aunque sin especificar cuáles serían esas acciones.