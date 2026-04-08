El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en varias ocasiones que uno de sus objetivos principales para atacar Irán era impedir que se hiciera de un arma nuclear, a pesar de que los bombardeos de junio del año pasado contra instalaciones iranís claves habían acabado con el programa nuclear del república islámica.

¿Qué dice el plan de 10 puntos sobre el uranio?

Medios estatales iraníes publicaron un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, la "aceptación" del enriquecimiento de uranio, así como el fin de todas las sanciones impuestas en su contra previo al inicio de la guerra.

Estas condiciones contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que quiere que haga Irán.

“Estados Unidos trabajará de manera cercana con Irán, al que nosotros hemos determinado que pasará por un productivo cambio de régimen. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos colaborará con Irán para escarbar y remover polvo nuclear”, dijo el presidente estadounidense este miércoles.

Una fuente de la Casa Blanca dijo este miércoles que el plan publicado por la prensa iraní no coincide con el que recibió Washington y que sirve de base de negociación.

"El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente", indicó esta fuente, que pidió el anonimato, después de que el Trump mencionara el martes un plan "viable" presentado por Irán.

Esto muestra que las negociaciones entre Teherán y Washington, que será representado por el vicepresidente J.D. Vance, serán más complicadas de lo que parecía hace unas horas.

"Estas serán negociaciones difíciles, hechas aún más difíciles por otras demandas no iniciales de Irán. El alto el fuego solo puede ser un breve interludio entre los conflictos militares", dijo David Albrigt, presidente y fundador del Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, en un posteo en la red social X.