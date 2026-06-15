"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red Truth Social, antes de aterrizar en Ginebra.

Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

"¡También hay otras zonas de tránsito!!!", publicó el lunes, sin dar más detalles.

Al inicio de una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, el mandatario estadunidense afirmó que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes

Ante Macron, quien reiteró su "oferta" de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho.

"Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe", precisó el presidente de Estados Unidos.

"Como ha dicho el presidente [Trump], quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar", subrayó Macron.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró Vance.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

La guerra en Ucrania y Rusia, el siguiente tema en la agenda

Pero además del fin de la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, el magnate norteamericano buscaría relanzar su mediación en Ucrania.