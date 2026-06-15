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Internacional

Trump llega a la cumbre del G7 con el acuerdo de paz con Irán bajo el brazo

La reapertura del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para la industria petrolera global, estará en el centro de la agenda del grupo de economías industrializadas.
lun 15 junio 2026 01:44 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (Ir), estrecha la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una reunión bilateral al margen de la cumbre del G7, en Evian, centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026.
Ante Macron, quien reiteró su "oferta" de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho. (FOTO:LUDOVIC MARIN/AFP)

Donald Trump llegó este lunes a Francia con un acuerdo con Irán por presumir, para la cumbre de lideres del G7, donde los otros líderes esperan que el presidente estadounidense explique si el plan contempla el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz.

Este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos marcará el inicio este lunes de los tres días de cumbre en Evian, a orillas del lago Lemán, aunque se esperan otros temas candentes como los últimos ataques rusos en Ucrania.

El G7 está impaciente por reabrir Ormuz para aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que entre tanto recibieron con una bajada notable la noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero.

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"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", escribió Trump en su red Truth Social, antes de aterrizar en Ginebra.

Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

"¡También hay otras zonas de tránsito!!!", publicó el lunes, sin dar más detalles.

Al inicio de una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre, el mandatario estadunidense afirmó que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes

Ante Macron, quien reiteró su "oferta" de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir el estrecho.

"Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe", precisó el presidente de Estados Unidos.

"Como ha dicho el presidente [Trump], quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar", subrayó Macron.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte de Irán, declaró J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró Vance.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

La guerra en Ucrania y Rusia, el siguiente tema en la agenda

Pero además del fin de la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, el magnate norteamericano buscaría relanzar su mediación en Ucrania.

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"Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente [ucraniano Volodimir] Zelenski y con el presidente [ruso Vladimir] Putin, y veo que quizá podamos hacer algo allí. De verdad lo creo, la verdad. Ambos están abiertos a ello", indicó.

Durante el G7, los dirigentes europeos y de Canadá querían recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino.

Zelenski, que debe viajar a Evian el martes, indicó este lunes que propuso un encuentro con su par ruso, durante el G7, pero que Moscú "no está preparado" para negociar el fin de la guerra.

Al menos 11 personas murieron este lunes en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

Las tierras raras de China

Ambos conflictos estarán de nuevo sobre la mesa del G7 el martes, cuando se prevé además la participación del presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, y otros líderes árabes para hablar sobre Irán.

Macron también invitó a participar en algunas sesiones a los dirigentes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, máxime cuando la cargada agenda del encuentro busca tratar también los desequilibrios económicos mundiales y la regulación digital para "encontrar soluciones comunes".

Antes de la cumbre, el presidente francés ya mantuvo una reunión bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en X reafirmó su "compromiso con la paz, la defensa del multilateralismo y el desarrollo sostenible".

Por su parte, Sam Altman, jefe del gigante de la IA OpenAI; el jefe de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, abordarán el miércoles durante un almuerzo la protección de menores en la esfera digital.

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Aunque China no forma parte del G7, será un tema importante. Los líderes abordarán cuestiones como el dominio y control de Beijing en el mercado de las tierras raras, cruciales para la transición energética y digital.

"Actualmente, China ha acumulado mucho, existen dependencias", explicó Macron, confiado en que se alcance un acuerdo en el G7 para "diversificar" la obtención de las tierras raras y evitar "bloqueos".

De forma poco habitual, el presidente estadounidense prolongará su estancia en Francia cenando con Macron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, el miércoles, después de que concluya la cumbre del G7.

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Donald Trump G-7 Irán Conflicto Ucrania y Rusia Volodimir Zelenski

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