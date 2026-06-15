"Ayer tuvimos una conversación muy buena con el presidente [ucraniano Volodimir] Zelenski y con el presidente [ruso Vladimir] Putin, y veo que quizá podamos hacer algo allí. De verdad lo creo, la verdad. Ambos están abiertos a ello", indicó.
Durante el G7, los dirigentes europeos y de Canadá querían recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino.
Zelenski, que debe viajar a Evian el martes, indicó este lunes que propuso un encuentro con su par ruso, durante el G7, pero que Moscú "no está preparado" para negociar el fin de la guerra.
Al menos 11 personas murieron este lunes en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.
Las tierras raras de China
Ambos conflictos estarán de nuevo sobre la mesa del G7 el martes, cuando se prevé además la participación del presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, y otros líderes árabes para hablar sobre Irán.
Macron también invitó a participar en algunas sesiones a los dirigentes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, máxime cuando la cargada agenda del encuentro busca tratar también los desequilibrios económicos mundiales y la regulación digital para "encontrar soluciones comunes".
Antes de la cumbre, el presidente francés ya mantuvo una reunión bilateral con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en X reafirmó su "compromiso con la paz, la defensa del multilateralismo y el desarrollo sostenible".
Por su parte, Sam Altman, jefe del gigante de la IA OpenAI; el jefe de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, abordarán el miércoles durante un almuerzo la protección de menores en la esfera digital.