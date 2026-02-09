El caso Epstein sacude al gobierno británico y arrincona a Keir Starmer

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

La policía británica abrió el martes una investigación sobre Mandelson, tras la publicación de nuevos documentos que lo vinculan a Epstein, para determinar si filtró información confidencial cuando era ministro de Comercio entre 2008 y 2011.

El jueves, los periódicos cuestionaban el destino de Starmer, describiendo a un primer ministro que "lucha por su futuro" (The Times) o que se encuentra en "grave peligro" (Daily Mail).

Ese mismo día, Starmer pidió disculpas a las víctimas de Jeffrey Epstein por haber nombrado a Mandelson, pero descartó dimitir como primer ministro.

"Tengo la intención de seguir llevando a cabo ese trabajo vital para nuestro país porque creo que es el enfoque absoluto y la máxima prioridad de este gobierno", dijo Starmer en un discurso en Hastings, en el sureste de Inglaterra.

"Fui elegido en 2024 con un mandato para cambiar este país a mejor", subrayó el primer ministro, mostrando su arrepentimiento por "haber creído las mentiras" de Mandelson y nombrarlo embajador.